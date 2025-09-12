تخفيضات على آيفون 17 مع عروض وتقسيط بدون فوائد في متاجر الإمارات

تقدم شركة إيروس، الرائدة في مجال تجارة التجزئة في دبي، عرضًا مضمونًا لاستعادة ما يصل إلى 75% من قيمة هاتف آيفون، بالإضافة إلى عرض استبدال يتيح للعملاء توفير ما يصل إلى 3500 درهم إماراتي عند استبدال هواتفهم القديمة. كما أعلنت الشركة عن عروض خاصة على باقات الملحقات بأسعار جذابة.