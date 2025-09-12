تخفيضات على آيفون 17 مع عروض وتقسيط بدون فوائد في متاجر الإمارات

قبيل إطلاق آيفون 17 في المتاجر، تغري متاجر التجزئة في الإمارات المشترين بعروض الاستبدال، مما يسمح للعملاء بتوفير ما يصل إلى 3500 درهم من خلال استبدال أجهزتهم القديمة.
وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة "أبل"، الثلاثاء، رسمياً عن أحدث موديلات سلسلة هواتف آيفون والأجهزة الأخرى، والتي ستكون متاحة في الدولة اعتباراً من 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
أسعار مجموعة آبل الجديدة هي كما يلي: آيفون 17 بسعر 3,399 درهمًا إماراتيًا، وآيفون إير بسعر 4,299 درهمًا إماراتيًا، وآيفون برو بسعر 4,699 درهمًا إماراتيًا، وآيفون برو ماكس بسعر 5,099 درهمًا إماراتيًا. يبدأ الطلب المسبق لجميع الموديلات يوم الجمعة 12 سبتمبر.
تقدم شركة إيروس، الرائدة في مجال تجارة التجزئة في دبي، عرضًا مضمونًا لاستعادة ما يصل إلى 75% من قيمة هاتف آيفون، بالإضافة إلى عرض استبدال يتيح للعملاء توفير ما يصل إلى 3500 درهم إماراتي عند استبدال هواتفهم القديمة. كما أعلنت الشركة عن عروض خاصة على باقات الملحقات بأسعار جذابة.
وتقدم شركة جمبو للإلكترونيات مجموعة مماثلة من الحوافز - بما في ذلك ضمان استرداد ما يصل إلى 68% من قيمة المشتريات، وتوفير ما يصل إلى 3500 درهم عند الاستبدال، وخطط تقسيط لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرًا بدون فوائد.
انضمت شركة شرف دي جي، وهي إحدى شركات البيع بالتجزئة الرائدة للإلكترونيات في الدولة، إلى المنافسة بعروض إعادة شراء مضمونة.
يمكن للعملاء الحصول على ما يصل إلى 75% من قيمة هواتف آيفون الخاصة بهم لمدة ثلاث سنوات، مما يُعيد تعريف مفهوم الترقيات. وهذا العرض القيّم يجعل الترقيات المستقبلية أسهل وأذكى وأكثر تكلفة. يُحدث هذا العرض الفريد نقلة نوعية في تجربة عملاء أبل في الإمارات، حيث يجمع بين أحدث التقنيات اليوم وثقة مضمونة بالمستقبل.
شارك راجات أستانا، الرئيس التنفيذي لشركة إيروس، رؤى حول سلوك المستهلك المتوقع فيما يتعلق بالإصدار الجديد، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأولي مرتفع بين المستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا.
"من المرجح أن تكون استجابة العملاء لهاتف آيفون 17 الذي تم إطلاقه حديثًا قوية بين المستخدمين الأوائل والمخلصين للعلامة التجارية، في حين ستقوم الفئات الأكثر حساسية للسعر بتقييم قيمة الترقية بعناية قبل الشراء.
وقال أستانا لصحيفة خليج تايمز : "إن ترقية الكاميرا ونحف آيفون تثير اهتمام المستهلكين، وبالتالي يمكن قياس الاستجابة على أنها جيدة لسلسلة آيفون 17 الجديدة مع الكثير من الاستفسارات من العملاء بشأن التوفر".
وقال متحدث باسم شركة جمبو للإلكترونيات إن آيفون هو دائماً أحد أكثر الإصدارات المنتظرة في الإمارات العربية المتحدة، وقد أثارت مجموعة آيفون 17 الجديدة بالفعل إثارة قوية.
مع طرح آبل أنحف هاتف آيفون حتى الآن وتصاميمه الجديدة، نشهد إقبالًا متزايدًا من العملاء على الترقية. ويحظى هاتفا "كوزميك أورانج برو" "وبرو ماكس" باهتمام خاص، بينما من المتوقع أن ينال آيفون آير استحسانًا كبيرًا لدى محبي الأناقة والتصميم الأنيق، وفقًا للمتحدث الرسمي.