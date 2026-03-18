تحويل رحلة الخطوط الجوية الباكستانية من الفجيرة إلى لاهور إلى كراتشي

تم تحويل رحلة للخطوط الجوية الباكستانية (PIA) من الفجيرة إلى لاهور إلى مدينة كراتشي الساحلية بسبب مشكلة في ضغط المقصورة.
“رحلة الخطوط الجوية الباكستانية 178 (الفجيرة-لاهور) آمنة وسليمة وقد هبطت في كراتشي. خلال الرحلة، حدث عطل يتعلق بضغط المقصورة، ووفقًا للإجراءات، خفضت ارتفاعها إلى 10,000 قدم،” قالت شركة الطيران في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X.
كانت الناقلة الوطنية لدولة جنوب آسيا’s تشغل رحلات خاصة من الفجيرة بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود الطيران وسط الصراع العسكري الإقليمي المستمر الذي يشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
سمحت الإمارات ودول الخليج الأخرى بتشغيل رحلات جوية محدودة لشركاتها المحلية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية لسلامة وأمن الركاب.
منذ اندلاع الحرب الإقليمية في 28 فبراير، ألغت الخطوط الجوية الباكستانية مئات الرحلات الجوية إلى الإمارات ودول الخليج الأخرى. وقد علقت مؤقتًا الرحلات الجوية المجدولة إلى الإمارات والبحرين وقطر والكويت بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب والطاقم. ونصحت الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات.
في عام 2025، استأنفت الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها إلى الوجهات الأوروبية بعد حظر دام خمس سنوات لأسباب تتعلق بالسلامة.
وفقًا لشركة تحليلات الطيران العالمية Cirium، ألغت الخطوط الجوية الباكستانية ست رحلات يوم الثلاثاء بسبب الصراع العسكري الإقليمي. وقد ألغت 134 رحلة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.
قالت الخطوط الجوية الباكستانية إن فريق مهندسيها يعمل بجد لإصلاح العطل في رحلة الفجيرة-لاهور. وأضافت أن "الرحلة ستُرسل إلى وجهتها الأصلية، أي لاهور، قريبًا."
ومع ذلك، لم تكشف الناقلة عن عدد الركاب الذين كانوا على متن رحلة الفجيرة-لاهور.
دعا العديد من أقارب الركاب على متن رحلة الفجيرة-لاهور إلى تحديث أسطول الخطوط الجوية الباكستانية (PIA) وتحسين خدمة العملاء، وقالوا إنهم كانوا ينتظرون أحباءهم في مطار علامة إقبال الدولي بلاهور.
“ماذا عن الركاب والعائلات التي تعاني وتنتظر؟ أنا أنتظر أخي الأصغر مع عائلتي، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في مطار لاهور. الكثيرون غيرنا يعانون،” قال مستخدم X وقاص علي ردًا على إعلان شركة الطيران عن تحويل الرحلة.