تحول الأسواق الخاصة: التنويع والابتكار يغيّران قواعد اللعبة

يشهد قطاع الأسواق الخاصة فترة تحول جوهري ومتزامن. في ظل تحديات غير مسبوقة للمعايير، وعلى جبهات متعددة، يستجيب مديرو الأصول والمستثمرون والجهات القضائية على حد سواء للتوقعات المتغيرة، وأنماط المستثمرين الناشئة، والابتكار المتسارع. ويكمن في صميم هذا التحول موضوع رئيسي: التنويع.

يستكشف تقرير أبيض صدر مؤخراً بعنوان "اتجاهات الاستثمار البديل"، والذي نشرته IFI Global بالشراكة مع Jersey Finance، القوى الكلية التي تشكل مستقبل الأسواق الخاصة - من ديناميكيات المستثمرين المتغيرة إلى صعود نماذج الاستثمار الرقمية وهياكل الصناديق غير التقليدية.

تنويع المستثمرين: ما وراء المؤسسات

بعد أكثر من عقد من النمو القوي، بلغ العديد من المستثمرين المؤسسيين، وخاصة صناديق التقاعد، الحد الأقصى لتخصيص استثماراتهم البديلة. وقد أدى تباطؤ سوق الاكتتابات العامة الأولية إلى فرض المزيد من القيود، مما دفع مديري الأصول إلى البحث عن مصادر جديدة لرأس المال تتجاوز قاعدة مستثمريهم التقليديين.

يتزايد التركيز على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمكاتب العائلية. ورغم انخفاض مخصصات الاستثمارات البديلة تاريخيًا - حيث لم تتجاوز نسبة المستثمرين الذين استثمروا في هذه الشريحة 5% في عام 2022 - تُظهر الأبحاث أن أكثر من نصفهم يخططون لزيادة مخصصاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يُمثل هذا منفعةً متبادلةً واضحةً: إذ يحصل مديرو الأصول على رأس مالٍ غير مُستغلّ بالكامل، بينما يكتسب المستثمرون فرصةً للانكشاف على أسواقٍ خاصةٍ كان الوصول إليها صعبًا في السابق. ومع ذلك، لا تزال هناك تحدياتٌ قائمة. فالوصول إلى البدائل قد يكون غامضًا ومكلفًا ويعتمد على علاقاتٍ قائمةٍ مع المستشارين. كما أن ارتفاع عتبات الاستثمار الدنيا وقيود السيولة تُعقّد المشاركة أكثر.

الابتكار في المنتجات والهياكل: توسيع نطاق الوصول

استجابةً لذلك، يتبنى مديرو الصناديق الابتكار الهيكلي. فإلى جانب الصناديق المشتركة التقليدية، يعكس تزايد الحسابات المُدارة، والاستثمارات المشتركة، وصناديق الاستثمار الفردية، والأدوات الهجينة تحولًا أوسع نحو التخصيص. وقد انخفضت الرسوم، لا سيما على الحسابات المُدارة، مما يجعلها في متناول شريحة أوسع من المستثمرين.

يتسارع هذا التوجه عالميًا، حيث تُبلغ جهات تنظيم الصناديق عن نمو ملحوظ في الطلب على الهياكل المرنة وغير التقليدية. غالبًا ما يُركز الوافدون الجدد إلى السوق على هيكلة الخيارات - أي تلبية احتياجات المستثمرين من خلال أدوات استثمارية مُصممة خصيصًا لتلبية أهدافهم.

الرقمنة والرمزية: حدود الوصول الجديدة

لعلّ التطور الأكثر إحداثًا للتحول يكمن في الرقمنة. فالبنية التحتية القائمة على تقنية بلوكتشين والرمزية تُخفّضان عوائق الدخول إلى أسواق القطاع الخاص. ويمكن للأصول الرمزية أن تُوفّر شفافية أكبر، وسيولة مُحسّنة، وحدودًا دنيا للاستثمار مُخفّضة بشكل ملحوظ، وهو ما يُفيد بشكل خاص المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة، وربما حتى المستثمرين الأفراد في المستقبل القريب.