تحول استراتيجي في سوق الذهب الإماراتي نحو الأوزان الخفيفة وبرامج الاستبدال

يعتقد تجار المجوهرات في الإمارات أن المتسوقين لم يبتعدوا عن الذهب، بل اتجهوا نحو المجوهرات خفيفة الوزن، مع التركيز بشكل أكبر على استبدال وترقية قطعهم الذهبية خلال الأوقات المليئة بالشكوك.
وفي ظل تراجع المبيعات الناتج عن الصراع العسكري الإقليمي المستمر، قال الصاغة إنهم يستغلون خيارات الدفع المرنة وخطط حماية الأسعار لجذب العملاء.
صرح رامييش فورا، مؤسس "بافليه للمجوهرات": "المستهلكون لم يتخلوا عن الذهب، لكنهم تكيّفوا من خلال التوجه نحو التصاميم البسيطة والخفيفة وبرامج الاستبدال والترقية بدلاً من المشتريات الجديدة".
وأضاف: "لدعم العملاء خلال هذه الفترة، نقدم خيارات دفع مرنة، وخطط حماية الأسعار، ومجموعات مختارة تناسب كافة الميزانيات. ومن خلال الموازنة بين الحرفية التراثية والمنتجات ذات القيمة الاستثمارية، نحن لا نكتفي بتجاوز هذه الدورة فحسب، بل نخرج منها أكثر تنوعاً وتطوراً. تظل أساسيات دبي استثنائية، ونحن نستعد لانتعاش قادم".
يتم تداول أسعار الذهب فوق مستوى 600 درهم للجرام منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026. عالمياً، أغلق الذهب عند 5,020 دولار للأونصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بانخفاض قدره 1.91%. وفي الإمارات، استقرت أسعار الذهب عيار 24 قيراط وعيار 22 قيراط عند 604.75 درهم و 460 درهم للجرام على التوالي.
قال شاملال أحمد، العضو المنتدب للعمليات الدولية في شركة "ملابار للذهب والألماس": "نحن نستغل دورة المبيعات الهادئة الحالية كنافذة لدفـع التحسينات التشغيلية وإعادة معايرة جاهزيتنا لتعظيم مرونتنا وتأثيرنا مع ظهور فرص سوقية جديدة". ومن جانبه، ذكر جون بول ألوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة "جوي ألوكاس للمجوهرات"، أنهم استجابوا عبر التركيز على تعميق الروابط مع السكان المحليين، موضحاً أن "التركيز قد تحول نحو التصاميم خفيفة الوزن والقابلة للارتداء التي توفر الجمال والقيمة معاً؛ حيث أصبح التفاعل الرقمي أكثر تخصيصاً، وباتت تجربتنا داخل المتاجر تعطي الأولوية للمحادثات الاستشارية المدروسة على البيع التقليدي، وتظل ثقتنا طويلة الأمد في هذا السوق والمنطقة قوية وثابتة تماماً".
وبدوره، أفاد أديتيا سينغ، رئيس أعمال المجوهرات الدولية في شركة "تيتان"، أنه خلال هذه الفترة، كان التركيز أقل على النشاط التجاري وأكثر على دعم العملاء وضمان سلامتهم، مؤكداً أن "الأولوية في هذا الوقت لا تتركز على أحجام الصفقات أو أداء المبيعات، بل على الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء وضمان شعورهم بالدعم. وحيثما أمكن، يتم تقديم المساعدة لمساعدة الزوار على اتخاذ الترتيبات للعودة إلى بلدانهم الأصلية بأمان، مما يعكس التزاماً أوسع برعاية العملاء خلال فترة مليئة بالتحديات".
أما كريم ف. ميرشنت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ "مجموعة بيور غولد"، فيرى أن استجابة القطاع ترتكز على الثقة والتكيف، وأضاف ميرشنت: "يركز صاغة المجوهرات على مزيج ذكي من المنتجات، والعروض القائمة على القيمة، والتفاعل الأعمق مع السوق المحلي. إن قوة النظام، وسهولة ممارسة الأعمال، والتوجه الاقتصادي الواضح منحت بائعي التجزئة الثقة لمواصلة الاستثمار والابتكار والتخطيط للنمو طويل الأمد على الرغم من التحديات الخارجية".