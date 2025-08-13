تحول أتمتة الذكاء الاصطناعي: التوظيف أصبح أكثر انتقائية

ومع ذلك، فإن الجانب المشرق هو أن الطلب القوي على الاستعانة بمصادر خارجية من أوروبا في الأشهر الأخيرة ساعد شركات تكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على نمو إيراداتها. وقد بدأت أوروبا في بناء قدراتها للحفاظ على سيادتها التكنولوجية التي تعتمد حاليًا بشكل كبير على الولايات المتحدة. وتعمل المملكة المتحدة وأيرلندا ودول البنلوكس على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، والأمن الرقمي، والأمن السيبراني. وتستحوذ أوروبا على ما بين 25 و30% من السوق العالمية لشركات تكنولوجيا المعلومات الهندية الرائدة، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة من هذه السوق ما بين 40 و50%. ومع إعادة تشكيل نماذج الأعمال بواسطة الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تُعطي الشركات الأولوية للتحول الرقمي وتطوير مهارات الموظفين. وأصبح التوظيف أكثر انتقائية ومواءمة مع أهداف العمل الأساسية.