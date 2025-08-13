تحول أتمتة الذكاء الاصطناعي: التوظيف أصبح أكثر انتقائية

شؤون الأعمال للهنود غير المقيمين
سؤال: أفادت تقارير صحفية هندية مؤخرًا بأن شركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات سرّحت موظفيها خلال الشهر الماضي. ما سبب هذا التراجع، وهل هناك احتمالات لانعكاسه؟
الإجابة: أنت مُحقٌّ في إشارتك إلى أن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة في الهند قد قلّصت قوتها العاملة، وخاصةً من الموظفين ذوي المستوى المتوسط، خلال الأسابيع القليلة الماضية. يشهد هذا القطاع تحوّلاً هيكلياً يتماشى مع التوجهات العالمية، حيث تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على ترشيد مواردها، وإعادة توزيع أصولها، وإغلاق أقسام لم تعد تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية. يعتقد العديد من الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يُزعزع هيكل القوى العاملة التقليدية، ويستبدل نماذج التوظيف واسعة النطاق بهياكل أكثر مرونة وتخصصاً، من شأنها أن تُحقق إيرادات أعلى. باختصار، يُعزى هذا التحوّل إلى الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي والأتمتة والبنى السحابية.
ومع ذلك، فإن الجانب المشرق هو أن الطلب القوي على الاستعانة بمصادر خارجية من أوروبا في الأشهر الأخيرة ساعد شركات تكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على نمو إيراداتها. وقد بدأت أوروبا في بناء قدراتها للحفاظ على سيادتها التكنولوجية التي تعتمد حاليًا بشكل كبير على الولايات المتحدة. وتعمل المملكة المتحدة وأيرلندا ودول البنلوكس على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، والأمن الرقمي، والأمن السيبراني. وتستحوذ أوروبا على ما بين 25 و30% من السوق العالمية لشركات تكنولوجيا المعلومات الهندية الرائدة، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة من هذه السوق ما بين 40 و50%. ومع إعادة تشكيل نماذج الأعمال بواسطة الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تُعطي الشركات الأولوية للتحول الرقمي وتطوير مهارات الموظفين. وأصبح التوظيف أكثر انتقائية ومواءمة مع أهداف العمل الأساسية.
سؤال: فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 25% على البضائع الهندية المُصدّرة إلى أمريكا. هل سيؤثر ذلك بشكل كبير على قطاع التصنيع الهندي؟
الإجابة: ستتأثر قطاعات المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات سلبًا بالتعريفة الجمركية البالغة 25%. ومع ذلك، تُجري الهند حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة. وبمجرد توقيعها ودخولها حيز التنفيذ، ستُطبق الأحكام ومعدلات التعريفة الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية. سيستمر تصدير المنتجات الصيدلانية من الهند، نظرًا لاستخدامها على نطاق واسع في نظام الرعاية الصحية الأمريكي، وهي غير متوفرة بكميات كبيرة من دول أخرى بنفس الأسعار التنافسية التي تُقدمها الشركات الهندية.
سؤال: هل تضمن قانون ضريبة الدخل الجديد المُقرّر إقراره قريبًا حماية سرية بيانات دافعي الضرائب؟ وهل هناك فرق بين القانون الحالي والقانون الجديد؟
الإجابة: لم يمنح قانون ضريبة الدخل الجديد أي صلاحيات إضافية لموظفي مصلحة الضرائب، الذين سيواصلون العمل وفق مبدأ "الثقة أولاً ثم التدقيق لاحقاً". وقد وجهت الحكومة مسؤولي الضرائب للعمل على افتراض أن دافعي الضرائب يُصرّحون بدخلهم بصدق. ولا تُتخذ إجراءات التفتيش والمصادرة والتدقيق في التقييمات إلا في حال وجود أدلة دامغة على التهرب الضريبي على نطاق واسع، أو إخفاء الدخل، أو التورط في أنشطة غير قانونية. وقد نصّ قانون الضرائب الجديد على الحفاظ على سرية بيانات دافعي الضرائب، ووضع ضوابط داخلية لضمان سلامتها.
إن طبيعة إجراءات التقييم والاستئناف، التي تتسم بالغموض، تُضفي طابعًا من عدم الكشف عن الهوية، مما يضمن اتباع نهج محايد وعادل وموضوعي. يستخدم تقييم المخاطر خوارزمياتٍ قائمة على قواعد لا تراعي الهوية. وقد حُدِّثت صلاحيات الوصول إلى الأجهزة الرقمية أثناء عمليات البحث والمسح بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي. ومع مرور الوقت، سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في كشف الشركات الوهمية، والأموال غير المسجلة، والمعاملات غير القانونية، والحد منها. وبالتالي، سيُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي للكشف عن الاحتيال والشذوذ، والتعرف على الأنماط، وتحديد الاتجاهات، والنمذجة التنبؤية، ومعالجة البيانات غير المنظمة.
الكاتب محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.