تحسن جودة الأصول يعزز قوة رأس المال لأكبر بنوك الإمارات
بفضل الأرباح المرتفعة، يظل وضع رأس المال لأكبر عشرة بنوك في الإمارات قوياً بينما تحسنت جودة أصولها بشكل أكبر في الربع المنتهي في يونيو 2024، وفقاً لأحدث تقرير نبض البنوك.
وارتفعت الربحية إلى 21.5 مليار درهم في الربع الثاني بفضل ارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة (-35.4 في المائة على أساس ربع سنوي)، وفقاً للتقرير الصادر عن شركة "ألفاريز آند مارسال".
وقال أسد أحمد، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط في شركة "ألفاريز آند مارسال": "يظل أداء البنوك في الإمارات قوياً على خلفية نمو الإقراض وتحسن جودة الأصول. ويتمتع القطاع برأس مال جيد مع مستويات كفاية رأس المال الإجمالية عند 17.6% وسجل نمواً مستمراً في الربع الثاني".
وأشار أحمد إلى أن البنك المركزي الإماراتي أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 5.4% في نهاية الربع الثاني من عام 2024 دون تغيير، حيث يرتبط السعر بسعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي. وتشير التعليقات الأخيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أول خفض لسعر الفائدة بات وشيكاً - وتشير توقعات السوق إلى أن هذا قد يحدث في سبتمبر.
وقال أحمد: "من المتوقع أن تتخذ البنوك بعض التدابير الاحترازية حيث تظل جودة الأصول حساسة في ذروة دورة أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤكد البنوك على نمو الدخل غير المرتبط بالفائدة حيث تخضع هوامش الفائدة الصافية لبعض الضغوط مع خفض أسعار الفائدة. ونرى، على سبيل المثال، عددًا من البنوك تعيد التركيز على عروض الخدمات المصرفية للمعاملات. وعلاوة على ذلك، نتوقع أن تظهر البنوك في الإمارات العربية المتحدة فوائد متزايدة من استثماراتها في المبادرات الرقمية مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التكلفة".
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استقرار أسعار الفائدة، فقد نما صافي دخل الفوائد بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي بسبب ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وانخفض الدخل غير المرتبط بالفائدة قليلاً (-2.9% على أساس ربع سنوي) ليصل النمو في إجمالي الدخل التشغيلي إلى +0.4% اسمياً (على أساس ربع سنوي) في ظل توسع العائد على حقوق الملكية بمقدار 48 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2.2% في نفس الفترة.
وسجلت القروض والسلف نمواً معتدلاً (+3.2%)، حيث شهد الإقراض للأفراد ارتفاعاً بنسبة 8% على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، تباطأت وتيرة تعبئة الودائع (+0.4%) ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5%. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي.
وتشمل الاتجاهات المصرفية التي أشار إليها التقرير خلال الربع الثاني تجاوز الطلب على الائتمان لحشد الودائع حيث نما إجمالي القروض والسلف بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي لأكبر 10 بنوك في الإمارات العربية المتحدة متجاوزاً نمو الودائع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2% على أساس ربع سنوي إلى 75.8%. كما تباطأ إجمالي الدخل التشغيلي بسبب انخفاض الدخل غير الأساسي الذي عوض نمو صافي دخل الفائدة. وارتفع الدخل التشغيلي بشكل طفيف بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي حيث انخفض الدخل غير المرتبط بالفائدة بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي. وبلغت نسبة إجمالي الدخل غير المرتبط بالفائدة إلى إجمالي الدخل التشغيلي 32.5% في الربع الثاني.
وظل صافي هامش الفائدة ثابتاً في الغالب في الربع الثاني حيث كانت أسعار الفائدة المعيارية مستقرة. وانكمش صافي هامش الفائدة الإجمالي قليلاً بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس ربع سنوي إلى 2.65 في المائة خلال الربع الثاني. وارتفع العائد على الائتمان بمقدار 8 نقاط أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.3 في المائة، في حين ارتفعت تكلفة الأموال بمقدار 13 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 4.6 في المائة في الربع الثاني. وقاد النمو الأسرع في القروض والإدارة مقارنة بالودائع إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع. وأبلغ ثمانية من أصل عشرة بنوك عن انكماش صافي هامش الفائدة.
وأفادت ستة من أكبر عشرة بنوك بتدهور في كفاءة التكلفة. وتدهورت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 19 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 28.1% في الربع الثاني. وتدهورت كفاءة التكلفة مع زيادة إجمالي الدخل التشغيلي (+0.4% على أساس ربع سنوي) بشكل أبطأ من إجمالي المصروفات التشغيلية (1.0% على أساس ربع سنوي) في الربع الثاني.
"واصلت تكلفة المخاطرة التحسن بالنسبة للبنوك الإماراتية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات. وتحسنت تكلفة المخاطرة بمقدار 16 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتستقر عند 0.3% للربع الثاني. وانخفض إجمالي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني إلى 1.3 مليار درهم. وأفاد ستة من أكبر عشرة بنوك بتحسن في تكلفة المخاطرة. وارتفعت الربحية على خلفية ارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة".