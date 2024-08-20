تحسن جودة الأصول يعزز قوة رأس المال لأكبر بنوك الإمارات

وقال أحمد: "من المتوقع أن تتخذ البنوك بعض التدابير الاحترازية حيث تظل جودة الأصول حساسة في ذروة دورة أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤكد البنوك على نمو الدخل غير المرتبط بالفائدة حيث تخضع هوامش الفائدة الصافية لبعض الضغوط مع خفض أسعار الفائدة. ونرى، على سبيل المثال، عددًا من البنوك تعيد التركيز على عروض الخدمات المصرفية للمعاملات. وعلاوة على ذلك، نتوقع أن تظهر البنوك في الإمارات العربية المتحدة فوائد متزايدة من استثماراتها في المبادرات الرقمية مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التكلفة".