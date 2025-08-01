تحرير أسعار الوقود في الإمارات: 10 سنوات على قرار غيّر وجه الاستهلاك وسلوك القيادة

قبل عشر سنوات، استيقظ سائقو السيارات في الإمارات على يوم قررت فيه الحكومة رفع الدعم عن الوقود. كان يوم عطلة نهاية الأسبوع - ومع تحرير أسعار النفط - ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 24%، لتتماشى مع الأسعار العالمية في ذلك الوقت.

وكانت وزارة الطاقة الإماراتية قد أعلنت عن أسعار البنزين والديزل الجديدة قبل ثلاثة أيام، في 28 يوليو 2015. وشهد بنزين "خاص 95"، الأكثر شيوعاً، زيادة بنسبة 24% من 1.72 درهم في ظل نظام الدعم إلى 2.14 درهم، بزيادة قدرها 42 فلساً للتر الواحد.

استباقاً للزيادة، شهدت محطات الوقود نشاطاً كبيراً، حيث اصطف السائقون في طوابير لملء خزانات سياراتهم قبل تطبيق الزيادة. ورصدت صحيفة "الخليج تايمز" طوابير طويلة من السيارات تنتظر في محطات الوقود بدبي والشارقة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.