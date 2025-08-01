تحرير أسعار الوقود في الإمارات: 10 سنوات على قرار غيّر وجه الاستهلاك وسلوك القيادة

قبل عشر سنوات، استيقظ سائقو السيارات في الإمارات على يوم قررت فيه الحكومة رفع الدعم عن الوقود. كان يوم عطلة نهاية الأسبوع - ومع تحرير أسعار النفط - ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 24%، لتتماشى مع الأسعار العالمية في ذلك الوقت.
وكانت وزارة الطاقة الإماراتية قد أعلنت عن أسعار البنزين والديزل الجديدة قبل ثلاثة أيام، في 28 يوليو 2015. وشهد بنزين "خاص 95"، الأكثر شيوعاً، زيادة بنسبة 24% من 1.72 درهم في ظل نظام الدعم إلى 2.14 درهم، بزيادة قدرها 42 فلساً للتر الواحد.
استباقاً للزيادة، شهدت محطات الوقود نشاطاً كبيراً، حيث اصطف السائقون في طوابير لملء خزانات سياراتهم قبل تطبيق الزيادة. ورصدت صحيفة "الخليج تايمز" طوابير طويلة من السيارات تنتظر في محطات الوقود بدبي والشارقة.
كانت المشاعر متباينة في محطات الوقود في ذلك اليوم. وكما ذكرت "الخليج تايمز"، دعم بعض السائقين هذه الخطوة، بينما شعر آخرون بأنهم "لم يحصلوا على معلومات كافية حول أسباب الزيادة".
قال أحد المقيمين في دبي في ذلك اليوم: "أعتقد حقاً أنه قرار عادل. السعر يعتمد على السوق الحرة. لا أرى أي مشكلة في هذا على الإطلاق." بينما اعترض آخر قائلاً: "بالطبع، ستكون زيادة أسعار البنزين هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لي. هذه التكلفة الإضافية تتراكم في كل مرة."
اعتاد سائقو السيارات في الإمارات على الاستمتاع بأسعار الوقود الرخيصة، وعبّر بعضهم، الذين تحدثوا مع "الخليج تايمز"، عن دهشتهم من معدل الزيادة. "يبدو أن المبلغ كبير. هذا سيؤدي بالتأكيد إلى تداعيات،" حسبما قال وافد باكستاني توقع أيضاً زيادة في أسعار سيارات الأجرة.
وقال سائق آخر في دبي إنه يعتقد أن الزيادة ستؤثر بشكل أساسي على سيارات الدفع الرباعي الكبيرة المنتشرة في شوارع الإمارات. وأضاف الوافد الهندي: "بالنسبة لي ولسيارتي الصغيرة، هذا جيد. المشكلة هنا هي أن دبي مكان يقود فيه الكثير من الناس سيارات كبيرة. هؤلاء هم من سينتهي بهم الأمر بدفع المزيد."
من ناحية أخرى، حث أزهر ضياء الرحمن، وهو مقيم منذ فترة طويلة في الإمارات، السكان على عدم المبالاة بالخبر. وقال: "دعونا ننظر إلى الأمر بمنطق بدلاً من العاطفة. النفقات الرئيسية للعائلة هنا هي السكن والتعليم. إذا تمكنت الحكومة من خفض هذه التكاليف، فلن يمانع أحد في دفع السعر المتزايد للبنزين."
وقال بعض المقيمين لـ "الخليج تايمز" إن زيادة سعر الوقود بنسبة 24% "مقبولة طالما أن الرواتب ترتفع بشكل أسرع من ذي قبل."
على الجانب المشرق، انخفض سعر الديزل بشكل كبير في ذلك اليوم - من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر. وتفاعل التجار بشكل إيجابي مع السعر المعدل.
في سياق آخر، قال توماس إيدلمان، مؤسس ومدير عام RoadSafetyUAE، إنه يجب على السكان التعامل مع تحرير أسعار النفط كفرصة للتفكير في العلاقة بين استهلاك الوقود وسلوك القيادة في الإمارات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي عادة إلى بذل جهود أكبر من السائقين لإظهار سلوك اقتصادي. "هذا عادة ما يؤدي إلى أسلوب قيادة يستهلك وقوداً أقل، ومشاركة السيارات، وتجنب الرحلات غير الضرورية، والتحول إلى استخدام وسائل النقل العام،" كما قال.
ببساطة، عدد أقل من السيارات على الطريق يعني ازدحاماً أقل وتوتراً أقل. وأشار إيدلمان إلى أنه "من الإنصاف الافتراض أن تحسين سلوك القيادة لن يؤثر على محافظنا فحسب، بل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سلامة الطرق أيضاً."
منذ أن حررت الإمارات أسعار الوقود في عام 2015 وربطتها بالأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر.