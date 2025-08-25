تحذير لمشتري عقارات دبي الهنود: بطاقات الائتمان الدولية قد توقعكم بمخالفات قانونية

تم تحذير مشتري العقارات الهنود من استخدام بطاقات الائتمان الدولية لسداد الدفعة الأولى لأنها تنطوي على مخاطر وانتهاكات لقوانين بعض البلدان.
قال خبراء العقارات والضرائب إن استخدام بطاقات الائتمان مخصص فقط لإجراء المعاملات الجارية مثل التسوق والسفر، وبالتالي فمن الأفضل تجنب استخدام بطاقات الائتمان الدولية لأي شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي.
وذكرت تقارير أن بعض المشترين الهنود واجهوا مشكلات تنظيمية عند شراء عقارات في دبي من خلال بطاقات الائتمان الدولية.
صرح أنوراغ تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لشركة أندرسن الإمارات العربية المتحدة، بأنه بموجب القانون الهندي، وتحديدًا قانون إدارة الصرف الأجنبي (Fema)، تُعامل عمليات شراء العقارات في الخارج كمعاملات حساب رأس مال. إلا أن بطاقات الائتمان الدولية (ICCs) مسموح بها فقط لمعاملات الحساب الجاري، مثل مدفوعات السفر والتسوق والتعليم.
وقال تشاتورفيدي لصحيفة خليج تايمز: "إن استخدام بطاقة ائتمان دولية لدفع ثمن العقارات في الخارج يتجاوز الإطار المعتمد من قبل بنك الاحتياطي الهندي، أي نظام التحويلات المالية الليبرالية (LRS)، وهو القناة القانونية الوحيدة للمقيمين الهنود للاستثمار في العقارات في الخارج".
يسمح برنامج التحويلات المالية الليبرالية للمقيمين الهنود بتحويل ما يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي سنويًا من خلال البنوك المعتمدة، مما يضمن الامتثال الضريبي والإبلاغ والإشراف التنظيمي.
قال إن بنك الاحتياطي الهندي أوضح صراحةً أن استخدام نظام ICC للعقارات، باعتباره تدفقًا لرأس المال إلى الخارج، يجب أن يتوافق مع معايير نظام التحويلات المالية المحرر. وأضاف: "لذلك، فإن تجاوز هذه العملية يُعدّ انتهاكًا لقانون إدارة الطوارئ الفيدرالية".
يقبل بعض المطورين استخدام جزء من الدفعة المقدمة كاحتياطي، مما يتيح لمشتري العقارات وقتًا أطول لإتمام تحويل الدفعات. وعادةً ما يكون هذا الاحتياطي أقل من 80,000 درهم إماراتي.
وقال جارو كسواني الرئيس التنفيذي لشركة جيه إس بي إنكوربوريشن إن المستثمرين الهنود الذين يفكرون في شراء عقارات في دبي يجب عليهم ضمان الامتثال للإطار التنظيمي الهندي.
إن استخدام بطاقات الائتمان الدولية لمثل هذه المعاملات، وإن بدا مريحًا، إلا أنه لا يتوافق مع معايير إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية (LRS). فهذه البطاقات مخصصة لمعاملات الحسابات الجارية، وليست لاستثمارات رأس المال كالعقارات، على حد قوله.
وأضاف أنه وفقًا لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي، يجب أن تتم التحويلات المالية الخاصة بالعقارات الخارجية من خلال البنوك المعتمدة بموجب الحد الأقصى البالغ 250 ألف دولار أمريكي، مع الوثائق المناسبة وحساب مصرفي لمدة عام على الأقل.
وقال أنوراج تشاتورفيدي إن استخدام بطاقات الائتمان الدولية لشراء العقارات في الخارج يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية كبيرة، بما في ذلك التحقيقات والعقوبات من السلطات.
وتشمل هذه المخاطر انتهاك لوائح إدارة الطوارئ الفيدرالية، وقد يواجه المخالف تحقيقات من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وإدارة ضريبة الدخل، ومديرية التنفيذ، بالإضافة إلى المخاطر القانونية لأن استخدام بطاقات الائتمان المدمجة غير حكيم من الناحية المالية، لأنه ينطوي على أسعار فائدة مرتفعة، وزيادات في أسعار الصرف الأجنبي، ورسوم تأخير محتملة وعقوبات.
وأضاف أن "هذه المخاطر ليست تنظيمية فحسب، بل اقتصادية أيضا، مما يجعل هذه الممارسة محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية وغير سليمة ماليا".
ونصح تشاتورفيدي مشتري العقارات باستخدام مخطط التحويلات المالية الليبرالي من خلال بنك مسجل، والتأكد من توثيق جميع المعاملات بالكامل والإبلاغ عنها كما هو مطلوب من قبل بنك الاحتياطي الهندي والسلطات الضريبية، واستشارة مستشار مالي أو مستشار قانوني قبل الالتزام بأي استثمار عبر الحدود.
شراء عقار في الخارج ببطاقة ائتمان دولية أشبه بمحاولة شراء منزل بمحفظة سفر - هذا محظور، وقد يُعرّضك لمشاكل جسيمة. لراحة بالك ووضوحك القانوني، اتبع دائمًا القنوات المصرفية والتنظيمية الصحيحة عند الاستثمار في الخارج.
وأكد جارو كسواني أنه من المهم أن يعمل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورين والوكلاء، على تعزيز العمليات الشفافة والمتوافقة.