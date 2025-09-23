تحذيرات دولية من تضخم أسعار العقارات في دبي بعد ارتفاعها 50%

وأضاف أن معدلات الدخل لا تواكب ارتفاع أسعار المنازل، حيث نما عدد سكان دبي بنحو 15% منذ عام 2020، فيما أدى تدفق المهاجرين إلى تشديد المعروض من المساكن. وأوضح التقرير أن "تصاريح البناء تشير إلى أن البناء الجديد قد يصل إلى مستويات لم تُشهد منذ عام 2017، كما أن المنافسة على الاستثمارات العقارية الأجنبية مع أبوظبي والرياض تتصاعد".