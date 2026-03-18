تحديث واتساب الجديد: أنت الآن مركز التطبيق

بدأ واتساب رسمياً في طرح علامة تبويب ملف شخصي جديدة تسمى ‘أنت’ لمستخدمي iOS، لتحل محل علامة تبويب الإعدادات التقليدية في الزاوية السفلية اليمنى من التطبيق.

يمثل التحديث، المتضمن في الإصدار 16.5.10.73 على متجر التطبيقات، تحولاً في كيفية إدارة المستخدمين لحساباتهم داخل التطبيق.

تفتح علامة التبويب الجديدة ‘أنت’ صفحة ملف شخصي معاد تصميمها حيث يمكن للمستخدمين إدارة حساباتهم، والتحكم في معلوماتهم الشخصية، وتخصيص كيفية ظهورهم على المنصة.

بدلاً من أيقونة الترس القياسية، تعرض علامة التبويب الآن صورة الملف الشخصي للمستخدم، مما يسهل التعرف بسرعة على الحساب النشط حالياً.

يُنظر إلى التحديث على نطاق واسع على أنه خطوة مبكرة نحو وظيفة الحسابات المتعددة، وهو أمر كانت الشركة الأم ميتا تختبره منذ بعض الوقت.

يعكس هذا النهج منصات ميتا الأخرى مثل إنستغرام وثريدز، حيث تحل صور الملف الشخصي محل الأيقونات العامة عندما يدير المستخدمون حسابات متعددة.

من خلال إبراز الحساب النشط بصرياً، يهدف واتساب إلى جعل تبديل الحسابات أكثر سهولة وسلاسة.

إلى جانب علامة التبويب الجديدة، يختبر واتساب أيضاً تخطيط ملف شخصي محدث. يمكن لبعض المستخدمين رؤية صورة غلاف افتراضية في الجزء العلوي من ملفهم الشخصي، مما يضيف رأسًا أكثر تخصيصًا ومميزًا بصريًا.

ومع ذلك، لا تزال الميزة محدودة؛ عدد قليل فقط من المستخدمين لديهم حق الوصول حالياً ولا يمكن تخصيص صورة الغلاف بعد. من المتوقع إجراء تحسينات إضافية على الملف الشخصي في التحديثات المستقبلية.

كما هو الحال مع العديد من تحديثات واتساب، يتم طرح علامة التبويب الجديدة ‘أنت’ تدريجياً، مما يعني أن جميع المستخدمين لن يروها على الفور. قد يختلف توفر الميزة، ولا يزال بعض المستخدمين ينتظرون التحديثات السابقة.