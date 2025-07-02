تحديث بيانات كبار السن البنكية غير إلزامي في الهند

سؤال: طُلب من والدتي المقيمة في الهند تحديث سجلات "اعرف عميلك" (KYC) بشكل دوري. هل هذا إلزامي، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود تغيير في عنوان إقامتها؟

إجابة: صدرت توجيهات للبنوك باتباع نهج متعاطف مع العملاء ذوي المخاطر المنخفضة. تُقبل الإقرارات الذاتية فيما يتعلق بالبيانات التي ظلت كما هي ولم يحدث فيها تغيير في العنوان. يمكن لعملاء البنوك الآن تقديم إقرارات ذاتية عبر القنوات الرقمية أو غير المتصلة بالإنترنت. سمح البنك الاحتياطي الهندي أيضًا بتحديثات "اعرف عميلك" في أي فرع من فروع البنك بغض النظر عن مكان تشغيل الحساب. كما سمح باستخدام "أدهار OTP" (كلمة المرور لمرة واحدة عبر أدهار) وتحديد هوية العملاء بالفيديو لتحديثات "اعرف عميلك" الدورية.

يمكن للبنوك استخدام سجل "اعرف عميلك" المركزي لاسترداد وتحديث بيانات العملاء. بالنسبة للمقيمين في مدن الفئة الأولى والثانية وكذلك في المناطق شبه الحضرية، تنظم البنوك حملات تحديث "اعرف عميلك" لراحة العملاء المقيمين هناك. سيمكن هذا أيضًا الأفراد من الوصول إلى الحسابات المصرفية التي ظلت خاملة لعدة سنوات واستعادة الودائع التي ظلت غير مطالب بها. وقد صدر تعميم بتاريخ 12 يونيو 2025 عن البنك الاحتياطي الهندي لضمان أن قواعد مكافحة غسيل الأموال لا تمنع أصحاب الحسابات الشرعيين من الوصول إلى ودائعهم التي لم تتم المطالبة بها في الماضي.

تأثير النمو الاقتصادي على الفقر في الهند

سؤال: بينما نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، هل كان لهذا أي تأثير على من هم تحت خط الفقر؟

إجابة: وفقًا لتقرير البنك الدولي الذي صدر الشهر الماضي، انخفض معدل الفقر في الهند من 27.1 في المائة في 2011-2012 إلى 5.3 في المائة في 2022-2023. انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بشكل حاد خلال هذه الفترة من 344.47 مليون شخص إلى 75.24 مليون شخص.1 وبالتالي، تم انتشال ما يقرب من 270 مليون شخص من الفقر خلال هذه الفترة. خط الفقر الجديد الذي حدده البنك الاحتياطي الهندي هو 4.20 دولار في اليوم للشخص الواحد. ووفقًا للتقرير، كان الطعام المجاني والمدعوم مسؤولاً عن الحد من الفقر، وقد تضيقت الفجوة بين الفقر في الريف والحضر.

لقد أجرى البنك الدولي، الذي قدم خط الفقر الدولي (IPL) في عام 1990، عدة تحديثات لتشمل تغيرات الأسعار والتكاليف، وتم آخر تحديث في 5 يونيو. وقد استخدم بيانات أكثر دقة ومنهجية مسح محدثة عند إعداد التقرير. وقد خلص تقرير الفقر إلى أن الهند قد تحولت إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى وأن الفقر الريفي انخفض من 69 في المائة إلى 32.5 في المائة، مما يظهر انخفاضًا سنويًا بنسبة 7 في المائة. كما أشارت العديد من الأوراق البحثية إلى انخفاض الفقر على مدى العقد الماضي بسبب النمو القوي.