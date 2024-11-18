تحديثات ضريبية في الإمارات تعزز الشفافية وتسهل الإجراءات

وفي هذا السياق، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية : "يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.