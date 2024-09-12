تحديثات جديدة على إذن السفر الإلكتروني للمملكة المتحدة

وفقاً للبيان الصادر، مع عدم القدرة على رفض إذن السفر الإلكتروني في ظل هذه الظروف، قد يتم رفض دخول الشخص على حدود المملكة المتحدة وإلغاء إذن السفر الإلكتروني الخاص به. ثم سيتعين عليه بعد ذلك إعادة التقديم للحصول على إذن سفر إلكتروني آخر والسفر مرة أخرى للعودة إلى المملكة المتحدة لطلب إعادة الدخول على أساس أن لديه إذن سفر إلكتروني صالح.