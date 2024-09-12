تحديثات جديدة على إذن السفر الإلكتروني للمملكة المتحدة
أعلنت الحكومة البريطانية عن تعديلات على معايير الحصول على إذن السفر الإلكتروني (ETA) وفقاً لمذكرة صدرت يوم الثلاثاء.
وتشمل التعديلات الجديدة إضافة معيارين إلى شروط الأهلية التي تتيح للمسافرين الحصول على إذن السفر الإلكتروني.
أولاً، سيتم رفض منح إذن السفر الإلكتروني لمن سبق رفض منحهم تأشيرة زيارة أو إذناً لدخول المملكة المتحدة كزائر. ولا ينطبق هذا على أولئك الذين حصلوا على تأشيرة زيارة بعد الرفض أو الذين حصلوا على إذن ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه نتيجة للرفض.
وبدلاً من ذلك، سيتعين على المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على إذن السفر الإلكتروني، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة.
ثانياً، يسمح المعيار المُضاف الآخر بالرفض إذا تم إلغاء إذن السفر الإلكتروني السابق للمتقدم لأسباب لا تتعلق بالأهلية.
وفقاً للبيان الصادر، مع عدم القدرة على رفض إذن السفر الإلكتروني في ظل هذه الظروف، قد يتم رفض دخول الشخص على حدود المملكة المتحدة وإلغاء إذن السفر الإلكتروني الخاص به. ثم سيتعين عليه بعد ذلك إعادة التقديم للحصول على إذن سفر إلكتروني آخر والسفر مرة أخرى للعودة إلى المملكة المتحدة لطلب إعادة الدخول على أساس أن لديه إذن سفر إلكتروني صالح.
تهدف هذه التعديلات إلى توجيه المتقدمين غير المؤهلين للحصول على إذن سفر إلكتروني إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة وضمان استيفائهم لمتطلبات الدخول.
في الوقت الحالي، تحقق صحيفة "خليج تايمز" فيما إذا كانت هذه التعديلات تؤثر على مواطني الإمارات العربية المتحدة.
إن إذن السفر الإلكتروني عبارة عن تصريح لمواطنين من بلدان محددة للسفر إلى المملكة المتحدة دون تأشيرة.
في الوقت الحالي، يمكن لمواطني البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على إذن السفر الإلكتروني.
يسمح هذا التصريح للمواطنين بالسفر إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر للسياحة أو زيارة العائلة والأصدقاء أو العمل أو الدراسة القصيرة الأجل. كما يمكنهم زيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بموجب استثناء تأشيرة العامل المبدع، بالإضافة إلى السفر لأغراض العمل المدفوع المسموح بها ويمكنهم العبور عبر المملكة المتحدة دون الحاجة للمرور عبر الرقابة الحدودية.
إعادة فرض نظام التأشيرة
أعلنت الحكومة البريطانية أيضاً وقف إذن السفر الإلكتروني للأردنيين، حيث بات على الأردنيين الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة للسفر إلى المملكة المتحدة.
وجاء هذا القرار بسبب زيادة عدد الأردنيين الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة لأغراض غير مسموح بها بموجب أحكام إذن السفر الإلكتروني، مثل الإقامة أو العمل أو طلب اللجوء.
يأتي تطبيق نظام التأشيرات مع فترة انتقالية مدتها 28 يوماً من تاريخ فرض النظام (10 سبتمبر) للأردنيين المسافرين إلى المملكة المتحدة بدون تأشيرة ولكنهم يحملون تصريح سفر إلكتروني ساري المفعول ولديهم حجز سفر مؤكد قبل فرض النظام. لن يُطلب من هؤلاء الأفراد الحصول على تأشيرة زيارة.
أما بالنسبة لمن لا يستوفون هذه الشروط خلال فترة الانتقال، سيتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة. أما المواطنين الأردنيين الذين لديهم حجوزات مؤكدة للسفر إلى المملكة المتحدة في تاريخ بعد انتهاء فترة الانتقال، فعليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.