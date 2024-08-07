تجربة فاخرة جديدة على متن بوينج 777 المعدلة
ستدخل أول طائرة "بوينج 777" معدلة حيز الخدمة اليوم، 7 أغسطس، أي قبل أربعة أيام من الموعد المقرر لتشغيلها. وسيستمتع المسافرون على متن الرحلة EK83 المتجهة إلى جنيف بعد ظهر اليوم بمقاعد درجة الأعمال الجديدة كلياً والمقصورات الاقتصادية المتميزة في الطائرة.
,استغرق الأمر من فرق طيران الإمارات 37 يوماً لإكمال عملية التجديد، بداية من تفكيك المقصورات إلى تجميعها معاً مرة أخرى في شكل جديد.
,بدأت عملية تجديد طائرة "بوينج 777" التابعة لطيران الإمارات في أوائل شهر يوليو، مع إعادة تشكيل مخططة للطائرة لإفساح المجال لمقصورة جديدة اقتصادية متميزة تتكون من 24 مقعداً.
,توفر المقاعد الجلدية باللون الكريمي، والمزينة بألواح خشبية في جميع أنحاء المقصورة، راحة إضافية بمساحة تبلغ 38 بوصة بين المقاعد، ومقاعد بعرض 19.5 بوصة قابلة للإمالة بمقدار 8 بوصات، مما يوفر مساحة أكبر للتمدد والاسترخاء، بالإضافة إلى مساند الرأس القابلة للتعديل بستة اتجاهات.
وقال "تيم كلارك"، رئيس طيران الإمارات: "إن أحدث مقصورة درجة الأعمال لدينا توفر للعملاء شعوراً بالخصوصية والتفرد، مدعومة بمجموعة من أفضل المنتجات على متن الطائرة".
وأضاف : "إن إضافة مقصورتنا الاقتصادية المميزة الشهيرة، والتي تم تصنيفها كواحدة من الأفضل في المجال، تضفي تطوراً عصرياً على تجربة الطيران وتم تصميمها بعناية لتوفير المزيد من الراحة".
الجديد في درجة الأعمال
تتميز درجة الأعمال الجديدة لطيران الإمارات على الطائرة 777 بمقصورة مريحة وجذابة مع تحسينات مدروسة لتعزيز الخصوصية للعملاء.
وتم تحسين مقاعد المقصورة وفكرة الألوان لتعكس عناصر التصميم المضيئة والمشرقة لتجربة الطيران على طائرة A380 الشهيرة لطيران الإمارات، مع مقاعد جلدية ناعمة باللون الكريمي مزينة بزخارف بلون الشمبانيا، وألواح خشبية خفيفة الوزن، ولمسات تكنولوجية حديثة تجمع بين العملية والفخامة.
تحتوي المقصورة على 38 مقعداً بترتيب 1-2-1، ويتحول كل مقعد مريح بعرض 20.7 بوصة إلى سرير مسطح واسع يمكن إمالته حتى 78.6 بوصة.
كما يتميز المقعد بمسند رأس مبطن لتعزيز الراحة. تم ترتيب المقاعد في المقصورة بأربعة مقاعد في الصف، مما يوفر لكل عميل إمكانية الوصول المباشر إلى الممر.
يحتوي كل مقعد على ميني بار شخصي، وطاولة لتناول الطعام أو العمل، ومنافذ شحن متعددة للأجهزة الشخصية والمزيد. تعمل شاشة التحكم بالمقعد باللمس للترفيه على متن الطائرة وتشغيل المقعد وشاشة شخصية عالية الدقة بمقاس 23 بوصة، وهي واحدة من أكبر الشاشات في السماء، لضمان استمتاع كل عميل بشكل كامل بنظام الترفيه الجوي "آيس" الحائز على جوائز.
كما ستتضمن مقصورة درجة الأعمال في طائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات باراً صغيراً ليتمكن العملاء من الحصول بسرعة على الوجبات الخفيفة والمرطبات في منتصف الرحلة.
جديد الدرجة الاقتصادية
تحتوي مقصورة الدرجة الاقتصادية الجديدة على 256 مقعداً بألوان تتراوح بين اللون الرمادي والأزرق الناعم. كما تحتوي المقاعد المصممة بشكل مريح على مساند رأس جلدية بالكامل مع ألواح جانبية مرنة يمكن تعديلها أيضاً عمودياً للحصول على الدعم الأمثل.
كما يبرز تصميم شجرة الغاف المميز لطيران الإمارات بشكل بارز في جميع أنحاء التصميمات الداخلية.
ستقوم طيران الإمارات بتجديد 80 طائرة بوينج 777 أخرى كجزء من استثمارها الذي يزيد عن 3 مليارات دولار لتقديم أفضل الخدمات في القطاع والتي ترتقي بتجربة العملاء في السماء.
مظهر جديد لمزيد من الرحلات الجوية
وبالإضافة إلى جنيف، ستشغل الشركة طائراتها من طراز بوينج 777 المحدثة بمقصورات جديدة إلى طوكيو هانيدا وبروكسل في الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن المزيد من الوجهات التي سيتم استخدام هذه الطائرات لها قريباً.
وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها المجددة إلى نيويورك جون كينيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن ولندن هيثرو وسيدني وأوكلاند وكرايستشيرش وملبورن وسنغافورة ومومباي وبنغالور وساو باولو وطوكيو ناريتا وأوساكا وجنيف ودبي.
تم وضع تصور لأعمال تجديد طائرة البوينج 777 وتصميمها وتنفيذها داخلياً من قبل فريق متخصص مكون من 175 مهندساً وفنياً في شركة طيران الإمارات للهندسة في دبي.
ويتجلى التأثير الكبير للمشروع على النظام البيئي للطيران المحلي من خلال أكثر من 10 شركاء رئيسيين قاموا بتعيين مئات من العمال المهرة وأقاموا ورش عمل في المنشأة الهندسية وخارجها لدعم الجوانب المختلفة لبرنامج التجديد.
أول طائرة من طراز "B777" استغرقت 37 يوماً و18,000 ساعة عمل لإنهائها، حيث عملت الفرق على مدار الساعة بتسلسل زمني للعمل، بدءاً من إزالة التصميمات الداخلية، وصولاً إلى إعادة تركيب واختبار المقاعد الجديدة ومكونات المقصورة الأخرى.