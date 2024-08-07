تجربة فاخرة جديدة على متن بوينج 777 المعدلة

ستدخل أول طائرة "بوينج 777" معدلة حيز الخدمة اليوم، 7 أغسطس، أي قبل أربعة أيام من الموعد المقرر لتشغيلها. وسيستمتع المسافرون على متن الرحلة EK83 المتجهة إلى جنيف بعد ظهر اليوم بمقاعد درجة الأعمال الجديدة كلياً والمقصورات الاقتصادية المتميزة في الطائرة.

,استغرق الأمر من فرق طيران الإمارات 37 يوماً لإكمال عملية التجديد، بداية من تفكيك المقصورات إلى تجميعها معاً مرة أخرى في شكل جديد.