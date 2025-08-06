تجربة طي"سامسونج جالكسي زد فولد 7 "تكشف حدود المتانة

وفقًا لأحدث فيديو للاختبار بالتفصيل وسجل الأخطاء المفصل الذي شاركه على الإنترنت، واجه جهاز زد فولد 7 أول عطل بعد حوالي 6,000 طيّة فقط، وهو رقم بعيد جدًا عن الرقم المعلن 500,000. وعلى الرغم من أن سبب الخطأ الأولي لم يتضح فورًا، إلّا أن المشاكل تصاعدت سريعًا:

بين 6,000 و10,000 طيّة: ظهر أول خطأ في إعادة تشغيل الجهاز، واستمر حدوثه كل 10,000 طيّة بعد ذلك.

عند 46,000 طيّة: بدأ يسمع صوت صرير في منطقة المفصلة، وهو مؤشر كلاسيكي لتآكل داخلي.

عند 75,000 طيّة: لوحظ تسرب سائل أسود غامض من المفصلة، ولم يظهر مرة أخرى، لكن مصدره وتأثيره غير معروف.

عند 175,000 طيّة: توقفت سماعات الهاتف — الأمامية، والسفلية، وسماعة الأذن — عن العمل تمامًا.

عند بلوغ الهاتف 200,000 طيّة، لاحظ "تك-إت" وجود تآكل واضح في آلية المفصلة. ورغم أن خاصية "التوقف الحر" للجهاز التي تسمح للشاشة بالثبات عند زوايا مختلفة ما زالت تعمل، فإن شعور المرونة في المفصلة تضاءل بشكل كبير، مما جعلها تبدو مرتخية ومستهلكة.

المفصلة كانت، ومن المفارقة، أكثر سلاسة في الاستخدام، تفاصيل قد تبدو إيجابية لكنها قد تشير إلى ضعف هيكلي مع مرور الوقت.

نظرًا إلى أن كل هذه المشاكل ظهرت قبل الوصول إلى 200,000 طيّة، فإن نتائج "تك-إت" تثير الشكوك حول متانة الهاتف على المدى الطويل، وتسائل كم عدد المستخدمين الذين سيستفيدون فعليًا من رقم 500,000 طيّة دون مواجهة عوائق كبيرة في سهولة الاستخدام.