تجار الذهب: تعليق الآمال على موسم المهرجانات والأعراس في ارتفاع المبيعات

يعوّل صاغة الذهب في دولة الإمارات على المواسم والمهرجانات الهندية الجارية والمقبلة، مثل "أونام" و"ديوالي" و"دهانتيراس"، إضافة إلى موسم الأعراس، لتحقيق مبيعات أعلى في ظل استمرار ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
تشهد أسعار المعادن الثمينة اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة القضايا الجيوسياسية العالمية، وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة. وقد دفع ذلك بعض متسوقي الذهب في دولة الإمارات إلى التحول نحو شراء العملات الذهبية والسبائك بغرض الاستثمار. كما اتجه العديد من المتسوقين الحريصين على الميزانية إلى شراء حليّ أصغر حجماً أو مجوهرات مصنوعة من معادن ثمينة ذات درجات أقل جودة.
وفي الإمارات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 415.5 درهم، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 384.75 درهم.
عالميًا، بلغ سعر الذهب الفوري 3,447.95 دولارًا للأونصة، بارتفاع نسبته 0.96%. وكان سعره أقل من 3,400 دولار خلال معظم الأسابيع القليلة الماضية.
قال شملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في شركة مالابار للذهب والألماس: "لا يزال الذهب جزءاً مهماً من الاحتفالات بالمناسبات والأعياد، سواء كمقتنى شخصي أو كهدية تقليدية. ومن هذا المنطلق، نشهد ارتفاعاً في المبيعات مع قدوم مهرجان أونام، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام لزيادة الطلب على المجوهرات خلال المهرجانات الكبرى."
وأضاف: "تُعد المواسم المقبلة من الأعياد والأعراس تقليدياً الأوقات الأكثر ازدحاماً في العام بالنسبة لأسواق المجوهرات، ونتوقع أن يستمر الطلب القوي خلال الأشهر المقبلة. وتكتسب مهرجانات مثل الديوالي ودهانتيراس إضافة إلى موسم الأعراس أهمية خاصة، إذ إن شراء المجوهرات خلالها لا يرتبط بالاحتفالات فقط، بل يعد أيضاً وسيلة للاستثمار وامتداداً للتقاليد المتوارثة في تقديم الهدايا."
قال متحدث باسم شركة "جويالوكاس" إن مهرجان أونام ـ الذي يُحتفل به من 26 أغسطس إلى 5 سبتمبر ـ يظل واحداً من أكثر المناسبات المحببة للتسوق لدى العائلات المالايالية، ويبدو أن هذا العام لا يشكل استثناءً.
وقد انعكست الروح الاحتفالية في ارتفاع ملحوظ في الطلب على المجوهرات، حيث أبدى العملاء تفضيلاً كبيراً للتصاميم التقليدية التي تُكمل إطلالتهم الاحتفالية بشكل مثالي. كما تشهد العملات الذهبية والمجموعات المستوحاة من التراث طلباً كبيراً، مما يؤكد مكانة هذا الموسم كفرصة ذهبية للاحتفالات العائلية والمشتريات القيّمة، وفقاً للمتحدث الرسمي.
وبحسب جويالوكاس، هناك عدد من المناسبات الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع الزخم في الأشهر المقبلة، مع احتفالات أكشيا تريتيا، وديوالي، واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومهرجان دبي للتسوق، وموسم الزفاف، والتي من المقرر أن تلعب جميعها دوراً مهماً.
مع اقتراب موسم المهرجانات، صرّح جويالوكاس بأن تخفيضات الصيف الجارية، والتي تتضمن عروضًا حصرية، تجذب اهتمامًا كبيرًا بالفعل. وأضاف: "كما تواصل المجوهرات الخفيفة ومجموعات الملابس اليومية اكتساب شعبية متزايدة بين المشترين الشباب، حيث تجمع بين الأناقة والتنوع اليومي".
وقال شاملال أحمد إن الشركة تستعد لاستقبال العملاء بمجموعات جديدة تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات.
علاوةً على ذلك، سنطلق مجموعةً من العروض والمزايا الاحتفالية لجعل مشترياتكم أكثر متعة. ويضمن هذا النهج الشامل أن يجد عملاؤنا مجوهراتٍ تناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم، سواءً كانوا يشترون لمناسباتٍ خاصة أو حفلات زفاف أو لمجرد تعزيز مجموعاتهم.