تجار الذهب: تعليق الآمال على موسم المهرجانات والأعراس في ارتفاع المبيعات

وبحسب جويالوكاس، هناك عدد من المناسبات الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع الزخم في الأشهر المقبلة، مع احتفالات أكشيا تريتيا، وديوالي، واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومهرجان دبي للتسوق، وموسم الزفاف، والتي من المقرر أن تلعب جميعها دوراً مهماً.