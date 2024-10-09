تتبع التحويلات المشفرة: خطوة إماراتية جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفي حديثهم خلال القمة الوطنية للامتثال للجرائم المالية، أكد مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة والأجانب أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل البيانات، وتحسين بناء القدرات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومعرفة العميل، هي جوانب حيوية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا الجديدة التي تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم.