تباين مسارات النفط والذهب وسط تصاعد أزمات الشرق الأوسط

لقد كان ارتفاع النفط مدفوعاً بشكل أساسي بمخاطر الإمدادات الحقيقية؛ حيث أدى الصراع إلى تعطيل طرق الشحن حول مضيق هرمز، وهو ممر طاقة حيوي يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط العالمية. وحتى الانقطاعات المؤقتة في هذا الطريق يمكن أن تؤدي إلى شح سريع في الإمدادات العالمية، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل حاد. ويحذر المحللون من أن الأزمة الحالية قد تمثل واحدة من أهم الاضطرابات في أسواق الطاقة منذ عقود، مع احتمال تأثر ملايين البراميل من إمدادات النفط.