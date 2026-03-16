تباين مسارات النفط والذهب وسط تصاعد أزمات الشرق الأوسط
فيما تتصاعد التوترات في أنحاء الشرق الأوسط وتتجاوز أسعار النفط الخام حاجز الـ 100 دولار للبرميل، تشهد الأسواق العالمية تبايناً محيراً؛ فقد قفز النفط بشكل حاد مدفوعاً بالمخاوف من انقطاع الإمدادات، ومع ذلك، كافح الذهب، الذي يُعد تقليدياً الملاذ الآمن الأكثر موثوقية في العالم — لتحقيق طفرة مماثلة، حيث ظل يحوم بالقرب من مستوى 5,000 دولار للأونصة بدلاً من الارتفاع بشكل حاسم.
تسلط هذه التحركات المتناقضة الضوء على كيفية استجابة الأسواق المالية الحديثة للصدمات الجيوسياسية بطريقة أكثر تعقيداً مما كانت عليه في الأزمات السابقة.
لقد كان ارتفاع النفط مدفوعاً بشكل أساسي بمخاطر الإمدادات الحقيقية؛ حيث أدى الصراع إلى تعطيل طرق الشحن حول مضيق هرمز، وهو ممر طاقة حيوي يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط العالمية. وحتى الانقطاعات المؤقتة في هذا الطريق يمكن أن تؤدي إلى شح سريع في الإمدادات العالمية، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل حاد. ويحذر المحللون من أن الأزمة الحالية قد تمثل واحدة من أهم الاضطرابات في أسواق الطاقة منذ عقود، مع احتمال تأثر ملايين البراميل من إمدادات النفط.
أما الذهب، فيتعرض لضغوط في اتجاهات مختلفة بسبب قوى الاقتصاد الكلي التي تحد من طفرته كملاذ آمن.
أحد العوامل الرئيسية هو قوة الدولار الأمريكي. فخلال الأزمات العالمية، غالباً ما يهرع المستثمرون إلى كل من الذهب والدولار، ولكن هذه المرة جذب "العملة الخضراء" تدفقات أقوى مع سعي المستثمرين وراء السيولة في الأصول الأمريكية. ويجعل الدولار القوي الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يقلل من الطلب الدولي.
ويقول "أدريان آش"، مدير الأبحاث في منصة "بوليون فولت" لتداول السبائك، إن هذا التباين ليس غريباً أثناء الضغوط المالية؛ حيث يقوم المستثمرون أحياناً ببيع مراكز رابحة في الذهب لتوفير السيولة، بينما ينتقلون في الوقت نفسه إلى العملة الأمريكية.
وهناك قيد رئيسي آخر على أسعار الذهب وهو توقعات أسعار الفائدة. فارتفاع أسعار النفط يزيد من المخاوف بشأن التضخم المستمر، مما قد يجبر البنوك المركزية على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول. وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تراقب الأسواق عن كثب إشارات السياسة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.
وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب لأن المعدن لا يدر دخلاً. ومع ارتفاع عوائد السندات، يفضل المستثمرون غالباً الأصول التي تدر فائدة مثل السندات الحكومية بدلاً من حيازة السبائك التي لا تدر عائداً. ويقول المحللون إن التوقعات باحتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة قد وضعت سقفاً لمكاسب الذهب حتى مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وأشار استراتيجيون في "مورجان ستانلي" إلى أنه على الرغم من أن عدم اليقين الجيوسياسي يدعم عادةً أصول الملاذ الآمن، إلا أن البيئة الحالية أكثر تعقيداً. وفي مذكرة بحثية حديثة، قال محللو البنك إن حركة سعر الذهب كانت "أكثر اختلاطاً مع قوة الدولار الأمريكي" التي عوضت بعض الطلب على الملاذ الآمن.
سبب آخر لكون الصعود كان باهتاً هو أن الذهب يتم تداوله بالفعل بالقرب من مستويات تاريخية مرتفعة بعد موجة صعود قوية خلال العام الماضي. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام بعد طفرة استثنائية في عام 2025، مما يعني أن الكثير من المخاطر الجيوسياسية قد تكون مسعرة بالفعل في السوق جزئياً.
لقد تطور سلوك المستثمرين أيضًا. فبينما يظل الذهب ملاذًا تقليديًا خلال الأزمات، غالبًا ما يقوم المستثمرون العالميون اليوم بتنويع استراتيجياتهم للملاذ الآمن. فبدلاً من الانتقال كليًا إلى المعادن الثمينة، يقومون غالبًا بتوزيع الأموال عبر أصول دفاعية متعددة بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية والنقد والدولار.
لقد أدى هذا التنويع إلى إضعاف الاستجابة التلقائية للذهب تجاه الصدمات الجيوسياسية. ومع ذلك، يلاحظ المحللون أن الطلب الأساسي على الذهب لم يختفِ؛ حيث لا يزال المعدن ثابتاً بالقرب من مستوى 5,000 دولار، وهو مستوى مهم نفسياً يراه المتداولون كمنطقة دعم رئيسية. ويظل الشراء بغرض الملاذ الآمن حاضراً، لكنه يواجه توازناً مع رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة.
كما تظل العوامل الأساسية طويلة الأجل داعمة؛ فقد دأبت البنوك المركزية حول العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل مطرد في السنوات الأخيرة كجزء من جهود التنويع بعيداً عن أصول الاحتياطي التقليدية وتقليل التعرض لتقلبات العملات.
ويعتقد العديد من المحللين أن الذهب لا يزال بإمكانه تحقيق صعود أقوى إذا تفاقمت الأزمة بشكل أكبر. إن حدوث اضطراب أعمق في طرق التجارة العالمية، أو عمليات بيع واسعة في الأسواق المالية، أو ضعف الدولار الأمريكي، يمكن أن يشعل الطلب على الملاذ الآمن من جديد بسرعة.
ويجادلون بأن التباين بين النفط والذهب يعكس ديناميكيتين مختلفتين للسوق؛ فالنفط يرتفع لأن الصراع يهدد إمدادات الطاقة الفعلية، بينما يتشكل مسار الذهب بشكل أكبر من خلال التفاعل بين أسعار الفائدة وتوقعات التضخم وتحركات العملات.
ويقولون إنه حتى تتحول قوى الاقتصاد الكلي تلك، قد يظل المعدن الثمين مستقراً بدلاً من الانفجار سعرياً — حتى في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.