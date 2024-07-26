"تايتان ويلث" تدخل سوق دبي بقوة عبر"إيه إتش آر"

بدورها، تركز "إيه إتش آر"، التي تأسست عام 2020 على مجتمع المقيمين في دبي، ووتقدم المشورة وتدير أصولاً بقيمة ملياري دولار، كما توظف أكثر من 150 شخصاً، وسيتم تغيير علامتها التجارية إلى "Titan Wealth International".

تقدم "إيه إتش آر" خدمات إدارة الثروات المخصصة والاستشارات المالية عبر الحدود للمغتربين، ولديها مكاتب في موريشيوس وماليزيا وقبرص والمملكة المتحدة وأستراليا.

وقالت شركة "تايتان ويلث" إن عملية الاستحواذ أظهرت طموحها في بناء "مجموعة متكاملة رأسياً من الخدمات المالية التي تركز على العملاء عبر اختصاصات متعددة".