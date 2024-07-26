"تايتان ويلث" تدخل سوق دبي بقوة عبر"إيه إتش آر"
بدأت "تايتان ويلث" "Titan Wealth" البريطانية، وهي شركة إدارة الاستثمار والاستشارات المالية المدعومة بالأسهم الخاصة، دخول سوق الإمارات بشكل استراتيجي وذلك عبر الاستحواذ على مجموعة "إيه إتش آر" "AHR" التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وأدى الاستحواذ على "إيه إتش آر" شركة التخطيط المالي وإدارة الثروات مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، إلى زيادة أصول "تايتان ويلث" قيد الإدارة إلى ما يزيد عن 20 مليار جنيه إسترليني.
بدورها، تركز "إيه إتش آر"، التي تأسست عام 2020 على مجتمع المقيمين في دبي، ووتقدم المشورة وتدير أصولاً بقيمة ملياري دولار، كما توظف أكثر من 150 شخصاً، وسيتم تغيير علامتها التجارية إلى "Titan Wealth International".
تقدم "إيه إتش آر" خدمات إدارة الثروات المخصصة والاستشارات المالية عبر الحدود للمغتربين، ولديها مكاتب في موريشيوس وماليزيا وقبرص والمملكة المتحدة وأستراليا.
وقالت شركة "تايتان ويلث" إن عملية الاستحواذ أظهرت طموحها في بناء "مجموعة متكاملة رأسياً من الخدمات المالية التي تركز على العملاء عبر اختصاصات متعددة".
وفي بيانها، قالت "تايتان ويلث"، المملوكة لثلاثي من شركات الأسهم الخاصة "بارثينون كابيتال بارتنرز"، و"هامبلدن كابيتال"، و"آريس مانجمنت"، إن فرصة الانتقال إلى سوق دبي تشكل أولوية استراتيجية للشركة، وتنظر إلى المنطقة بكونها تزخر بإمكانات نمو كبيرة.
وقال "أندرو فيرون"، الرئيس التنفيذي المشترك لـ "تايتان ويلث": "يعد هذا الاستحواذ تطوراً مثيراً لعملائنا، ويعكس تفانينا في تقديم عرض خدمات مالية متكاملة على نطاق عالمي. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الفريق الموهوب في "إيه إتش آر" لتدعيم أعمالنا الدولية، وتوسيع خدماتنا للعملاء الحاليين والمستقبليين".
ومن بين عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها شركة تيتان كانت شركة "Loveday and Partners" في أبريل الماضي، والتي تبلغ قيمة أصولها قيد الإدارة 600 مليون جنيه إسترليني، وشركة "Wigmore Associates" التي تم الاستحواذ عليها في مايو.
وقال "أندرو فيرون" "نتطلع إلى تحقيق هدف الشركة المتمثل في الوصول إلى 100 مليار جنيه إسترليني من الأصول عبر مزيج من النمو العضوي وغير العضوي، وخاصة من خلال الشركات التي تستخدم مجموعة واسعة من مجموعة خدمات تايتان".
وأضاف: "لقد وصلنا الآن إلى المرحلة التي أصبحت فيها فوائد التوسع واضحة لأعمالنا ولعملائنا، حيث أصبح لدينا قوة شرائية أكبر مع الموردين، وأسعار أرخص للموردين، ونحن قادرون بالطبع على نقل بعض ذلك إلى عملائنا".
قال "دانييل ديكينسون"، المؤسس المشارك لـ "إيه إتش آر": "لقد قمنا ببناء هذه الشركة من الصفر. إن الشراكة مع شركة لها نظرة مماثلة مثل "تايتان ويلث" تعني أنه يمكننا أن نقدم لعملائنا المزيد من حيث الخبرة المتاحة لديهم، ربما استغرق الأمر منا 10 سنوات للوصول إلى هناك، لذلك فمن المنطقي أن نتعاون معهم وأن نتمكن من الوصول إليها الآن".
تم تصميم المكاتب الخارجية المختلفة لـ "إيه إتش آر"، بما في ذلك مكتب لندن، "بحيث إذا غادر أحد عملاء دبي، فلا نخسره عندما ينتقل إلى مكان آخر".