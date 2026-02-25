"تاكسي دبي" تقود التحول الرقمي وتعتمد الدفع بالعملات المشفرة قريباً

صرح منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن الشركة ستدرس اعتماد العملات الرقمية كبوابة دفع جديدة لعملائها، وقد يتم طرحها في وقت قريب جداً.

وقال، لصحيفة "خليج تايمز": "الفكرة تكمن في منح العميل خيارات مختلفة فيما يتعلق ببوابات الدفع. وبالطبع، سوف نستكشف حلول الدفع بالعملات الرقمية مع الجهة التنظيمية لدينا، وهي هيئة الطرق والمواصلات. ويمكننا رؤية ذلك قريباً جداً كإحدى بوابات الدفع التي نوفرها لعملائنا".

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال تبني التقنيات الجديدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الاعتراف بـ "AE Coin" كوسيلة دفع لجميع السلطات الحكومية الاتحادية، مما يمثل المرة الأولى في المنطقة الأوسع التي يتم فيها اعتماد عملة مستقرة (Stablecoin) مرخصة من قبل جهة تنظيمية لدفع الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.

يُذكر أن أول رمز دفع مدعوم بالدرهم الإماراتي ومرخص من المصرف المركزي في الإمارات، ومغطى بالكامل باحتياطيات، يتم عبر محفظة "AEC Wallet" بدعم من بنك مارينا المجتمعي (Mbank).

وفي نوفمبر 2025، وافق المصرف المركزي لدولة الإمارات على قيام بنك "Zand"، وهو البنك الرقمي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الدولة، بإطلاق "Zand AED"، وهي أول عملة مستقرة مدعومة بالدرهم ومنظمة في البلاد على سلاسل الكتل العامة (Public Blockchains).

وفي العام الماضي، أعلنت كل من "IHC" و"ADQ" وبنك أبوظبي الأول (FAB) عن خطط لإطلاق عملة مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم، والتي ستخضع للتنظيم الكامل من قبل مصرف الإمارات المركزي وسيصدرها أكبر بنك في الدولة، بنك أبوظبي الأول (شريطة الحصول على الموافقة التنظيمية).

ولم يكشف رئيس تاكسي دبي عن الموعد المحدد، لكنه قال إن ذلك ممكن "في وقت قريب جداً".

أول تاكسي ذاتي القيادة

أعلنت شركة تاكسي دبي يوم الثلاثاء عن زيادة بنسبة 7% في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 356.1 مليون درهم في عام 2025.

وقال الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتاكسي دبي، إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة سيتم إطلاقها الشهر المقبل.

وأضاف: "سيكون لدينا، ولأول مرة، سيارات أجرة ومركبات ذاتية القيادة ضمن أسطولنا. وستبدأ الرحلة الأولى الشهر المقبل. هدفنا لهذا العام هو تشغيل ما بين 50 إلى 100 مركبة ذاتية القيادة، ولاحقاً سنرى كيف يمكننا التوسع بشكل أكبر".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، العمليات الرسمية لمركبات الأجرة "RT6" ذاتية القيادة بالكامل التي طورتها شركة "Baidu Apollo Go" كجزء من منظومة التنقل الذكي في دبي.

استكشاف مدن أخرى

وفي مقابلة مع "خليج تايمز"، أشار الفلاسي إلى أن تاكسي دبي ستوسع خدماتها مع شركة "بولت" (Bolt) في أبوظبي، كما تستهدف مدناً أخرى مثل عجمان والشارقة هذا العام.

وأشار إلى أن تاكسي دبي تهدف إلى إضافة 2,000 دراجة نارية، مما سيؤدي إلى خلق عدد مماثل من فرص العمل.