تأخير في رحلات فلاي دبي بسبب الأحوال الجوية

الشركة تعتذر للمسافرين وتنصح بزيارة موقعها الإلكتروني للتحديثات.
انجيل لي تيسوريرو
شركة فلاي دبي، الناقلة الجوية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أعلنت عن حدوث بعض التأخيرات في عملياتها بسبب سوء الأحوال الجوية يوم الخميس.

وفي بيان لها مساء الخميس، قال متحدث باسم الشركة: "تسببت الأحوال الجوية غير المواتية في دبي في حدوث بعض التأخيرات في رحلاتنا بتاريخ 18 ديسمبر".

وأضاف المتحدث مؤكداً: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونعمل بالتنسيق مع شركائنا المعنيين"، مشيرًا إلى أن "الشركة تعتذر عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف في خطط السفر".

ونصحت فلاي دبي المسافرين بضرورة تخصيص وقتٍ كافٍ للرحلة إلى المطار، وزيارة موقعها الإلكتروني flydubai.com للحصول على أحدث التحديثات.

