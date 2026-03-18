تأجيل معرض سوق السفر العربي 2026 إلى أغسطس.. السلامة أولاً

تم تأجيل نسخة 2026 من سوق السفر العربي (ATM)، التي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، لتقام الآن في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس بسبب الصراع العسكري الإقليمي.

قال المنظم إن قرار إعادة جدولة الحدث اتخذ لإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية العملاء والشركاء والزملاء، ولمنح مجتمع السفر والسياحة العالمي ثقة ومرونة أكبر للحضور.