تأجيل معرض سوق السفر العربي 2026 إلى أغسطس.. السلامة أولاً

تم تأجيل نسخة 2026 من سوق السفر العربي (ATM)، التي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، لتقام الآن في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس بسبب الصراع العسكري الإقليمي.
قال المنظم إن قرار إعادة جدولة الحدث اتخذ لإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية العملاء والشركاء والزملاء، ولمنح مجتمع السفر والسياحة العالمي ثقة ومرونة أكبر للحضور.
يُعد سوق السفر العربي، في نسخته الثالثة والثلاثين، منصة عالمية رئيسية تربط الوجهات وموردي السفر وعلامات الضيافة التجارية وشركات الطيران ومقدمي التكنولوجيا والمهنيين في الصناعة من جميع أنحاء منظومة السفر.
“لطالما كان سوق السفر العربي بمثابة منصة حيوية لجمع مجتمع السفر والسياحة العالمي في دبي، مما يمكّن الوجهات والموردين وقادة الصناعة من التواصل والتعاون وتشكيل مستقبل القطاع. تظل سلامة ورفاهية عملائنا وشركائنا وزملائنا هي أولويتنا القصوى، ويعكس قرار إعادة جدولة ATM 2026 إلى أغسطس التزامنا بضمان قدرة الجميع على المشاركة في هذا التجمع الصناعي الهام،” قالت دانييل كيرتس، مديرة معرض الشرق الأوسط، سوق السفر العربي.
يعد ATM أحد أكبر معارض السفر والسياحة والضيافة على مستوى العالم، ويجذب الآلاف من العارضين والزوار.
مكان إقامة الحدث لم يتغير.