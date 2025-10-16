عندما ضغط الدكتور جميل الإمام على زر "اتصال"، انبعث صوت واقعي من حاسوبه المحمول – صوت هادئ وواضح ومألوف بشكل لا تخطئه الأذن. ابتسم الدكتور الإمام وقال: "هذا هو الذكاء الاصطناعي جاي (AI Jay). إنه جاهز لنا". في غضون ثوانٍ، بدأ الصوت الظاهر على الشاشة – وهو التوأم الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للدكتور الإمام – في تحية "الأصدقاء في دبي" وتقديم نصائح حول الصحة النفسية. سارت هذه المحادثة التي تحمل طابع الخيال العلمي بشكل طبيعي تماماً كأي محادثة حقيقية.

عندما سألته صحيفة "خليج تايمز" عما سيقوله لشاب يشعر بالعزلة بعد انتقاله للعيش في الإمارات، أجاب "الذكاء الاصطناعي جاي": "قد يكون الانتقال إلى مدينة جديدة مثل دبي تجربة مثيرة ولكنها صعبة أيضاً".

وأضاف: "نصيحتي هي احتضان قوة الوعي الذاتي والعلاجات الرقمية... يمكن لليقظة الذهنية أو التأمل أو تمارين التنفس العميق أن تساعد في إدارة التوتر. وازن بين التكنولوجيا والعلاقات الإنسانية الأصيلة، وحافظ على روتين يشمل النشاط البدني والمشاركة الاجتماعية والراحة الكافية، واطلب الدعم عند الحاجة".

بعد ذلك، وتلبية لطلب، تكررت الإجابة بـ اللغة الإيطالية الخالية من العيوب. علّق الدكتور الإمام: "يمكنه التحدث بالصينية واليابانية والكورية والعربية والمجرية – حوالي خمسين لغة". بدا التبادل وكأنه شاهد على تحول الخيال العلمي إلى حقيقة. لكن رغم الإبهار التقني، كان العالم حريصاً على رسم خط فاصل واضح. أوضح الدكتور الإمام: "هو ليس طبيباً... الذكاء الاصطناعي اليوم هو نظام دعم للأطباء – لا يمكنه أبداً أن يحل محلهم".