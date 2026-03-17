47 مليون درهم.. أرباح "دريك آند سكل" عام 2025

استند أداء الشركة’ إلى تقدم مطرد في مشاريع البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نمو قوي في أعمالها المتعلقة بالمياه والصرف الصحي تحت وحدة باساڤانت التابعة لها، والتي سجلت زيادة في حجم التداول بنحو 83 بالمائة على أساس سنوي. كما دعمت جوائز المشاريع الجديدة بقيمة 410 ملايين درهم تقريبًا خلال العام رؤية الإيرادات.