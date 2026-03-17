47 مليون درهم.. أرباح "دريك آند سكل" عام 2025

أعلنت مجموعة دريك آند سكل إنترناشيونال للهندسة والإنشاءات عن تحقيق صافي ربح قدره 47 مليون درهم لعام 2025، مما يمثل عودة إلى الربحية الطبيعية بعد مرحلة إعادة الهيكلة. ويقارن هذا بصافي ربح قدره 3.76 مليار درهم في عام 2024، والذي كان مدفوعًا بشكل كبير بمكاسب إعادة هيكلة لمرة واحدة بلغت 3.79 مليار درهم.
تضاعفت إيرادات العام لتصل إلى 223.8 مليون درهم، بزيادة 116 بالمائة عن 103.6 مليون درهم في عام 2024، مدعومة بتسريع تنفيذ المشاريع وتحويل دفتر طلباتها إلى دخل معترف به.
استند أداء الشركة’ إلى تقدم مطرد في مشاريع البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نمو قوي في أعمالها المتعلقة بالمياه والصرف الصحي تحت وحدة باساڤانت التابعة لها، والتي سجلت زيادة في حجم التداول بنحو 83 بالمائة على أساس سنوي. كما دعمت جوائز المشاريع الجديدة بقيمة 410 ملايين درهم تقريبًا خلال العام رؤية الإيرادات.
بلغ إجمالي أصول دريك آند سكل’ 610.8 مليون درهم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، بانخفاض 6 بالمائة عن 647 مليون درهم قبل عام، مما يعكس تحسين الميزانية العمومية وترشيد الأصول الانتقائي. ومع ذلك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 29 بالمائة ليصل إلى 195.4 مليون درهم، مدعومًا بالأرباح المحتجزة وهيكل رأس مال محسّن.
وصلت الأرصدة النقدية والمصرفية إلى 235 مليون درهم في نهاية العام، مما يوفر للمجموعة سيولة لدعم العمليات وخطط النمو المستقبلية.
خلال العام، طورت الشركة أيضًا استراتيجيتها للتنويع من خلال إطلاق ذراعها للتطوير العقاري والتقدم في مشروعها في منطقة ماجان بدبي، والذي من المتوقع إطلاقه رسميًا في النصف الأول من عام 2026.
قال الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، إن أداء الشركة’ لعام 2025 يعكس انتقالًا ناجحًا من إعادة الهيكلة إلى التعافي التشغيلي، مع ميزانية عمومية أقوى وتركيز متجدد على النمو المستدام.
قال معين الصالح، الرئيس التنفيذي للمجموعة’، إن النتائج كانت مدفوعة بالتنفيذ المنضبط وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر الأعمال، مما يضع الشركة في موقع يمكنها من بناء المزيد من الزخم في أنشطتها التعاقدية والتطويرية.
قالت المجموعة إنها ستركز على توسيع عملياتها الأساسية في المقاولات والبنية التحتية للمياه، مع تطوير منصتها التنموية والسعي لإقامة شراكات انتقائية. وأضافت الشركة أن وضعها النقدي القوي وخطط الطوارئ ستساعدها على تجاوز حالة عدم اليقين الإقليمية مع الحفاظ على النمو طويل الأجل.