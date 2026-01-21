بـ 65.6 مليار درهم.. عقارات الشارقة تسجل في 2025 أعلى قيمة تداول في تاريخها

عكست معاملات البيع نتائج استثنائية، حيث بلغت 33,580 معاملة، بنمو قدره 38.4 بالمائة مقارنة بعام 2024. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية لأغراض الاستخدام النهائي والاستثمار على حد سواء، والعوائد الإيجارية الجذابة، واستقرار الأسعار، والمجموعة الواسعة من المشاريع العقارية المدعومة بحلول تمويل مرنة.

عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أضاف أن هذا الإنجاز يعكس نضج وكفاءة النظام العقاري في الشارقة ويؤكد قدرته على جذب استثمارات عالية القيمة وطويلة الأجل ضمن سوق يتميز بالمرونة والشفافية والبنية التحتية المتطورة وجودة الحياة العالية.