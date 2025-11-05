بـ 500 مليون دولار..صكوك "الشارقة الإسلامي" تبرز ازدهار مشهد التمويل الإسلامي في الإمارات

في عام تميز بعدم اليقين المالي العالمي وتشديد السيولة، نجح مصرف الشارقة الإسلامي (SIB) في جمع 500 مليون دولار من خلال صكوك غير مضمونة، مما يعزز سمعته كجهة إصدار موثوقة ومقاومة في مجال التمويل الإسلامي.
الصكوك ذات الخمس سنوات، التي تم تسعيرها بعائد تنافسي يبلغ 4.65 في المائة — أي 95 نقطة أساس فقط فوق سندات الخزانة الأمريكية — جذبت دفتر طلبات مثير للإعجاب بأكثر من 1.35 مليار دولار، وتمت تغطيتها بمقدار 2.6 مرة. شارك مستثمرون من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، مما يعكس الثقة الدولية القوية في الملف الائتماني لمصرف الشارقة الإسلامي والجاذبية الأوسع للأدوات المتوافقة مع الشريعة.
قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: “هذا الإصدار هو شهادة على قدرتنا على التنقل في الأسواق المتقلبة مع الحفاظ على إدارة السيولة المنضبطة. إنه يمثل صكوكنا العاشرة غير المضمونة ومعاملتنا الثالثة في أسواق رأس المال في عام 2025.”
تأتي الصفقة وسط زيادة في نشاط الصكوك في جميع أنحاء الإمارات. وفقًا لتصنيفات فيتش، بلغت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في البلاد 309.4 مليار دولار بحلول الربع الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 8.3 في المائة. شكلت الصكوك وحدها أكثر من 20 في المائة من هذا الإجمالي، حيث بلغت الإصدارات الجديدة في الربع الأول 4.9 مليار دولار — ضعف حجم الربع السابق.
يشهد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات تحولًا استراتيجيًا. تهدف استراتيجية وطنية تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا العام إلى مضاعفة أصول البنوك الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم وزيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم بحلول عام 2031. تحتل البلاد بالفعل المرتبة الرابعة عالميًا في الصكوك القائمة وتحتضن ناسداك دبي، أكبر بورصة صكوك في العالم، مع ما يقرب من 99 مليار دولار مدرجة.
أشار محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة الإسلامي، إلى أنه مع هذه الصفقة، أصبح لدى البنك ثلاثة صكوك متميزة، واحدة تستحق في عام 2029 واثنتان في عام 2030. وقال: "تظل أنشطة أسواق رأس المال مكونًا رئيسيًا في استراتيجية التمويل طويلة الأجل للبنك، والتي تم تنفيذها بنجاح منذ عام 2006. هذا الصك الأخير يوضح قدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، حتى في الظروف الصعبة، مع الحفاظ على إدارة السيولة بحكمة. كما يمثل الإصدار العاشر للبنك من الصكوك غير المضمونة، مما يعزز سمعتنا كجهة إصدار موثوقة ومتسقة".
أشار أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة الإسلامي، إلى أن الطلب القوي سمح للبنك بتضييق التسعير بمقدار 30 نقطة أساس من التوجيه الأولي. وقال: "يعكس هذا النتيجة ثقة المستثمرين في تنفيذنا الاستراتيجي وقوة أساسياتنا".
كما يتبنى سوق الصكوك في الإمارات الابتكار، حيث تكتسب الصكوك المرمزة زخمًا، ومن المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك الخضراء إلى 10-12 مليار دولار في عام 2025. تتماشى هذه التطورات مع الأهداف الأوسع للدولة في الاستدامة والتحول الرقمي في التمويل.
مع استمرار الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، يبرز الإصدار الناجح لبنك الشارقة الإسلامي النضج المتزايد والأهمية الدولية لسوق الصكوك - وهو مجال يلتقي فيه التقليد بالابتكار، وتدفع فيه المرونة النمو.