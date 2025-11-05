بـ 500 مليون دولار..صكوك "الشارقة الإسلامي" تبرز ازدهار مشهد التمويل الإسلامي في الإمارات

أشار محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة الإسلامي، إلى أنه مع هذه الصفقة، أصبح لدى البنك ثلاثة صكوك متميزة، واحدة تستحق في عام 2029 واثنتان في عام 2030. وقال: "تظل أنشطة أسواق رأس المال مكونًا رئيسيًا في استراتيجية التمويل طويلة الأجل للبنك، والتي تم تنفيذها بنجاح منذ عام 2006. هذا الصك الأخير يوضح قدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، حتى في الظروف الصعبة، مع الحفاظ على إدارة السيولة بحكمة. كما يمثل الإصدار العاشر للبنك من الصكوك غير المضمونة، مما يعزز سمعتنا كجهة إصدار موثوقة ومتسقة".