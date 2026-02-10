بـ 33.4% .. ارتفاع أرباح"سالك" العام الماضي

قال مشغل بوابات الرسوم في دبي إن إيراداته ارتفعت بنسبة 35.1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.09 مليار درهم العام الماضي، مدفوعة بإدخال التسعير المتغير اعتباراً من 31 يناير 2025، وتشغيل بوابتي رسوم جديدتين للعام بأكمله، وتحسن النشاط الاقتصادي مما أدى إلى زيادة في تسجيل المركبات، بالإضافة إلى زيادة حركة المرور.