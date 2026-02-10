بـ 33.4% .. ارتفاع أرباح"سالك" العام الماضي

أعلنت سالك يوم الثلاثاء عن صافي ربح قدره 1.55 مليار درهم لعام 2025، ارتفاعاً من 1.16 مليار درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 33.4 بالمائة.
قال مشغل بوابات الرسوم في دبي إن إيراداته ارتفعت بنسبة 35.1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.09 مليار درهم العام الماضي، مدفوعة بإدخال التسعير المتغير اعتباراً من 31 يناير 2025، وتشغيل بوابتي رسوم جديدتين للعام بأكمله، وتحسن النشاط الاقتصادي مما أدى إلى زيادة في تسجيل المركبات، بالإضافة إلى زيادة حركة المرور.
“يعزى هذا التحسن في الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات بالإضافة إلى تخفيض رسوم الامتياز من 25 بالمائة إلى 22.5 بالمائة اعتباراً من أبريل 2024 بسبب تعديل التضخم بموجب شروط اتفاقية الامتياز مع هيئة الطرق والمواصلات،” قالت الشركة في بيان لها عند إعلان النتائج الأولية يوم الثلاثاء.
ارتفعت أرباحها من 0.15 درهم في عام 2024 إلى 0.20 درهم في عام 2025 للسهم الواحد.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني القوي من الدرجة الاستثمارية من A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الأداء المالي القوي لسالك’s ومرونتها التشغيلية القوية المستمرة. جاء هذا الترقية كجزء من المراجعة الدورية السنوية للتصنيف الائتماني، والذي مُنح للشركة بعد حصولها على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية العام الماضي.
في يناير 2026، وقعت سالك اتفاقية لمدة 10 سنوات مع مطارات دبي لتمكين مدفوعات مواقف السيارات السلسة عبر المحفظة الإلكترونية في مطار دبي الدولي (DXB)، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم’s.