بـ 2.6 مليار درهم.."نخيل" ترسي عقداً لتطوير مجمع "باي فيلاز" بجزر دبي

منحت نخيل، العضو في دبي القابضة للعقارات، عقدًا بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي لشركة فايبركس للمقاولات لبناء مشروع "باي فيلاز" في جزر دبي. يضم المشروع 636 وحدة سكنية فاخرة موزعة على خمسة أنواع مختلفة من العقارات، ويمثل أحدث مشاريع نخيل التطويرية على الواجهة البحرية.
بناءً على علاقة نخيل القائمة مع شركة فيبركس للمقاولات، والتي شملت العمل التعاوني في مشروع ديستريكت ون ويست في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ستضم "فلل الخليج" مجموعة من الوحدات السكنية الحصرية، بما في ذلك منازل التاون هاوس، والفلل شبه المنفصلة، والفلل ذات الحدائق، والفلل المطلة على الواجهة البحرية، والفلل المطلة على الشاطئ. كما سيستمتع السكان بإمكانية الوصول إلى مرافق فاخرة، بما في ذلك ثلاثة منازل مزودة بمسابح، ونادي شاطئي، وحدائق ذات مناظر طبيعية خلابة، وغيرها الكثير.
قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات: "تمثل شراكتنا مع شركة فايبركس للمقاولات إنجازًا هامًا لمشروع باي فيلاز، وهو مشروعٌ بارزٌ يؤكد التزامنا برسم ملامح مستقبل دبي من خلال مساحاتٍ راقيةٍ يفخر سكانها بامتلاكها. وينسجم هذا المشروع مع رؤيتنا في تصميم مجتمعاتٍ ساحليةٍ تُولي الأولوية للرفاهية والفخامة والخصوصية، مع توفير فرصةٍ للسكان للاستمتاع بأفضل ما تقدمه الحياة على الجزيرة."
تقع فلل الواجهة البحرية، المكونة من ثلاثة طوابق، في مواقع مميزة على طول ممشى مع إمكانية الوصول الحصري إلى الشاطئ، وتضم ست غرف نوم، ومطبخًا مجهزًا بالكامل، وصالة واسعة على السطح مع تراس، ومساحة مخصصة لتناول الطعام. تتميز فلل الواجهة البحرية، المُطورة على قطع أراضي واسعة، بإطلالات بانورامية خلابة، بينما توفر فلل الحدائق ملاذًا هادئًا وسط أجواء طبيعية خلابة. صُممت الفلل شبه المنفصلة لتوفير تجربة مجتمعية عصرية، بينما تقع منازل التاون هاوس ضمن مجمعات سكنية تضم من أربعة إلى ستة منازل مع حدائق خاصة.
يطل مشروع "فلل الخليج" على الخليج العربي، ويستخدم عناصر تصميم تقليدية، مثل التشطيبات الخشبية والزخارف العربية، ليعكس تراث دبي مع الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية. سيستمتع السكان بأسلوب حياة منتجع فاخر، مع حديقة مركزية، ومسابح، ومرافق رياضية، وملاعب أطفال، وممرات خضراء غناء متصلة مباشرةً بالواجهة البحرية، مع حدائق للمشي والركض والاسترخاء.
قال سفيان صالح، المدير العام لمجموعة فيبركس للمقاولات: "تفخر فيبركس للمقاولات بالتعاون مع دبي القابضة للعقارات، المطور العقاري الأبرز والأكثر ريادةً في المنطقة، والمعروف بسجله الحافل في إنجاز مشاريع مميزة. ويشرفنا هذه المرة أن نوسع تعاوننا الناجح ليشمل مشروع "باي فيلاز" المرموق في جزر دبي. وبصفتنا إحدى شركات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بتسليم هذا المشروع الرائد في الموعد المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في هذا المجال. وبفضل تقنيات البناء المتطورة، والقدرات الداخلية المتخصصة، وشبكة سلسلة التوريد الموثوقة لدينا، نحن على أتم الاستعداد لتجسيد هذا المجتمع المطل على الواجهة البحرية على أرض الواقع."
تم تطوير "جزر دبي" تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، وهي وجهة سياحية متميزة تمتد على خمس جزر بمساحة 18.6 كيلومتراً مربعاً. وتضم ما يقارب 59 كيلومتراً من الواجهة البحرية الحصرية، وأكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ، ومساحات مفتوحة شاسعة، بالإضافة إلى حدائق وملاعب جولف وممرات ومسارات لركوب الدراجات. تقع الجزر بالقرب من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي، مما يسهل الوصول إليها من فنادق عالمية المستوى، ومتاجر، ومطاعم، وأماكن ترفيهية.