بـ 2.6 مليار درهم.."نخيل" ترسي عقداً لتطوير مجمع "باي فيلاز" بجزر دبي

قال سفيان صالح، المدير العام لمجموعة فيبركس للمقاولات: "تفخر فيبركس للمقاولات بالتعاون مع دبي القابضة للعقارات، المطور العقاري الأبرز والأكثر ريادةً في المنطقة، والمعروف بسجله الحافل في إنجاز مشاريع مميزة. ويشرفنا هذه المرة أن نوسع تعاوننا الناجح ليشمل مشروع "باي فيلاز" المرموق في جزر دبي. وبصفتنا إحدى شركات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بتسليم هذا المشروع الرائد في الموعد المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في هذا المجال. وبفضل تقنيات البناء المتطورة، والقدرات الداخلية المتخصصة، وشبكة سلسلة التوريد الموثوقة لدينا، نحن على أتم الاستعداد لتجسيد هذا المجتمع المطل على الواجهة البحرية على أرض الواقع."