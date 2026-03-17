بـ 2.3 مليار درهم..صفقات عقارية بالشارقة في مارس

سجل قطاع العقارات في الشارقة 2.3 مليار درهم في معاملات عقارية عبر 3,556 صفقة في الأسبوعين الأولين من مارس، مما يشير إلى مرونة قوية في السوق وثقة المستثمرين وسط حالة عدم اليقين الإقليمية.
أظهرت بيانات من دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أنه تم إنجاز 822 معاملة بيع خلال هذه الفترة، مما يسلط الضوء على الطلب المستمر على العقارات في الإمارة.
يعكس هذا النشاط القوي الموقع الاستراتيجي للشارقة، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة الصديقة للمستثمرين، والتي تستمر في جعلها وجهة عقارية رئيسية في المنطقة.
على الرغم من الصراع العسكري الإقليمي الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إنه لا يوجد تأثير مادي على سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة. ويشير المطلعون على الصناعة إلى عدم وجود مبيعات متعثرة في السوق في الوقت الحالي بسبب الصراع الإقليمي.
قال عبد العزيز أحمد الشامسي، المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن القطاع يشهد نموًا مستدامًا، مدعومًا بالخدمات الفعالة التي تقدمها الدائرة.
“تقدم جميع فروع الدائرة خدمات سلسة للمقيمين والمستثمرين، مما يضمن معالجة المعاملات بسرعة وفعالية،” أشار.
وأضاف أن النظام الرقمي المتكامل للدائرة يبسط إجراءات العقارات، ويوفر الوقت، ويعزز جاذبية السوق الإجمالية للمستثمرين.