بـ 1.8 مليار دولار ..الإمارات تقود طفرة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط
يشهد مشهد التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط تحولاً ملحوظاً مع تسجيل المنطقة زيادة بنسبة 30% في الطلبات عبر الإنترنت.
وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باعتبارهما من الدول الرائدة في هذه السوق المزدهرة، حيث ساهمتا بشكل كبير في القيمة الإجمالية للسلع من المبيعات عبر الإنترنت.
وتؤكد دراسة حديثة أجرتها شركة"فلو واو" Flowwow، وهي سوق للهدايا مقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة"أدميتيد" Admitad، وهي منصة تسويق للشركاء، أن الإمارات العربية المتحدة شهدت زيادة بنسبة 7.0% في الطلبات عبر الإنترنت، في حين شهدت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 9.0%. ويؤكد هذا النمو هيمنتها على قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، والذي تقدر قيمته حاليًا بنحو 1.8 مليار دولار.
وتحدد الدراسة، التي حللت أكثر من 6.8 مليون طلب عبر الإنترنت في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تركيا وباكستان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت باعتبارها الدول الرئيسية المساهمة في مبيعات المنطقة عبر الإنترنت، مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي القوي والتوسع الرقمي. وتليها تركيا ومصر عن كثب في تصنيفات القيمة الإجمالية للسلع، مدعومة بتعداد سكانهما الكبير وزيادة انتشار الإنترنت. كما تشهد دول أخرى مثل المغرب وباكستان وقطر والجزائر والبحرين نمواً، وخاصة في مجال التجارة عبر الهاتف المحمول.
ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا ملحوظًا، مع زيادة مذهلة في متوسط قيمة الطلب. فقد ارتفعت قيمة الطلب في المنطقة من 30 دولارًا في عام 2023 إلى 35.6 دولارًا في عام 2024. والجدير بالذكر أن قيمة الطلب في الإمارات العربية المتحدة قفزت من 89 دولارًا إلى 102 دولار، بينما ارتفعت في المملكة العربية السعودية من 49.6 دولارًا إلى 52.5 دولارًا. وتشير هذه الإحصائيات إلى اتجاه متزايد من جانب المستهلكين لاختيار المشتريات ذات القيمة الأعلى.
وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على فئات المنتجات الرئيسية التي تقود نمو الطلبات في عام 2024. وقد تصدرت الألعاب عبر الإنترنت قائمة القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في الطلبات بنسبة 32 في المائة، تليها خدمات B2B بنسبة 25 في المائة والأزياء بنسبة 23 في المائة. وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع الطلب على خدمات B2B عبر الإنترنت بنسبة 32 في المائة، كما أظهرت الألعاب عبر الإنترنت نموًا قويًا بنسبة 30 في المائة. وتشمل الفئات البارزة الأخرى الإلكترونيات (+19 في المائة)، والسلع المنزلية (+18 في المائة)، ومنتجات السيارات (+16 في المائة).
وقال "سلافا بوجدان"، الرئيس التنفيذي لشركة فلووو: "إن التطور السريع لأسواق التجارة الإلكترونية والهدايا، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، من شأنه أن يدفع النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة في المنطقة. إن النتائج القياسية لعام 2024 تمهد الطريق لنمو هائل في المستقبل، مع توقعات بزيادة قدرها أربعة أضعاف في السنوات القادمة".
وتشمل العوامل التي ساهمت في هذا النمو المبادرات الحكومية الرامية إلى التحول الرقمي في كل من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. وتعتبر البرامج مثل استراتيجية الاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 محورية في تعزيز نظام بيئي أكثر كفاءة على الإنترنت، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الشركات والمستهلكين.
مع تطور التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك تحول ملحوظ نحو التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات الموجهة نحو المجتمع. وتظهر منصات مثل TikTok وPinterest كمراكز تسوق رئيسية للجيل Z، مما يعكس المشهد الاستهلاكي المتغير. ومع ذلك، في حين يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط العمليات، تظل أهمية خدمة العملاء التي تركز على الإنسان حاسمة لبناء الثقة والولاء.
ويشهد قطاع الهدايا في الإمارات العربية المتحدة نموًا غير مسبوق، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 14.7 في المائة من عام 2024 إلى عام 2030. ويؤدي تدفق أكثر من 200 جنسية وثقافة تقديم الهدايا القوية خلال المناسبات مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد إلى دفع هذا الاتجاه. تكشف بيانات Flowwow أن سوق الهدايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يصل إلى 6.38 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تجتذب الإمارات العربية المتحدة أكثر من 13000 عميل في عام 2024، مما يؤدي إلى 20782 طلبًا مذهلاً للهدايا سنويًا.
وشهد سوق الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 212.6%، مع ارتفاع عدد مشتريات الهدايا بنسبة 198.21%، وارتفاع عدد المشترين بنسبة 160.03% مقارنة بعام 2023.
وتتصدر دبي قائمة المبيعات بأكثر من 11 ألف عميل سنوياً وأعلى متوسط قيمة للطلبات بواقع 352 درهماً، تليها رأس الخيمة (295 درهماً)، وأبوظبي (229 درهماً)، وعجمان (188 درهماً)، والشارقة (175 درهماً). وارتفع متوسط قيمة الطلب في الإمارات بنسبة 4.92% ليصل إلى 254.69 درهماً.