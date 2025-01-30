بـ 1.8 مليار دولار ..الإمارات تقود طفرة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط

ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا ملحوظًا، مع زيادة مذهلة في متوسط قيمة الطلب. فقد ارتفعت قيمة الطلب في المنطقة من 30 دولارًا في عام 2023 إلى 35.6 دولارًا في عام 2024. والجدير بالذكر أن قيمة الطلب في الإمارات العربية المتحدة قفزت من 89 دولارًا إلى 102 دولار، بينما ارتفعت في المملكة العربية السعودية من 49.6 دولارًا إلى 52.5 دولارًا. وتشير هذه الإحصائيات إلى اتجاه متزايد من جانب المستهلكين لاختيار المشتريات ذات القيمة الأعلى.