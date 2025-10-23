بـ 100 مليار درهم : إعمار تطلق مشروعاً سكنياً فاخراً جديداً

أطلقت شركة إعمار العقارية، الخميس، مشروع "دبي مانشنز" الجديد بقيمة 100 مليار درهم، والذي سيضم 40 ألف منزل فاخر للغاية.
ومن المقرر أن يقام المشروع ضمن مشروع إعمار هيلز، أحد أحدث المجتمعات الرئيسية المخطط لها في المدينة.
يتميز المشروع بمجموعة محدودة من القصور الفاخرة للغاية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف إلى 20 ألف قدم مربع.
وسيتمتع السكان بإمكانية الوصول المباشر إلى ملعب جولف للبطولات ومرافق العافية والترفيه ووجهات البيع بالتجزئة المتميزة وشبكة من الحدائق ذات المناظر الطبيعية التي تعزز التوازن والمجتمع، بحسب المطور.
وقالت إعمار إن مشروع "دبي مانشنز" يمثل جوهرة التاج في مشروع "إعمار هيلز"، الذي يعد أيضاً وجهة فاخرة وواحداً من أكثر المواقع المرغوبة في الإمارة.
"تُجسّد قصور دبي في إعمار هيلز أرقى معايير الحياة الراقية. فكل مسكن، وكل حديقة، وكل ممر، يعكس اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل، ليخلق بيئةً تُجسّد التناغم والرقي وأسلوب حياة لا مثيل له في العالم"، هذا ما صرّح به محمد العبار، مؤسس إعمار.