"بي إم دبليو" و"ميني كوبر" للإيجار لدى"سيلف درايف"

وتأسست شركة "سيلف درايف موبيليتي" في عام 2017 في الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح منصة تأجير السيارات والاشتراك الرائدة في المنطقة. ومع عمليات تمتد إلى الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وتركيا. خدمت "سيلف درايف" أكثر من 1.5 مليون عميل يمثلون 95 جنسية. توفر منصتها إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 طراز سيارة من أكثر من 50 علامة تجارية مشهورة عالمياً، وكلها متوفرة مباشرة من الوكلاء. وهذا يضمن للعملاء العثور على السيارة المثالية لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.