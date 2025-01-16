"بي إم دبليو" و"ميني كوبر" للإيجار لدى"سيلف درايف"
أعلنت "سيلف درايف موبيليتي"، وهي منصة تقنية رائدة في مجال التنقل في الشرق الأوسط، عن توسيع أسطولها من خلال أحدث طرازات "بي إم دبليو" و"ميني كوبر"، والتي تم شراؤها مباشرة من الوكلاء المعتمدين. ويعزز هذا الإضافة الاستراتيجية لمحفظة اشتراكات الشركة، ممّا يوفر للعملاء إمكانية الوصول غير المسبوقة إلى السيارات الفاخرة بأسعار تنافسية مع إعادة تعريف تجربة القيادة.
وتتضمن التشكيلة الجديدة مجموعة رائعة من الموديلات المصممة لتناسب مجموعة متنوعة من أنماط الحياة والطموحات. تشمل الخيارات المميزة سيارة "بي إم دبليو 520 آي" (BMW 520i) الأنيقة، وسيارة "بي إم دبليو 420 آي جراند كوبيه" (BMW 420i Grand Coupe) الأنيقة، وسيارة "إكس سيريز إم سبورت" (X Series M Sport) الرياضية، وسيارة "ميني كوبر" الأيقونية. ومن بينها، تبرز سيارة "ميني كوبر كاونتريمان" (Mini Cooper Countryman) كدمج سلس بين الأناقة، والتنوع، والعملية - مصممة خصيصاً للسائق العصري.
وقال "سوهام شاه"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيلف درايف موبيليتي": "تؤكد هذه الإضافة على التزامنا بتوفير حلول تنقل متميزة وسهلة الوصول إليها، وتمكين العملاء الطموحين من تجربة المركبات الفاخرة بشكل لم يسبق له مثيل".
وتم تصميم خطط الاشتراك في "سيلف درايف" بعناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، حيث تقدم فترات مرنة لمدّة شهر، أو ثلاثة، أو ستة، أو اثني عشر شهراً. يمكن للمشتركين التبديل بين الطرازات، ممّا يضمن تجربة قيادة ديناميكية ومخصصة.
وتستهدف هذه المبادرة المهنيين الطموحين والمدراء التنفيذيين والعملاء الطموحين، حيث توفر فرصة لتجربة مركبات فاخرة بتكلفة صفرية. وبرسوم تسجيل معقولة، يضمن العملاء تجربة قيادة فاخرة سلسة وخالية من المتاعب والتي تشمل الرسوم الشهرية، والاستبدال، والصيانة الكاملة، والتأمين الأساسي، والمساعدة على الطريق على مدار الساعة.
وتأسست شركة "سيلف درايف موبيليتي" في عام 2017 في الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح منصة تأجير السيارات والاشتراك الرائدة في المنطقة. ومع عمليات تمتد إلى الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وتركيا. خدمت "سيلف درايف" أكثر من 1.5 مليون عميل يمثلون 95 جنسية. توفر منصتها إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 طراز سيارة من أكثر من 50 علامة تجارية مشهورة عالمياً، وكلها متوفرة مباشرة من الوكلاء. وهذا يضمن للعملاء العثور على السيارة المثالية لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.