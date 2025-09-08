بي إم دبليو تستثمر 10 مليارات دولار في الفئة الجديدة من السيارات الكهربائية

قبيل معرض ميونيخ للسيارات، دشنت شركة بي إم دبليو ما أسمته "عصرًا جديدًا" بإطلاق مجموعة جديدة تمامًا من المركبات الكهربائية في محاولة لمواكبة منافسيها الصينيين وتسلا.
وكشفت العلامة التجارية الألمانية الفاخرة عن سيارة iX3 ولمحة سريعة عن سيارة i3، التي ستعرض للجمهور في معرض السيارات هذا الأسبوع، والمعروفة رسميًا باسم IAA Mobility. وسيتم إطلاق ست سيارات جديدة من منصة "Neue Klasse" بحلول عام 2027. إلى جانب ذلك، سيتم تحديث حوالي 40 طرازًا من بي إم دبليو بتقنياتها الجديدة.
استثمرت الشركة أكثر من 10 مليارات يورو (43 مليار درهم) في تطوير منصتها Neue Klasse EV، والتي تتضمن أنظمة "superbrain" المتقدمة، وبرامج جديدة، وبطاريات، ومحركات كهربائية، وتقنيات جديدة.
وصف أوليفر زيبسي، رئيس مجلس إدارة بي إم دبليو، هذه اللحظة بأنها لحظة فريدة من نوعها. وتساءل: "متى سنحت لنا فرصة إعادة تصور علامة تجارية مثل بي إم دبليو من الصفر؟ فرصة ابتكار جيل جديد كليًا من المركبات؟ فرصة لاختراق آفاق جديدة كليًا؟"
وقالت الشركة إنها تخطت جيلاً كاملاً، وذلك بفضل قفزاتها التكنولوجية الكبيرة في فئة Neue Klasse، فضلاً عن مضاعفة نطاق سياراتها تقريباً، وهو ما قد يساعد في كسب تأييد العديد من المتشككين في السيارات الكهربائية.
تتميز سيارة iX3 الجديدة بقوة شحن تبلغ 400 كيلوواط، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 372 كيلومترًا في شحنة مدتها 10 دقائق فقط. بشكل عام، تستهلك فئة Neue Klasse طاقة أقل بنسبة 20%. من المتوقع أن تغطي سيارات BMW الست الجديدة، التي ستصل بحلول عام 2027، فئات متعددة - من سيارات الصالون المدمجة إلى سيارات الدفع الرباعي الكبيرة - مما يمنح العلامة التجارية قاعدة تنافس واسعة.
سيبدأ الإنتاج أواخر عام ٢٠٢٥ في مصنع مجري يعمل بالطاقة المتجددة، وسيُطرح الطراز الجديد للبيع في أوروبا في مارس ٢٠٢٦ بسعر حوالي ٦٨,٩٠٠ يورو. ولا يمثل هذا الطراز آمال بي إم دبليو الكبيرة في السوق العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة فحسب، بل يمثل أيضًا صناعة السيارات الألمانية.
تمت دعوة صحيفة خليج تايمز لحضور جلسة مستديرة حصرية مع عضو مجلس إدارة بي إم دبليو يوشن جولر، الذي يرأس قسم العملاء والعلامات التجارية والمبيعات، وسألته عما إذا كانت هذه اللحظة هي اللحظة الحاسمة بالنسبة للشركة.
إنها مسألة حاسمة، هل نحن اللاعب الأفضل؟ هل سنتمكن من تحقيق نفس النجاح الذي حققناه في سوق محركات الاحتراق الداخلي في سوق السيارات الكهربائية؟ هذا صحيح. لكن إذا تحدثنا عن وجود الشركة، فسأقول لا. سيحدد هذا مستقبلها، لكن ليس الأمر كما لو أن شركتنا تعتمد على وجودها، ولكنه بلا شك أكبر استثمار قمنا به على الإطلاق.
كما قلل من خطر زيادة حصة المنافسين الصينيين الأقل تكلفةً في سوق السيارات الكهربائية. وفي معرض حديثه عن كيفية تقويضهم للسوق من حيث انخفاض أسعارهم، شكك في ربحية هذه العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية. وقال غولر: "هناك الكثير من السلوكيات غير العقلانية عندما ننظر إلى الصين".
ويقول محللو الصناعة إن طرح Neue Klasse سيكون بمثابة اختبار حاسم لقدرة ألمانيا على البقاء في الصدارة في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، مع توسع اللاعبين الصينيين بسرعة في أوروبا بنماذج أرخص.
في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات (IAA Mobility)، ستشارك العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية بقوة، حيث ستُطلق شركة Leapmotor سيارة هاتشباك كهربائية جديدة، إلى جانب إطلاق متوقع من BYD وGAC. يعكس استثمار BMW الضخم الضغط المتزايد على شركات صناعة السيارات الأوروبية لإعادة ابتكار نفسها في عصر السيارات الكهربائية.