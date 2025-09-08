بي إم دبليو تستثمر 10 مليارات دولار في الفئة الجديدة من السيارات الكهربائية

إنها مسألة حاسمة، هل نحن اللاعب الأفضل؟ هل سنتمكن من تحقيق نفس النجاح الذي حققناه في سوق محركات الاحتراق الداخلي في سوق السيارات الكهربائية؟ هذا صحيح. لكن إذا تحدثنا عن وجود الشركة، فسأقول لا. سيحدد هذا مستقبلها، لكن ليس الأمر كما لو أن شركتنا تعتمد على وجودها، ولكنه بلا شك أكبر استثمار قمنا به على الإطلاق.