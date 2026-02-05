بين واشنطن وطهران..أسعار الذهب في دبي "تتنفس الصعداء"

اتجهت أسعار الذهب نحو الانخفاض عند افتتاح الأسواق في دبي اليوم الخميس، تماشياً مع الاتجاهات العالمية، حيث خفت حدة التوتر الجيوسياسي قليلاً وسط محادثات أمريكية إيرانية من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة.
في الساعة 9 صباحًا بتوقيت الإمارات، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 586.0 درهمًا للجرام، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا في أسعار المعادن الثمينة العالمية.
من بين الأنواع الأخرى من المعدن الثمين، بيعت عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا بأسعار 542.75 درهمًا و 520.25 درهمًا و 446.0 درهمًا و 347.75 درهمًا للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,853 دولارًا للأوقية، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.5 بالمائة.
وصل إلى 5,000 دولار مساء الأربعاء بسبب التوترات الجيوسياسية حول العالم، ولكن مع تقدم المحادثات الأمريكية الإيرانية وتخفيف المخاوف بشأن الحرب، انخفض إلى ما دون مستوى 5,000 دولار.
اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء محادثات في عُمان يوم الجمعة، حسبما قال مسؤولون من الجانبين، حتى مع استمرار خلافهما حول إصرار واشنطن' على أن تشمل المفاوضات ترسانة طهران' الصاروخية وتعهد إيران' بمناقشة برنامجها النووي فقط.
حذر المحللون المستثمرين والمقيمين في الإمارات من اتباع نهج الانتظار والترقب وسط التقلبات الشديدة في سوق السلع بسبب المحادثات الأمريكية الإيرانية.
واصل الذهب الارتفاع فوق مستوى 5,000 دولار للأوقية، وهو بحد ذاته إشارة مهمة بعد موجة التقلبات الحادة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن المعدن حقق انتعاشًا قويًا، مرتفعًا بنحو 15 بالمائة من أدنى مستوياته بعد خضوعه لتصحيح حاد.
“حمل البيع الأولي سمات تصفية مدفوعة بالمراكز والرافعة المالية، بدلاً من تدهور في السرد الأساسي الكامن. أُجبرت المراكز الطويلة ذات الرافعة المالية العالية على تقليل التعرض فيما بلغ بيعًا سريعًا ومبالغًا فيه عبر مجمع المعادن الأوسع،” قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون.