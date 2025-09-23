بين فائض المعروض ونقص الإنتاج: تقلبات حادة في أسواق النفط العالمية تُربك المتداولين

يواجه تجار النفط واحدة من أكثر أسواق النفط تقلبًا منذ سنوات. ففي غضون أسبوعين، تراوحت عناوين الأخبار بين تحذيرات من فائض المعروض وضعف الطلب الأمريكي، وبين قلق من التراجع المتسارع في حقول النفط والغاز العالمية.

بالنسبة للمتداولين، الصورة غامضة: تشير الإشارات القريبة الأجل إلى ضغوط هبوطية، لكن نقاط الضعف الهيكلية في العرض تتراكم لتخلق مخاطر صعودية على المدى الأبعد.

أصدرت وكالة الطاقة الدولية تحوّلاً حاداً في لهجتها، مما يُبرز هذا التوتر. قبل فترة وجيزة، حذّرت الوكالة من "وفرة هائلة" في النفط الخام. أما الآن، فتشير أحدث تحليلاتها إلى واقع مختلف تماماً: حقول النفط والغاز العالمية تتناقص بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يضع القطاع في معركة مكلفة للحفاظ على الإنتاج. ويُجسّد النفط الصخري هذا الصراع.

تتدفق آبار النفط في عامها الأول، ثم تستنزف بسرعة، مما يُجبر المنتجين على إعادة الاستثمار باستمرار لمجرد الحفاظ على استقرار الإنتاج. أُطلق على هذه الظاهرة اسم "متلازمة الملكة الحمراء"، نسبةً إلى شخصية لويس كارول التي يجب عليها الاستمرار في العمل لمجرد البقاء في نفس المكان. وكما قال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية: "هذا الوضع يعني أن على الصناعة أن تعمل بسرعة أكبر بكثير لمجرد البقاء في مكانها".

هذا التحول صارخ. فحصت وكالة الطاقة الدولية بيانات من 15 ألف حقل نفط وغاز، وخلصت إلى أن معدلات التراجع الطبيعي تتسارع. إذا أوقفت الشركات الاستثمار كليًا، سينكمش إنتاج النفط العالمي بمقدار 5.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل تقريبًا إجمالي إنتاج البرازيل والنرويج. وسيشهد الغاز الطبيعي انخفاضًا سنويًا قدره 270 مليار متر مكعب، ارتفاعًا من 180 مليار متر مكعب قبل بضع سنوات فقط. ووفقًا لرويترز، تتراجع حقول النفط التقليدية حاليًا بمعدل 5.6% سنويًا، بينما تتراجع حقول الغاز التقليدية بنسبة 6.8%.

يبدو قطاع النفط الصخري الأمريكي، الذي كان يُشاد به سابقًا باعتباره المنتج المتأرجح للأسواق العالمية، هشًا بشكل متزايد في ظل هذه الظروف. سينهار إنتاج النفط الصخري بنسبة 35% في السنة الأولى إذا توقف الحفر، مما يؤكد اعتماده على تدفقات رأس المال المتواصلة. وقد بدأت بالفعل بوادر هذا الضغط تظهر. انخفضت وظائف النفط الصخري بنسبة 1.7% في أغسطس، حيث أبطأ المنتجون عمليات الحفر، وأجلوا إكمالها، وخفضوا التكاليف بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 12% منذ يناير. أعلنت شركة شيفرون عن خطط لتقليص قوتها العاملة بنسبة 20%، بينما تستعد شركة كونوكو فيليبس لتخفيضات تصل إلى 25%. كما انخفض نشاط منصات الحفر بشكل حاد: فقد انخفض عدد منصات الحفر الموجهة للنفط في الولايات المتحدة بنحو 60 منصة هذا العام، مع تركز 59 من هذه الخسائر في الربع الثاني.

يقوم المنتجون بتوحيد أعمالهم، وخفض عدد منصات الحفر، والاعتماد على مكاسب الكفاءة للحفاظ على الإنتاج، لكن المحللين يحذرون من أن انخفاض عدد منصات الحفر وأطقم التكسير الهيدروليكي سينعكس حتمًا على أرقام الإنتاج خلال أشهر. وقد خفضت شركة دايموندباك إنرجي، إحدى الشركات الرائدة في قطاع النفط الصخري، عدد منصات الحفر أربع منصات منذ الربيع، وأبلغت مساهميها بأنها تعتقد أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد بلغ ذروته على الأرجح عند مستويات الأسعار الحالية. وتخطط الشركة للاحتفاظ بما بين 13 و14 منصة حفر فقط حتى نهاية العام، وهو مستوى أقل بكثير من نشاطها قبل عام.

تتناقض هشاشة النفط الصخري الأمريكي بشكل حاد مع الانخفاض البطيء نسبيًا في احتياطيات الشرق الأوسط وروسيا، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا أكثر هيمنة في مزيج العرض العالمي مع تلاشي الحقول القديمة في أماكن أخرى. بالنسبة للمتداولين، يضيف هذا التركيز مخاطر جيوسياسية إلى سوق النفط المتقلبة أصلًا.

في غضون ذلك، لا تزال مؤشرات الطلب ضعيفة، مما يخلق المفارقة التي يواجهها المتداولون يوميًا. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أحد أكبر عمليات سحب النفط الخام الأسبوعية منذ سنوات، حيث بلغ 9.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر. وقد أدى ذلك إلى وصول المخزونات التجارية إلى 415.4 مليون برميل، أي أقل بنسبة 5% من متوسطها لخمس سنوات. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل، بينما ارتفعت نواتج التقطير بمقدار 4 ملايين برميل. ومع ذلك، ورغم هذه السحبات، ظلت أسعار النفط الخام تحت الضغط. تم تداول خام برنت عند 68.41 دولارًا للبرميل منتصف الأسبوع، بانخفاض يقارب 1.70 دولارًا عن الأسبوع السابق، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتًا ليحوم حول 65 دولارًا. ولا يزال السوق قلقًا من تباطؤ الطلب الأمريكي، وارتفاع مخزونات المنتجات، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

أوضح محللو سوق النفط أن هذا التناقض - بين ضعف العرض على المدى القصير وهشاشة العرض على المدى الطويل - هو جوهر معضلة "الملكة الحمراء" التي تُخيّم على أسواق النفط حاليًا. يجب على المنتجين الإسراع في تعويض البراميل المفقودة للحفاظ على استقرار الإنتاج، لكن انضباط رأس المال، وضغط المساهمين، وانخفاض الأسعار، تُجبرهم على التباطؤ. يُترك التجار ليُبحروا في سوق تصطدم فيه روايات فائض العرض بمخاطر نقص الاستثمار، ويُبرز فيه التحول المفاجئ لوكالة الطاقة الدولية مدى هشاشة التوازن.