بين دبي ومانيلا.. 4 رحلات إضافية من طيران الإمارات

سيتمتع سكان دبي الذين يخططون لرحلة إلى الفلبين قريبًا بمرونة أكبر، حيث تستعد طيران الإمارات لإضافة أربع رحلات أسبوعية إضافية بين دبي ومانيلا اعتبارًا من 2 أبريل.

ستعمل الخدمات الإضافية من طيران الإمارات أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت. ستغادر الرحلة EK330 دبي الساعة 12:45 ظهرًا وستصل إلى مانيلا الساعة 1:25 صباحًا في اليوم التالي. ستغادر رحلة العودة لطيران الإمارات EK331 من مانيلا الساعة 3:25 صباحًا، لتصل إلى دبي الساعة 8:25 صباحًا. جميع التوقيتات هي بالتوقيت المحلي عند نقطة المغادرة والوصول في دبي ومانيلا.

توفر الرحلات الجديدة أيضًا رحلات ربط أقصر من وإلى كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى رحلات المغادرة الأوروبية في وقت متأخر من الصباح بما في ذلك ميلانو ولندن وبودابست وأثينا عبر دبي.

أطلقت طيران الإمارات خدماتها إلى مانيلا في عام 1990، ونمت عملياتها تدريجيًا لتشمل خدمة دائرية إلى سيبو وكلارك. تشغل الشركة حاليًا 28 رحلة أسبوعية إلى الفلبين - وهو عدد سيزداد إلى 34 خدمة أسبوعية مع إطلاق الرحلة EK330/331 اعتبارًا من 2 أبريل.

يأتي هذا التوسع في الوقت الذي وقعت فيه الإمارات والفلبين مؤخرًا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (Cepa). بفضل عملياتها الواسعة في مانيلا وسيبو/كلارك، تتمتع طيران الإمارات بموقع جيد لدعم الطموحات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين.

طائرة بوينج 777-300ER التابعة لطيران الإمارات