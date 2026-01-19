بين دبي ومانيلا.. 4 رحلات إضافية من طيران الإمارات

سيتمتع سكان دبي الذين يخططون لرحلة إلى الفلبين قريبًا بمرونة أكبر، حيث تستعد طيران الإمارات لإضافة أربع رحلات أسبوعية إضافية بين دبي ومانيلا اعتبارًا من 2 أبريل.
ستعمل الخدمات الإضافية من طيران الإمارات أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت. ستغادر الرحلة EK330 دبي الساعة 12:45 ظهرًا وستصل إلى مانيلا الساعة 1:25 صباحًا في اليوم التالي. ستغادر رحلة العودة لطيران الإمارات EK331 من مانيلا الساعة 3:25 صباحًا، لتصل إلى دبي الساعة 8:25 صباحًا. جميع التوقيتات هي بالتوقيت المحلي عند نقطة المغادرة والوصول في دبي ومانيلا.
توفر الرحلات الجديدة أيضًا رحلات ربط أقصر من وإلى كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى رحلات المغادرة الأوروبية في وقت متأخر من الصباح بما في ذلك ميلانو ولندن وبودابست وأثينا عبر دبي.
أطلقت طيران الإمارات خدماتها إلى مانيلا في عام 1990، ونمت عملياتها تدريجيًا لتشمل خدمة دائرية إلى سيبو وكلارك. تشغل الشركة حاليًا 28 رحلة أسبوعية إلى الفلبين - وهو عدد سيزداد إلى 34 خدمة أسبوعية مع إطلاق الرحلة EK330/331 اعتبارًا من 2 أبريل.
يأتي هذا التوسع في الوقت الذي وقعت فيه الإمارات والفلبين مؤخرًا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (Cepa). بفضل عملياتها الواسعة في مانيلا وسيبو/كلارك، تتمتع طيران الإمارات بموقع جيد لدعم الطموحات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين.
سيتم تشغيل هذه الرحلات بواسطة طائرة بوينج 777-300ER التابعة لطيران الإمارات، والتي تضم ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعدًا مسطحًا في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية.
سيستمر المسافرون من وإلى مانيلا في الاستمتاع بخدمة طيران الإمارات عبر جميع درجات المقصورة، سواء في الجو أو على الأرض. ويشمل ذلك الأطباق المستوحاة من المنطقة، والمشروبات المجانية، ونظام الترفيه الجوي ice الخاص بالخطوط الجوية، والذي يقدم أكثر من 6500 محتوى حسب الطلب بأكثر من 40 لغة بما في ذلك التاغالوغية. وتضم المنصة مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب والكتب الصوتية والبودكاست.
تم تصميم الجدول الزمني الموسع لتقديم المزيد من الخيارات وتعزيز الاتصال للمسافرين من الشركات وعملاء الشحن البحري، بالإضافة إلى الجالية الفلبينية الكبيرة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والكويت وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا وتركيا والبرتغال وجنوب أفريقيا.
تتوفر تذاكر رحلات طيران الإمارات الجديدة على موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق طيران الإمارات ووكلاء السفر ومتاجر التجزئة التابعة لطيران الإمارات.
بالإضافة إلى نقل الركاب، يمكن لطائرة الإمارات بوينج 777-300ER أن تحمل ما يصل إلى 20 طنًا من البضائع في عنبر الشحن الخاص بها مع حمولة ركاب كاملة. ومع أربع رحلات إضافية أسبوعيًا إلى مانيلا باستخدام هذه الطائرة ذات الجسم العريض، ستزيد طيران الإمارات من سعة الشحن، مما يدعم تدفقات التجارة القوية بين مانيلا ودبي، بالإضافة إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وشبه القارة الهندية.