بين المكتب والمنزل: العمل الهجين كخيار للمستقبل

إذا قلتُ لكم إنني أحب العمل في مكتب، فسيرفض الكثيرون رأيي معتبرينه رأي جيل مختلف. وهم مُحقّون تمامًا، فأنا من جيل مختلف. لكنني لا أتفق معكم في أن القيام بشيء تستمتعون به، وقضاء الوقت مع أشخاص شيّقين من ثقافات متنوعة، في الاجتماعات والعروض التقديمية والتفاعلات اليومية، يُمكن أن يُستبدل بمكتب في زاوية غرفة النوم.

مع استمرار الجدل وتراجع المزيد من الشركات عن موقفها بشأن العمل عن بُعد بشكل كامل، بالنسبة لأولئك الذين يؤيدون أن الجميع يمكنهم العمل من المنزل وأن الأمر ليس محل نقاش، فإليكم مثالاً أريدكم أن تفكروا فيه.

ما إن تهبط طائرتك حتى يتوقف الطيار فجأةً ويبدأ بالتحليق حول المطار. يُعلن: "لا يمكننا حاليًا تحديد موقع هبوطنا لأن مراقب الحركة الجوية يعمل من المنزل وشبكة الواي فاي لديه معطلة. سنوافيكم بالمعلومات عند عودته". هذا لن يحدث أبدًا، ولن يعمل الطاهي أو الجراح أو الشرطي من المنزل، ولذلك يحتاج العمل من المنزل للجميع إلى سياق.

فرضت جائحة كوفيد-19 تحولاً جذرياً في ديناميكيات العمل، مما دفع العمل عن بُعد إلى الواجهة. ومع ذلك، ومع تطور عالم العمل، يكتسب النهج المتوازن للعمل الهجين زخماً متزايداً، إذ يجمع بين مزايا العمل من المنزل والمزايا الاجتماعية والثقافية للتعاون المكتبي.

في حين أن هيئة المحلفين ربما لا تزال في حيرة بشأن العمل عن بعد بشكل كامل، فإن العديد من الموضوعات تسلط الضوء على أهمية العمل الهجين كخيار قابل للتطبيق للشركات وموظفيها.

الأول هو علاقات القرب. التفاعل البشري والتعاون ضروريان لفعالية العمل الجماعي وبناء علاقات مهنية قوية. مع أن العمل عن بُعد يتيح المرونة، إلا أنه قد يعيق التبادلات العفوية والتواصل المباشر، وهما أمران أساسيان للابتكار وتقوية روابط الفريق. باعتماد نموذج هجين، تُتاح للموظفين فرصة الموازنة بين العمل عن بُعد والاجتماعات الشخصية العرضية، مما يعزز علاقات القرب ويعزز التعاون.

تعريفي المفضل للثقافة هو: "كيف ندير الأمور هنا". تُغذّى ثقافة الشركة من خلال التجارب المشتركة، وأنشطة بناء الفريق، والتفاعلات العفوية التي تحدث في بيئة مشتركة. العمل عن بُعد، إذا ما اعتمد بشكل كامل، قد يُضعف ثقافة المؤسسة ويُحدث فجوة بين أعضاء الفريق. من خلال تبني العمل الهجين ، يُمكن للشركات تحقيق توازن يحافظ على ثقافتها من خلال الجمع بين مزايا العمل عن بُعد والعمل الحضوري. يُتيح هذا للموظفين الشعور بالارتباط والتوافق مع قيم المؤسسة، مع الاستمتاع بمرونة العمل عن بُعد عند الحاجة.

من سلبيات العمل عن بُعد الإرهاق الناتج عن مؤتمرات الفيديو التي لا تنتهي. كانت اجتماعات زووم بدون كاميرات من أسوأ ما واجهته في تجربتي في العمل عن بُعد. أعتقد شخصيًا أن هذا قد يُسهم في فقدان التفاعل ويُقلل من فعالية التفاعلات الافتراضية. في المقابل، يُمكن للعمل الهجين أن يُخفف من هذه المشكلة من خلال ضمان حصول الموظفين على عدد أقل من اجتماعات الفيديو وزيادة المناقشات الشخصية الهادفة. لا تُحسّن التفاعلات وجهًا لوجه التواصل فحسب، بل تُعزز أيضًا الإشارات غير اللفظية والتعاطف والتفاهم العام بين أعضاء الفريق.

لكل عمل تجاري خصوصيته، بمتطلباته وأولوياته الخاصة. قد يناسب العمل عن بُعد قطاعات أو أدوارًا وظيفية معينة، ولكنه قد لا يكون الأنسب لقطاعات أو أدوار أخرى. يوفر العمل الهجين المرونة اللازمة لتكييف بيئة العمل وتخصيصها بما يتناسب مع احتياجات كل شركة. فهو يُمكّن الشركات من مراعاة طبيعة عملها وتفضيلات موظفيها ومتطلبات عملائها، وإيجاد التوازن الأمثل الذي يُعزز إنتاجيتها ورضا موظفيها.

في ظل الجدل الدائر حول العمل عن بُعد والعودة إلى بيئة العمل المكتبية التقليدية، يُقدم العمل الهجين حلاً جذرياً. فهو يُمكّن الشركات من الاستفادة من مزايا العمل عن بُعد والعمل الحضوري، مما يُعزز التعاون، ويحافظ على ثقافة المؤسسة، ويستوعب المهن المتخصصة.

ورغم أن العمل عن بعد يوفر بلا شك المرونة والاستقلالية المتزايدة، فمن المهم إيجاد توازن يعزز الروابط الإنسانية الهادفة وتبادل الأفكار.

وفي نهاية المطاف، يكمن المفتاح في العثور على ما هو الأفضل لكل شركة على حدة وموظفيها، وضمان الإنتاجية والمشاركة والتوازن الإيجابي بين العمل والحياة.