" بيلكين" تحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2030
التزمت شركة " بيلكين"Belkin"، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية تتمتع بإرث يمتد لأربعة عقود، مؤخراً بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. ولا يشمل هذا التعهد عملياتها العالمية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى سلسلة التوريد الخاصة بها ودورة حياة المنتج.
وفي مقابلة، مع "إرني روبرتس"، رئيس الاستدامة العالمية في شركة " بيلكين""Belkin" الدولية قال: "تتوافق السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات مع أهداف "Belkin" البيئية في عدة مجالات، بما في ذلك الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030".
كيف تتوافق عبوات "Belkin" الخالية من البلاستيك مع أهداف الاستدامة الأوسع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟
في عام 2020، وضعت شركة " بيلكين""Belkin" أهدافاً مدتها 5 سنوات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة. يساعدنا هذا المشروع على تحقيق أهدافنا في العمل المناخي (هدف الأمم المتحدة 13) والاستهلاك والإنتاج المسؤول (هدف الأمم المتحدة 12) من خلال تقليل انبعاثات النطاق 3 على مستوى المنتج، ودمج المواد المعاد تدويرها المعتمدة والقضاء على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في التغليف.
في أوائل عام 2023، أعلنت شركة " بيلكين""Belkin" عن تصميمها الانتقالي لتغليف المنتج الجديد ليكون خالياً من بلاستيك استخدام المرة الواحدة بنسبة 100% حيثما أمكن ذلك. أدى هذا إلى تسريع الجهود لدينا إلى تخفيض عالمي بنسبة 63٪ في العبوات البلاستيكية منذ عام 2019، أي أكثر من ضعف هدفنا لمدة 5 سنوات المتمثل في التخفيض بنسبة 25٪.
في " بيلكين""Belkin"، نراقب باستمرار جهود الحفاظ على البيئة التي يبذلها أصحاب المصلحة لدينا في كل منطقة والتي تنطبق على الشركة، لضمان توافق جهودنا لتقليل تأثيرنا مع الجهود الإقليمية المحلية. لذلك، في ديسمبر 2023، عندما أصدرت دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لعام 2023 والذي يتضمن حظراً على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ومواد التغليف الأخرى، كانت "Belkin" متوافقة بالفعل مع هذا القرار للتخلص التدريجي من البلاستيك لتقليل قمامة مدافن النفايات وتشجيع إعادة التدوير. تخدم التعبئة والتغليف وظيفة حاسمة ليس فقط للتسويق وتوصيل سمات المنتج، ولكن أيضاً لحماية المنتج أثناء النقل. تمكنت فرق تصميم العبوات والهندسة لدينا من تطوير حل عبوات خالية من البلاستيك يلبي جميع هذه المتطلبات مع تقديم نفس الجودة وتجربة المستخدم التي يتوقعها عملاؤنا.
ولإزالة البلاستيك من التغليف، كان علينا إعادة تصميم هيكله الداخلي للتأكد من أنه يناسب شركاء قنواتنا ومنتجاتنا. لقد اختبرنا العبوة في مختبراتنا الداخلية، وقمنا بالطباعة والبناء في الموقع، ثم قمنا بمجموعة كاملة من اختبارات الموثوقية والبيئة والنقل حتى تأكدنا أنها مناسبة. من الضروري أن تتحمل عبوات المنتج الضرر، حيث من المحتمل أن تتم إزالة المنتجات التي تبدو تالفة من أرفف متاجر التجزئة، مما يؤدي إلى إضافة المزيد من النفايات. تتم الطباعة باستخدام حبر يحتوي على فول الصويا لتقليل مخاطر الملوثات وتحسين إمكانية إعادة التدوير.
ما هي الفوائد البيئية لتغليف تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) مقارنة بالبلاستيك القابل للتحلل الحيوي، لا سيما في سياق لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة؟
هناك عدة أنواع من البلاستيك، ولكل منها مسارات إعادة التدوير الخاصة به والعديد من مسارات إعادة التدوير غير متوفرة عالمياً. قمنا بدراسة المواد البلاستيكية النباتية، والمواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، والمواد البلاستيكية الحيوية، والعديد من المواد الكيميائية مثل المضافات القابلة للتحلل الحيوي عندما حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأصل جميع الأكياس غير القابلة للتحلل الحيوي. لقد وجدنا في النهاية أن الحل الأفضل هو التخلص من العبوات البلاستيكية حيثما أمكن ذلك. بالنسبة للتغليف الورقي، أظهر تقييم دورة الحياة لدينا أن استخدام الورق بدلاً من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة يؤدي إلى انخفاض كبير في التأثير البيئي. مع التغليف الخارجي، كان التغليف الورقي هو الأسهل لإعادة التدوير على مستوى العالم. تتميز عبواتنا الورقية بإنتاجية عالية من لب الورق عند إعادة تدويرها، مما يجعلها مادة مرغوبة للقائمين بإعادة التدوير مع تقليل الحاجة أيضاً إلى مكب النفايات.
وتستخدم واقيات الشاشة من "Belkin"، على سبيل المثال، مجموعة "ScreenForceTM"، صينية بلاستيكية لوضع الهاتف فيها، مما يسهل على المستخدم النهائي الحصول على تطبيق مثالي تقريباً لواقي الشاشة الخاص بنا. في هذه الحالة، انتقلنا إلى استخدام البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR) لتحقيق ذلك بينما نواصل البحث عن حل أكثر استدامة. يتم تصنيع بلاستيك PCR من زجاجات المياه، وهو النوع الأكثر شيوعاً من البلاستيك والذي يمكن أيضاً إعادة تدويره مرة أخرى.
أي من حلول التعبئة والتغليف من "Belkin" تم تكييفها لتتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن استخدام البلاستيك؟
تم تصميم جميع منتجات "Belkin" وحلول التعبئة والتغليف وهندستها لتتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة. إننا نكن الكثير من الاحترام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ونعجب بجهودهم في حماية البيئة ومساعدة مواطنيها على تقليل تأثيرهم على البيئة والمجتمع. أحد الحلول الحديثة التي نفخر بها للغاية هو Stage Auto-Tracking Stand Pro. يحتوي هذا المنتج على العديد من الأجزاء المتحركة ويتضمن بطارية ذات متطلبات عالمية صارمة للغاية للتعامل مع التغليف والأداء - بما في ذلك اختبار السقوط والاختبار الحراري والاهتزاز لضمان النقل الآمن للمنتج. وتمكن الفريق من تطوير حل تغليف خالٍ من البلاستيك يلبي جميع هذه المتطلبات بالإضافة إلى لوائح التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى المساعدة في حماية البيئة.
في ضوء اللوائح السابقة لدولة الإمارات بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي، كيف تتوافق عبوات "Belkin" الخالية من البلاستيك مع التوقعات التنظيمية الحالية والمستقبلية؟
لقد قمنا بدراسة الجهود التي تبذلها مختلف البلدان لإدارة المواد ذات الاستخدام الواحد والقضاء عليها، بما في ذلك العبوات البلاستيكية.
منذ عام 2009، قامت شركة "Belkin" بتمويل إعادة تدوير 10,734 طناً مترياً من العبوات على مستوى العالم. انخفض إجمالي العبوات البلاستيكية لشركة "Belkin" بنسبة 63% منذ عام 2019. وفي عام 2023، استخدمت جميع مبادرات المنتجات الجديدة عبوات خالية من بلاستيك الاستخدام مرة واحدة بنسبة 100%.
وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في هذه المبادرات، خاصة مع نظامها لعام 2023 بشأن المواد ذات الاستخدام الواحد. نحن ملتزمون بالتحسين المستمر وندرك أننا لا نملك جميع الإجابات حتى الآن. ومع ذلك، فإننا مستمرون في البحث والتطوير لاستكشاف ما هو ممكن. عندما نحدد الحلول التي لها فائدة دائمة للبيئة وعملائنا، فإننا نسعى بقوة لتحقيقها.
ما هي المبادرات المستقبلية المعدة لتعزيز جهود الاستدامة التي تبذلها شركة "Belkin" في مجال التعبئة والتغليف؟
لدينا العديد من مشاريع البحث والتطوير التي تهدف إلى تقليل الأثر المادي لدينا، ولكننا بدأنا نكتشف أن جهودنا لتقليل المواد ذات الاستخدام الواحد لها فائدة أخرى. لقد أجرينا تحليل دورة الحياة على بعض هذه الحلول ووجدنا، على سبيل المثال، أن الانتقال من التغليف البلاستيكي إلى التغليف الخالي من البلاستيك سيستهلك المزيد من الورق. ومع ذلك، فإن التخلص من البلاستيك يوفر أيضاً انبعاثات الغازات الدفيئة. لذا، لا نقوم بتوفير قمامة مدافن النفايات فحسب، بل يمكننا أيضاً تحقيق بعض التوفير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بمنتجاتنا ومواد التعبئة والتغليف. لقد ناقشنا هذا في تقرير التأثير لعام 2023. وبما أننا نفهم المزيد عن هذه المفاضلات بين المواد وفوائدها، فإننا متحمسون لنكون أكثر شفافية مع عملائنا لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع صناعتنا إلى الأمام بطريقة أكثر مسؤولية من الناحية البيئية.