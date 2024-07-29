" بيلكين" تحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2030

هناك عدة أنواع من البلاستيك، ولكل منها مسارات إعادة التدوير الخاصة به والعديد من مسارات إعادة التدوير غير متوفرة عالمياً. قمنا بدراسة المواد البلاستيكية النباتية، والمواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، والمواد البلاستيكية الحيوية، والعديد من المواد الكيميائية مثل المضافات القابلة للتحلل الحيوي عندما حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأصل جميع الأكياس غير القابلة للتحلل الحيوي. لقد وجدنا في النهاية أن الحل الأفضل هو التخلص من العبوات البلاستيكية حيثما أمكن ذلك. بالنسبة للتغليف الورقي، أظهر تقييم دورة الحياة لدينا أن استخدام الورق بدلاً من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة يؤدي إلى انخفاض كبير في التأثير البيئي. مع التغليف الخارجي، كان التغليف الورقي هو الأسهل لإعادة التدوير على مستوى العالم. تتميز عبواتنا الورقية بإنتاجية عالية من لب الورق عند إعادة تدويرها، مما يجعلها مادة مرغوبة للقائمين بإعادة التدوير مع تقليل الحاجة أيضاً إلى مكب النفايات.