"بيكسل 10 برو" ينطلق: جوجل تُدمج الذكاء الاصطناعي والكاميرا في هاتفها الجديد

انتهى الانتظار أخيرًا. هاتف جوجل بيكسل 10 برو وصل للأسواق، وقد أصبح بالفعل حديث الساعة في الإمارات. بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي التي يتضمنها، وشريحة "تينسور جي 5" (Tensor G5) المتطورة، ونظام الكاميرا الذي يعد بإعادة تعريف تصوير الهواتف الذكية، يُعد هذا الجيل من "بيكسل" قفزة حقيقية إلى الأمام.

تم الكشف عن سلسلة "بيكسل 10" في حدث جوجل الرئيسي في بروكلين يوم 20 أغسطس، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الإطلاقات التي يتم الحديث عنها هذا العام.1 يضم التشكيلة "بيكسل 10"، و"بيكسل 10 برو"، و"بيكسل 10 برو إكس إل"، وهاتف "بيكسل 10 برو فولد" القابل للطي - كل منها يلبي احتياجات نوع مختلف من المستخدمين. وبينما يجذب الهاتف القابل للطي الفضول بحد ذاته، فإن طرز "برو" تُمثّل الهواتف الرائدة المصممة لتواكب احتياجات العمل، والإبداع، والترفيه.

أحد أكثر الأمور إثارة في "بيكسل 10 برو" هو الطريقة التي تمزج بها جوجل بين البرامج والأجهزة بسلاسة. تطلق شريحة "تينسور جي 5" الجديدة أداءً أسرع وأكثر استجابة، في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة توفر الراحة اليومية في المقدمة - سواء كان ذلك في التنبؤ بالنصوص، أو تحرير الصور بشكل أكثر ذكاءً، أو تخصيص تجربة هاتفك لتتناسب مع طريقة عيشك بالفعل.

وبالطبع، لا تزال الكاميرا هي النقطة الأبرز. معروفة بوضعها معايير الصناعة، يُمزج التصوير الحاسوبي من جوجل الآن مع تحسينات في الأجهزة تجعل التقاط الصور ومقاطع الفيديو يبدو أكثر طبيعية، وتنوعًا، واحترافية من أي وقت مضى.

على الرغم من كل هذه الترقيات، تمكنت جوجل من الحفاظ على الأسعار متسقة مع مجموعة "بيكسل 9" للعام الماضي. بأسعار تبدأ من 800 دولار أمريكي (حوالي 2,900 درهم) للطراز الأساسي بسعة 128 جيجابايت، أصبح هاتف "بيكسل 10" متاحًا للطلب المسبق الآن، مع بدء المبيعات العالمية في 28 أغسطس. يشمل الطرح جميع الأسواق الرئيسية، مع انضمام المكسيك إلى القائمة للمرة الأولى.

للوهلة الأولى، قد يبدو التصميم مألوفًا، ولكن تحت السطح، يُعد "بيكسل 10 برو" أوضح علامة حتى الآن على رؤية جوجل للهواتف الذكية - ليس فقط كأدوات، بل كرفقاء أذكياء يتكيفون، ويتعلمون، وينمون معك.