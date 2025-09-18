"بيرل" تجمع رائدات أعمال التكنولوجيا في المنطقة
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحصل الشركات الناشئة التي تقودها النساء على 1.2% فقط من رؤوس الأموال الاستثمارية، استضافت مبادرة بيرل ضمن برنامج الحوكمة في التكنولوجيا جلسة ديناميكية بعنوان "الحوكمة وجاهزية المستثمر للشركات الناشئة التي تقودها النساء في مجال التكنولوجيا"، بهدف تزويد المؤسِسات بالأدوات اللازمة لبناء مشاريع مرنة ومستعدة للاستثمار. وأبرز الحدث كيف يمكن للحوكمة في مراحلها المبكرة أن تدفع نحو نمو مستدام وتساعد رائدات الأعمال على المنافسة بشكل أكثر فعالية ضمن المشهد التقني المتطور في المنطقة.
نُظّم الحدث بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وجمع المشاركين من مجتمع الشركات الناشئة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك مجموعة مختارة من رائدات الأعمال التكنولوجية لجلسة مائدة مستديرة خاصة. وناقش اللقاء تلاقي الجنس والحوكمة والنمو، مسلطًا الضوء على الحواجز البنيوية والتحيزات الضمنية التي تشكل مشهد ريادة الأعمال.
قالت عبير الأميري، مديرة تطوير النظام البيئي في شراع: "في شراع، بناء نظام بيئي ريادي مزدهر يعني كسر الحواجز وتزويد المؤسِسات بالأدوات اللازمة للنجاح. يحتفي هذا التعاون مع مبادرة بيرل بمواهب وقوة رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا، مع معالجة التحديات الهيكلية التي تواجههن. اليوم، تمثل النساء 51% من رواد الأعمال الذين ندعمهم، مما يعكس قوتهم وإمكاناتهم. تحقق الشركات الناشئة التي تقودها النساء نتائج قوية لكنها تحصل على جزء ضئيل فقط من التمويل. بوضع الحوكمة في صلب الرحلة منذ اليوم الأول، نؤكد عليها كأساس للشفافية وثقة المستثمر والنجاح المستدام. تفخر شراع بالوقوف مع رائدات الأعمال في بناء مشاريع ترتكز على الثقة والمرونة والتأثير."
تمت إدارة الحدث من قبل فريق مبادرة بيرل، حيث أدار الجلسات الرئيسية خبراء داخليون ومقدمة الجلسة الضيفة ستيفاني ريتشاردز، الشريكة المؤسسة لشركة برايت فيو جلوبال، التي قدمت رؤى من جانب المستثمرين وخبرة في تجاوز عوائق الوصول لرائدات الأعمال.
على الرغم من الأدلة الواضحة على الأداء، لا تزال رائدات الأعمال ممثلات بشكل ضئيل في قنوات الاستثمار الإقليمية. أظهرت الدراسات العالمية أن الشركات الناشئة التي تضم مؤسِسة واحدة على الأقل تحقق عوائد أفضل لكل دولار مستثمر، وأن الشركات التقنية التي تقودها النساء تسجل عائدات استثمار أعلى بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بنظرائهن من الرجال. وتشير الأدلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نتائج مماثلة، خصوصًا في قطاعات مثل التكنولوجيا الصحية والتعليمية وتكنولوجيا النساء. ومع ذلك، غالبًا ما لا يترجم هذا الأداء إلى وصول أو وضوح في السوق. ففي أبريل 2025 فقط، جمعت الشركات الناشئة التي تقودها نساء حصريًا أقل من 500,000 دولار، في حين استحوذت الفرق التي يقودها رجال على 97% من رأس المال الكلي.
قال رالف شويري، الرئيس التنفيذي لمبادرة بيرل: "نتحدث كثيرًا عن الاستثمار والظهور، لكن الحوكمة هي البنية التحتية الصامتة التي تجعل النمو ممكنًا. في مبادرة بيرل، نطمح لأن نوفر للشركات عبر المنطقة أُطُر عمل تدعم التوسع والثقة والاستدامة. وللمؤسِسات في المراحل المبكرة، تعد الحوكمة مصدرًا قويًا للاستقرار. استماعنا لقصص رائدات الأعمال ورؤيتهن في هذا الأسبوع أوضح مدى أهمية دعم هذه الأصوات بأدوات حقيقية، لا مجرد تشجيع."
وفر الحدث بيئة تعاونية لرائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا لمشاركة تجاربهن المباشرة في جمع التمويل، والتوسع، واتخاذ قرارات الحوكمة التي شكلت مسارات نموهن. كما بحثت الجلسة في كيفية عمل الحوكمة في المراحل المبكرة كعامل محفز للشفافية، والوضوح، والوصول إلى رأس المال، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تقودها نساء. وأبرزت المناقشات الحوكمة كأداة استراتيجية، مشددة على أهمية اتفاقيات المؤسسين، ووضوح الأدوار، والضوابط الداخلية في بناء ثقة المستثمرين ومرونة العمليات.
تعكس جلسة "الحوكمة وجاهزية المستثمر للشركات الناشئة التي تقودها النساء في مجال التكنولوجيا" التزام مبادرة بيرل الأوسع ببناء أنظمة بيئية أعمال شاملة حيث تُعتبر الحوكمة أداة استراتيجية للنمو وليس عائقًا.
ومع استمرار نضوج منظومة الشركات الناشئة في المنطقة، كانت الرسالة واضحة: الحوكمة ليست رفاهية بعد النمو، بل شرط أساسي للنجاح المستدام. وبالنسبة لرائدات الأعمال، تظل واحدة من الأدوات الاستراتيجية القليلة التي تحت سيطرتهن بالكامل.