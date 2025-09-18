"بيرل" تجمع رائدات أعمال التكنولوجيا في المنطقة

على الرغم من الأدلة الواضحة على الأداء، لا تزال رائدات الأعمال ممثلات بشكل ضئيل في قنوات الاستثمار الإقليمية. أظهرت الدراسات العالمية أن الشركات الناشئة التي تضم مؤسِسة واحدة على الأقل تحقق عوائد أفضل لكل دولار مستثمر، وأن الشركات التقنية التي تقودها النساء تسجل عائدات استثمار أعلى بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بنظرائهن من الرجال. وتشير الأدلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نتائج مماثلة، خصوصًا في قطاعات مثل التكنولوجيا الصحية والتعليمية وتكنولوجيا النساء. ومع ذلك، غالبًا ما لا يترجم هذا الأداء إلى وصول أو وضوح في السوق. ففي أبريل 2025 فقط، جمعت الشركات الناشئة التي تقودها نساء حصريًا أقل من 500,000 دولار، في حين استحوذت الفرق التي يقودها رجال على 97% من رأس المال الكلي.