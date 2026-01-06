"بيج بن" دبي يعود للحياة.. هوية جديدة لبرج الـ 70 طابقاً

بدون ساعة

كان يُطلق على البرج سابقاً لقب "بيج بن" لأنه كان يحاكي برج الساعة الشهير في لندن. البرج الذي يحمل الآن اسم "برج AHS" (AHS Tower)، يتكون من 70 طابقاً بارتفاع يتجاوز 200 متر، لكنه لن يحتوي على الساعة.

وقال سجواني: "نحن بصدد إزالة الساعة من هذا البرج لأننا نقوم بتنفيذ واجهة جديدة لمنح المبنى هوية جديدة".

وأضاف: "اخترت شراء هذا البرج بسبب موقعه كمعلم بارز، حيث من الصعب جداً العثور على أي أرض فارغة في ذلك الموقع مع إطلالات على مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومتحف المستقبل، وبرج خليفة، والبحر. لذلك، كان من المنطقي تماماً بالنسبة لنا شراؤه وتحويله إلى برج مكاتب فاخر. ونظراً لأن هيكل المبنى كان مكتملاً بالفعل، فإن إنجازه يعد مهمة أسرع بكثير من البناء من الصفر".

نقص في المكاتب من الفئة (أ)

وأكد عباس سجواني أن البرج سيكون "برجاً أيقونياً" آخر في دبي وسيلبي الحاجة إلى مساحات مكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في المدينة.

وتابع رئيس مجموعة "AHS": "دبي تفتقر إلى المكاتب من الفئة (A)، وهذا سيكون أحد أبراج المكاتب من هذه الفئة بواجهة خارجية زجاجية بالكامل. لقد وضعنا فيه نادياً خاصاً للأعضاء، ومركزاً للأعمال، ومنتجعاً صحياً (سبا) من طابقين، وسونا، وغرفة بخار، وردهة، ومسبحاً داخلياً، وغرفة للسيجار، وحديقة داخلية، وصالة ألعاب رياضية (جيم) بكامل الطابق، وردهة استقبال (لوبي) بارتفاع ثلاثة طوابق. كل هذه الجوانب تجعله فريداً جداً كمبنى مكاتب".

وكشف سجواني عن وجود العديد من المشاريع الجديدة القادمة في عام 2026، بقيمة تطوير إجمالية تتجاوز 12 مليار دولار (44 مليار درهم) بحلول نهاية هذا العام.