"بيج بن" دبي يعود للحياة.. هوية جديدة لبرج الـ 70 طابقاً

يقوم مطور عقاري خاص بإحياء برج "بيج بن" في دبي بعد شرائه من بنك محلي، ومن المقرر أن يفتح أبوابه في الربع الأول من عام 2027.
وقال عباس سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "AHS"، في مقابلة مع صحيفة "خاليج تايمز" يوم الاثنين: "لقد اشترينا هذا المبنى في يوليو من العام الماضي من بنك دبي التجاري مقابل حوالي 120 مليون دولار (440.4 مليون درهم). عندما اشتريناه، لم تكن الفكرة هي البيع، لأنه لم يكن هناك قانون للتملك الحر على شارع الشيخ زايد في ذلك الوقت، لذا كان المبنى بنظام حق الانتفاع (leasehold). لقد اشتريناه بقصد تحويله إلى مكاتب وإبقائه ضمن محفظتنا وتأجيره".
وأضاف سجواني، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مجموعة "داماك": "مع صدور القانون الجديد، قررنا أنه قد يكون من الجيد بيع الوحدات بنظام البيع على الخارطة (strata sales). لقد فتحنا باب المبيعات منذ أكثر من بضعة أشهر وشهدنا إقبالاً كبيراً؛ حيث بعنا 95% من المبنى في غضون أسبوعين فقط، ولم يتبق لدينا سوى وحدات قليلة".
ووفقاً لمركز ناطحات السحاب (Skyscraper Center)، تعد الإمارات موطناً لأكثر من 100 برج يزيد ارتفاعها عن 230 متراً.
ومؤسس ورئيس مجموعة "AHS" هو أيضاً نجل الملياردير المقيم في دبي حسين سجواني، مؤسس شركة داماك العقارية — أكبر مطور خاص للمشاريع المتكاملة في دبي.
كان يُطلق على البرج سابقاً لقب "بيج بن" لأنه كان يحاكي برج الساعة الشهير في لندن. البرج الذي يحمل الآن اسم "برج AHS" (AHS Tower)، يتكون من 70 طابقاً بارتفاع يتجاوز 200 متر، لكنه لن يحتوي على الساعة.
وقال سجواني: "نحن بصدد إزالة الساعة من هذا البرج لأننا نقوم بتنفيذ واجهة جديدة لمنح المبنى هوية جديدة".
وأضاف: "اخترت شراء هذا البرج بسبب موقعه كمعلم بارز، حيث من الصعب جداً العثور على أي أرض فارغة في ذلك الموقع مع إطلالات على مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومتحف المستقبل، وبرج خليفة، والبحر. لذلك، كان من المنطقي تماماً بالنسبة لنا شراؤه وتحويله إلى برج مكاتب فاخر. ونظراً لأن هيكل المبنى كان مكتملاً بالفعل، فإن إنجازه يعد مهمة أسرع بكثير من البناء من الصفر".
وأكد عباس سجواني أن البرج سيكون "برجاً أيقونياً" آخر في دبي وسيلبي الحاجة إلى مساحات مكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في المدينة.
وتابع رئيس مجموعة "AHS": "دبي تفتقر إلى المكاتب من الفئة (A)، وهذا سيكون أحد أبراج المكاتب من هذه الفئة بواجهة خارجية زجاجية بالكامل. لقد وضعنا فيه نادياً خاصاً للأعضاء، ومركزاً للأعمال، ومنتجعاً صحياً (سبا) من طابقين، وسونا، وغرفة بخار، وردهة، ومسبحاً داخلياً، وغرفة للسيجار، وحديقة داخلية، وصالة ألعاب رياضية (جيم) بكامل الطابق، وردهة استقبال (لوبي) بارتفاع ثلاثة طوابق. كل هذه الجوانب تجعله فريداً جداً كمبنى مكاتب".
وكشف سجواني عن وجود العديد من المشاريع الجديدة القادمة في عام 2026، بقيمة تطوير إجمالية تتجاوز 12 مليار دولار (44 مليار درهم) بحلول نهاية هذا العام.