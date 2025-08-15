بيتكوين يتجاوز 124 ألف دولار والقيمة السوقية لـ"جوجل"

لامس سعر أكبر عملة مشفرة في العالم 124,450 دولارًا أمريكيًا لفترة وجيزة في أواخر يوم الأربعاء قبل أن يتراجع قليلاً، دافعًا قيمته السوقية إلى 2.456 تريليون دولار أمريكي - وهو ما يكفي ليُصنّف خامس أكبر أصل عالميًا. عزز هذا التحرك موقع بيتكوين فوق مستوى الدعم البالغ 120,000 دولار أمريكي، وأكد الزخم الذي تزايد في الأسابيع الأخيرة. وتبعت إيثريوم الاتجاه الصعودي، حيث استقرت فوق 4,750 دولارًا أمريكيًا، بينما سجلت كل من سولانا وكاردانو ودوجكوين مكاسب بنسبة مئوية من رقمين خلال الأسبوع. ولم يتخلّف عن هذا الارتفاع سوى ريبل، حيث بقي بالقرب من 3.24 دولار أمريكي، ولم يلحق به.