بيتكوين يتجاوز 124 ألف دولار والقيمة السوقية لـ"جوجل"

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، مخترقة 124 ألف دولار ومتجاوزة القيمة السوقية لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، حيث غذت موجة من الطلب المؤسسي، وتبني الشركات، والسياسة المؤيدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة التفاؤل بأن الارتفاع لا يزال أمامه الكثير ليستمر.
لامس سعر أكبر عملة مشفرة في العالم 124,450 دولارًا أمريكيًا لفترة وجيزة في أواخر يوم الأربعاء قبل أن يتراجع قليلاً، دافعًا قيمته السوقية إلى 2.456 تريليون دولار أمريكي - وهو ما يكفي ليُصنّف خامس أكبر أصل عالميًا. عزز هذا التحرك موقع بيتكوين فوق مستوى الدعم البالغ 120,000 دولار أمريكي، وأكد الزخم الذي تزايد في الأسابيع الأخيرة. وتبعت إيثريوم الاتجاه الصعودي، حيث استقرت فوق 4,750 دولارًا أمريكيًا، بينما سجلت كل من سولانا وكاردانو ودوجكوين مكاسب بنسبة مئوية من رقمين خلال الأسبوع. ولم يتخلّف عن هذا الارتفاع سوى ريبل، حيث بقي بالقرب من 3.24 دولار أمريكي، ولم يلحق به.
جاء ارتفاع الأسعار على خلفية تدفقات قياسية إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية، وتوسع مخصصات الميزانيات العمومية للشركات الكبرى، وسلسلة من الإجراءات السياسية الداعمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. ومنذ بداية العام حتى الآن، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 31%، وهو أعلى بنحو 60% من أدنى مستوياته في أبريل.
صرّح نايجل جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ديفير جروب العالمية للاستشارات المالية، لصحيفة خليج تايمز بأن حركة السعر تعكس "تضافر قوى متعددة وقوية لدفع بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة". وتشمل هذه القوى تدفق رؤوس الأموال المؤسسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية بأحجام قياسية، وتعامل الشركات العامة مع بيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي، ودعم البيت الأبيض النشط للقطاع، وتحقيق الدول القومية أرباحًا قوية من استثماراتها في بيتكوين. وأضاف جرين: "هذه ليست تطورات معزولة؛ بل هي جزء من تحول جذري وشامل في النظام المالي العالمي".
أكدت بيانات سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) اهتمام المؤسسات. تصدر صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock أحجام التداول اليومية بتداولات بلغت 3.7 مليار دولار، تلاه صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity بأكثر من 500 مليون دولار. ويرى المحللون أن هذه الأحجام مؤشر واضح على أن مستثمري الشركات الكبرى وصناديق التقاعد يتخذون مراكز استثمارية طويلة الأجل.
ارتفعت قيمة حيازات الشركات من بيتكوين إلى مستويات قياسية. أعلنت شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، المتخصصة في بيتكوين والمعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي، أن احتياطياتها تبلغ الآن 77.2 مليار دولار، أي أكثر من ذروتها السابقة العام الماضي بأكثر من 35 مليار دولار. كما يُحقق تبني الحكومات السيادية مكاسب. وكشفت حكومة السلفادور أن احتياطياتها من بيتكوين، التي تم شراؤها بتكلفة متوسطة بلغت 300.5 مليون دولار، تُقدر الآن بـ 768 مليون دولار، مما يُترجم إلى أرباح غير محققة تبلغ حوالي 468 مليون دولار.
وفي واشنطن، يتحول الزخم بشكل أكبر نحو دمج الأصول الرقمية في المنتجات المالية السائدة.
في الأسبوع الماضي، وقع الرئيس ترامب على أمر تنفيذي يوجه وزارة العمل الأمريكية لاستكشاف السماح لخطط التقاعد 401 (ك) بحمل العملات المشفرة وغيرها من الأصول البديلة، مما قد يفتح الباب أمام ملايين الأمريكيين للحصول على التعرض لعملة البيتكوين من خلال خطط الادخار التي ترعاها الشركات.
بالنسبة لجرين ومراقبي السوق الآخرين، يُشير الجمع بين محدودية العرض وتزايد مصادر الطلب إلى مزيد من المكاسب في المستقبل. ويعني معدل الإصدار الثابت لبيتكوين أنه مع ازدياد عدد المؤسسات والشركات والجهات السيادية التي تستحوذ على هذا الأصل وتحتفظ به، يتقلص حجمه المتاح للتداول. وصرح جرين قائلاً: "يتزايد عامل الندرة الآن نتيجةً للطلب غير المسبوق من الجهات التي تشتري بكميات كبيرة وتحتفظ به على المدى الطويل". وأضاف: "هذا وضع استراتيجي في أصلٍ أصبح جزءًا لا يتجزأ من محافظ القطاعين العام والخاص".
أكد رئيس شركة ديفير مجددًا هدفه السعري لنهاية العام عند 150,000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن التقلبات قصيرة الأجل حتمية، إلا أن العوامل الهيكلية "إيجابية للغاية". وأشار إلى أن التراجعات تُقابل بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين ذوي الثروات الطائلة والقناعة الراسخة. وقال غرين: "حتى لو شهدنا جني أرباح، فإن كل انخفاض يجذب تدفقات كبيرة". وأضاف: "تلتزم المؤسسات برؤوس أموال طويلة الأجل، وتنويع استثمارات الشركات في سندات الخزانة الأمريكية بالاستثمار في بيتكوين، ويحقق التبني الوطني عوائد ملموسة. تتحول واشنطن من المقاومة إلى التكامل. ولهذا السبب نحافظ على هدفنا عند 150,000 دولار أمريكي".
يقول المحللون إن الوضع الاقتصادي الكلي يصب في صالح بيتكوين. مع تزايد التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية في الأرباع القادمة، من المتوقع أن تستفيد الأصول التي تُعتبر مخازن للقيمة من بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة. هذا المزيج من السياسات، واعتماد العملات الرقمية، وتدفقات رأس المال يُعزز الشعور الإيجابي في منظومة العملات المشفرة.
يحذر خبراء استراتيجيات السوق من أن الصعود السريع لبيتكوين يجعله عرضة لتصحيحات حادة، خاصةً إذا تراجعت شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. ومع ذلك، يشيرون أيضًا إلى أن حجم وطبيعة عمليات الشراء الحالية - التي تقودها المؤسسات، وليس مضاربات التجزئة - تشير إلى أن أي تباطؤ قد يكون أقصر وأقل حدة من الدورات السابقة.
مع اقتراب سعر البيتكوين من 125,000 دولار أمريكي، يتساءل المتداولون عما إذا كان الارتفاع التالي سيأتي خلال أيام قليلة أم سيمتد إلى الأسابيع المقبلة. في الوقت الحالي، يبدو الزخم قويًا لصالح المتفائلين. وصرح غرين: "لا يزال مسار السعر صاعدًا. فالأساسيات قوية، والبيئة السياسية داعمة، والمشترون موجودون. في الوقت الحالي، يبدو أن البيتكوين سيواصل ارتفاعه".