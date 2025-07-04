بيتكوين والعملات المشفرة: من العزلة إلى التيار السائد... نظام مالي جديد يتشكل أمام أعيننا

في بعض الأحيان، أشعر وكأنني أعيش في عالم مواز.

لقد كنت أتعلم عن العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٧، وأستثمر فيها منذ عامين. وحتى ديسمبر الماضي، لم أقابل تقريبًا أي شخص يفهم حقًا ما يجري في هذا المجال - ناهيك عن أي شخص يعمل فيه بالفعل.

تغير ذلك في مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، وهو أول فعالية من نوعها أشارك فيها، حيث وجدتُ مناصري. كرر المتحدثون، واحدًا تلو الآخر، ما كنتُ أشعر به، لكنني لم أكن متأكدًا منه بعد: نشوء نظام مالي جديد لا يمكن إنكاره ولا إيقافه. كل ذلك بينما لا يزال معظم الناس غافلين.

أفهم ذلك. لقد مررتُ بهذه التجربة من قبل. في أواخر التسعينيات، التحقتُ بدورة برمجة HTML أساسية في عطلة نهاية الأسبوع في كندا. لم يكن أحدٌ من دائرتي يفعل شيئًا كهذا، وتساءلتُ إن كنتُ مجنونًا بعض الشيء - ولكن إن كنتُ كذلك، فزملائي المرحون كانوا كذلك أيضًا. لم أدرس HTML، وللأسف لم أستثمر في أي مشاريع ويب، لكنني غادرتُ ومعي ما يكفي من المعلومات لفهم ما كان يحدث بعد بضع سنوات مع بدء تحوّل غرف الأخبار إلى الرقمية.

إنه وضعٌ يبدو مألوفًا جدًا الآن. وأينما أنظر، يوميًا، أرى بوادر تحوّل جذري.

الميم الذي أضحكني هذا الأسبوع كان عبارة عن رسم لرجل على هاتف قديم الطراز يقول: "أريد مكالمة إيقاظ". وتحتها، ترد امرأة: "لن يبقى سوى 21 مليون بيتكوين". هذا كل شيء. إنها مزحة رائعة. من المؤسف أنه لا يوجد أحد لأريه إياها.

تتجاوز استخدامات بيتكوين ومجموعة رموزها مجرد الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. فقد أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية لتمويل الإسكان مؤخرًا أن العملات المشفرة يُمكن اعتبارها الآن أصولًا للمقترضين في طلبات الرهن العقاري، طالما أنها مُسجلة في بورصة أمريكية مُنظمة. هذا يعني أنه قد تتمكن قريبًا من استخدام بيتكوين كضمان لشراء منزل.

هذا يُشير إلى الثقة بالعملات المشفرة، وبالبورصات التي تُديرها. قد تُصبح أفضلها بنوكًا بحد ذاتها، ولكن ليس من النوع الذي اعتدنا عليه.

تتدفق الاستثمارات المؤسسية. في أبريل، أعلنت شركة كانتور فيتزجيرالد الأمريكية الكبرى عن مشروع تشفير بقيمة 3.6 مليار دولار (13.2 مليار درهم) مع تيثير وسوفت بنك، استنادًا إلى الطريقة التي تستحوذ بها شركة ستراتيجي التابعة لمايكل سايلور على بيتكوين للمستثمرين باستخدام الأدوات المالية التقليدية.

الأصول الاستراتيجية

بدأ عدد متزايد من المحللين الماليين التقليديين والرؤساء التنفيذيين يصفون بيتكوين كأصل استراتيجي طويل الأجل. وحتى مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، التي كانت ستؤدي إلى انهيارها في الماضي، انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 100,000 دولار أمريكي (367,300 درهم إماراتي)، قبل أن يستعد لتسجيل أعلى مستوى تاريخي له.

ما يحدث الآن هو أن النظام المالي العالمي يتجه نحو سلسلة التوريد. لم تعد العملات المشفرة هامشية، بل أصبحت أساسية.

في الإمارات العربية المتحدة، يمكنك الآن دفع أجرة التاكسي بعملة AE Coin (AEC)، وهي عملة مستقرة خاضعة للرقابة ومدعومة بالدرهم. وقد أبرمت دائرة المالية في دبي شراكة مع crypto.com لتمكين الأفراد من دفع تكاليف الخدمات الحكومية بالعملات الرقمية. هنا في الإمارات العربية المتحدة، تجذب فعاليات تقنية البلوك تشين حشودًا غفيرة بانتظام. تشتهر الدولة بكونها مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، متقدمةً بسنوات في كلٍّ من البنية التحتية

والتنظيم.

هكذا تتم عملية التبني - شيئًا فشيئًا، حتى يأتي يوم يصبح فيه التبني منتشرًا في كل مكان.

في الولايات المتحدة، أقرّ مجلس الشيوخ مؤخرًا قانون "جينيوس"، وهو مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُنشئ إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة. ووصفه ترامب بأنه "عبقري تمامًا"، مؤكدًا أنه سيجعل أمريكا رائدة في مجال الأصول الرقمية.

هناك مجال واسع للعملات المستقرة، فهي بمثابة جسر بين العالمين الماليين التقليدي والرقمي. وكما أفاد سيتي مؤخرًا، من المتوقع أن يصل سوق العملات المستقرة إلى 3.7 تريليون دولار أمريكي (13 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2030. ولتوضيح ذلك، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا حوالي 3.45 تريليون دولار أمريكي (12 تريليون درهم إماراتي).

ما أكبر اللاعبين؟ سيركل (التي تُصدر USDC) وتيثر (التي تُصدر USDT)، اللتان تتطوران بهدوء لتصبحا من أكبر الشركات المالية في العالم.

في جميع أنحاء العالم، يتزايد الزخم في مجالات أخرى أيضًا. في مؤشرات قليلة فقط: أصبحت بوتان الآن ثالث أكبر دولة تمتلك بيتكوين في العالم. وتشتري منصة Coinbase بيتكوين أسبوعيًا. وتحقق صناديق Ethereum المتداولة في البورصة أرقامًا قياسية، وبعد شهر واحد من انضمام Coinbase إلى مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أكبر 500 شركة أمريكية مدرجة في البورصة، حققت أفضل أداء.

خلال سبع سنوات، شاهدتُ العملات المشفرة تتحول من كونها عملية احتيال إلى كل ما سبق. ومع ذلك، لا يزال معظم الناس يجهلونها - ويبدو أنهم لا يريدون معرفتها.

إذا كنت لا تزال تقرأ، فتهانينا. لقد استجبتَ لنداءِ إيقاظك. أنت من الأقليةِ في عالم المال. ولحسن حظك، هذه بدايةٌ جديدةٌ حقًا.