بيئة ابتكار عالمية.. الإمارات تعزز مكانتها كوجهة أولى للشركات الناشئة في 2026

تباطأ الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير 2026 بعد بداية أقوى للعام، لكن الإمارات عززت مكانتها كمركز مهيمن لرأس المال الاستثماري في المنطقة’، حيث اجتذبت ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الذي تم نشره خلال الشهر.
جمعت الشركات الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 326.6 مليون دولار من خلال 62 صفقة في فبراير، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 42 بالمائة عن يناير وانخفاضًا بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يقول المحللون إن الانخفاض يعكس إلى حد كبير غياب الصفقات الضخمة بدلاً من تراجع المستثمرين، مع استمرار تمويل المراحل المبكرة في دفع نشاط الصفقات.
على الرغم من التباطؤ الشهري، برزت الإمارات كمركز واضح لرأس المال الاستثماري في المنطقة. حصل ما مجموعه 23 شركة ناشئة مقرها الإمارات على تمويل بقيمة 162.8 مليون دولار في فبراير، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي رأس المال المستثمر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية، حيث جمعت 25 شركة ناشئة 87.7 مليون دولار، بينما احتلت مصر المرتبة الثالثة بـ 64 مليون دولار تم جمعها من ست صفقات، مدفوعة إلى حد كبير باستثمار واحد في مرحلة متأخرة.
تظهر بيانات الصناعة أن الإمارات والمملكة العربية السعودية قد هيمنتا بشكل متزايد على مشهد رأس المال الاستثماري الإقليمي. وفقًا لمنصة معلومات رأس المال الاستثماري MAGNiTT، اجتذب السوقان معًا حوالي 3.13 مليار دولار من الاستثمارات في عام 2025، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من رأس المال المستثمر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يعكس موقف الإمارات’ القوي سنوات من المبادرات السياسية التي تهدف إلى بناء نظام بيئي عالمي تنافسي للتكنولوجيا والابتكار. وقد أدت برامج مثل Hub71 في أبوظبي’، ومجموعات الابتكار في دبي’، وشبكة متنامية من صناديق رأس المال الاستثماري والمسرعات إلى خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة والمستثمرين.
نما النظام البيئي التكنولوجي في أبوظبي’ بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث حصلت الشركات الناشئة في Hub71 وحدها على 2.17 مليار دولار من التمويل اعتبارًا من عام 2024، مما يسلط الضوء على حجم رأس المال المتدفق إلى اقتصاد الابتكار في البلاد’.
يقول الخبراء إن بيئة الاستثمار المتكاملة في الإمارات’، واللوائح التنظيمية المؤيدة للأعمال، والاتصال العالمي جعلتها بوابة طبيعية لرواد الأعمال الذين يسعون للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
“تواصل الإمارات جذب المؤسسين والمستثمرين الدوليين بسبب إطارها التنظيمي الداعم وسهولة الوصول إلى رأس المال،” قالت شركة استشارية للشركات الناشئة. وأشارت إلى أن النظام البيئي في أبوظبي’ قد صعد بسرعة في التصنيفات العالمية مع اكتساب مبادرات الابتكار زخمًا.
توسع النظام البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة في السنوات الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 5600 شركة ناشئة في جميع أنحاء البلاد بحلول منتصف عام 2024، مما يعكس مكانتها كحاضنة رائدة للمشاريع الريادية في الخليج.
استمرت اتجاهات القطاع في فبراير في عكس أولويات التحول الرقمي في المنطقة. وظلت التكنولوجيا المالية القطاع الأكثر جاذبية للمستثمرين، حيث اجتذبت 94.7 مليون دولار عبر 14 صفقة. تعكس مرونة القطاع الطلب القوي على المدفوعات الرقمية ومنصات الإقراض والبنية التحتية المالية مع تسريع الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة لعملية الرقمنة.
تجذب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين أيضًا. تُظهر بيانات MAGNiTT أن المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من رأس المال الاستثماري، حيث تلقت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 60 بالمائة من تمويل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025 مع تركيز المستثمرين على التقنيات القابلة للتطوير.
عادت التجارة الإلكترونية أيضًا لتظهر كوجهة تمويل رئيسية في فبراير، حيث اجتذبت 52 مليون دولار عبر ثلاث صفقات، مدفوعة إلى حد كبير بجولة تمويل Breadfast’s ما قبل السلسلة C بقيمة 50 مليون دولار.
احتلت التقنيات العميقة المرتبة الثالثة، حيث حصلت على 51 مليون دولار عبر صفقتين فقط، مما يؤكد الطبيعة كثيفة رأس المال لهذه المشاريع مع تسليط الضوء على اهتمام المستثمرين المستمر بالتقنيات المتقدمة.
هيمنت الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على نشاط التمويل في فبراير بدلاً من جولات النمو الكبيرة. جمعت 49 شركة ما مجموعه 136.4 مليون دولار، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون حريصين على دعم الابتكار ولكنهم ينشرون رأس المال بشكل أكثر انتقائية وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
استمرت الشركات الناشئة التي تركز على الأعمال في جذب أكبر حصة من التمويل. استحوذت شركات B2B على 38 من أصل 62 صفقة تم إنجازها خلال الشهر، حيث جمعت 137 مليون دولار إجمالي استثمارات. وبالمقارنة، حصلت الشركات الناشئة B2C على 62 مليون دولار عبر 18 صفقة، بينما ذهب الباقي إلى الشركات التي تعمل بنماذج هجينة.
على الرغم من الزخم القوي في نشاط رأس المال الاستثماري، ظل فجوة التمويل لريادة الأعمال النسائية مصدر قلق. لم تحصل الشركات الناشئة التي أسستها نساء فقط على أي تمويل في فبراير، بينما جمعت ثلاثة فرق تأسيسية مختلطة الجنسين فقط رأس مال، حيث اجتذبت مجتمعة 14 مليون دولار.
يقول المحللون إن معالجة الفوارق بين الجنسين في تمويل المشاريع ستكون ضرورية لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للنظام البيئي للشركات الناشئة في المنطقة.
وفقًا لخبراء الصناعة، من المتوقع أن يظل نشاط رأس المال الاستثماري في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرنًا على الرغم من التقلبات الدورية. أغلقت العديد من صناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية أدوات استثمارية جديدة قرب نهاية عام 2025، مما ترك رأس مال كبيرًا متاحًا للنشر في الأرباع القادمة.
بينما قد تؤدي التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ دورات الاستثمار أحيانًا، يبدو دور الإمارات العربية المتحدة المهيمن كمركز لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة راسخًا بقوة.