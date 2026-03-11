بيئة ابتكار عالمية.. الإمارات تعزز مكانتها كوجهة أولى للشركات الناشئة في 2026

تباطأ الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير 2026 بعد بداية أقوى للعام، لكن الإمارات عززت مكانتها كمركز مهيمن لرأس المال الاستثماري في المنطقة’، حيث اجتذبت ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الذي تم نشره خلال الشهر.

جمعت الشركات الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 326.6 مليون دولار من خلال 62 صفقة في فبراير، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 42 بالمائة عن يناير وانخفاضًا بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يقول المحللون إن الانخفاض يعكس إلى حد كبير غياب الصفقات الضخمة بدلاً من تراجع المستثمرين، مع استمرار تمويل المراحل المبكرة في دفع نشاط الصفقات.

على الرغم من التباطؤ الشهري، برزت الإمارات كمركز واضح لرأس المال الاستثماري في المنطقة. حصل ما مجموعه 23 شركة ناشئة مقرها الإمارات على تمويل بقيمة 162.8 مليون دولار في فبراير، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي رأس المال المستثمر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية، حيث جمعت 25 شركة ناشئة 87.7 مليون دولار، بينما احتلت مصر المرتبة الثالثة بـ 64 مليون دولار تم جمعها من ست صفقات، مدفوعة إلى حد كبير باستثمار واحد في مرحلة متأخرة.

تظهر بيانات الصناعة أن الإمارات والمملكة العربية السعودية قد هيمنتا بشكل متزايد على مشهد رأس المال الاستثماري الإقليمي. وفقًا لمنصة معلومات رأس المال الاستثماري MAGNiTT، اجتذب السوقان معًا حوالي 3.13 مليار دولار من الاستثمارات في عام 2025، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من رأس المال المستثمر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يعكس موقف الإمارات’ القوي سنوات من المبادرات السياسية التي تهدف إلى بناء نظام بيئي عالمي تنافسي للتكنولوجيا والابتكار. وقد أدت برامج مثل Hub71 في أبوظبي’، ومجموعات الابتكار في دبي’، وشبكة متنامية من صناديق رأس المال الاستثماري والمسرعات إلى خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة والمستثمرين.