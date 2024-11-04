"بوكيندز" تعزز نجاح سوق الكتب المستعملة بالإمارات

بعد مرور أربع سنوات على رحلتها في مجال ريادة الأعمال، تعرفت جريس على برنامج تمكين النساء من كانون من خلال عضويتها في مجلس سيدات أعمال دبي. في البداية، انجذبت جريس إلى البرنامج لتحسين مهاراتها في تصوير الفيديو، ورأت أن هناك فرصة لتحسين مهاراتها في مجال ريادة الأعمال. وقد حقق البرنامج فوائد ملموسة لشركة "بوكيندز" تتجاوز مجرد بناء المهارات والعلاقات. تقول جريس: "بفضل كرم كانون، نحن الآن نقدم مجموعة جديدة من المنتجات بعد أن أهدتنا طابعة". وقد سمحت هذه الطابعة للشركة بتنويع عروضها وإنشاء منتجات مخصصة لعملائها.