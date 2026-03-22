بوصلة الإيجارات.. دليلك الشامل لزيادات 2025 في دبي

في إمارة دبي، قد تعتمد النسبة المئوية لزيادة الإيجار على متوسط زيادات الإيجار للعقارات المؤجرة في منطقة معينة. وهذا يتوافق مع المادة 1 من المرسوم رقم (43) لسنة 2013 بتحديد زيادة إيجارات العقارات في إمارة دبي (قانون زيادة الإيجارات في دبي).

“عند تجديد عقود إيجار العقارات، تكون النسبة المئوية القصوى لزيادة الإيجار للعقارات في إمارة دبي على النحو التالي:

أ. لا توجد زيادة في الإيجار، إذا كان إيجار الوحدة العقارية أقل بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

ب. خمسة بالمائة من إيجار الوحدة العقارية، إذا كان الإيجار أقل بنسبة تتراوح من 11 بالمائة إلى 20 بالمائة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

ج. عشرة بالمائة من إيجار الوحدة العقارية، إذا كان الإيجار أقل بنسبة تتراوح من 21 بالمائة إلى 30 بالمائة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

د. 15 بالمائة من إيجار الوحدة العقارية، إذا كان الإيجار أقل بنسبة تتراوح من 31 بالمائة إلى 40 بالمائة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

هـ. 20 بالمائة من إيجار الوحدة العقارية، إذا كان الإيجار أقل بأكثر من 40 بالمائة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة.”

تشير القيمة الإيجارية المتوسطة إلى متوسط الإيجار للعقارات المماثلة في دبي. ويتم تحديد المتوسط وفقًا لـ "مؤشر الإيجارات لإمارة دبي"، والذي توافق عليه وكالة التنظيم العقاري (RERA). وهذا يتوافق مع المادة 3 من قانون زيادة الإيجارات في دبي.

“لأغراض تطبيق المادة (1) من هذا المرسوم، يتم تحديد متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة وفقاً لـ “مؤشر إيجارات إمارة دبي” المعتمد من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.”

علاوة على ذلك، تتمتع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بسلطة تحديد ووضع القواعد التي تحكم مقدار الزيادة في الإيجار في إمارة دبي، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية. تنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي على أن “تتمتع مؤسسة التنظيم العقاري بسلطة وضع معايير تتعلق بنسبة زيادة الإيجار في الإمارة بما يتماشى مع متطلبات الوضع الاقتصادي السائد في الإمارة.”

عند تجديد عقد الإيجار، يجوز لكل من المؤجر والمستأجر مناقشة وتعديل الشروط، بما في ذلك الإيجار. إذا لم يتمكنا من الاتفاق، يجوز للمحكمة أن تقرر ما يجب أن يكون عليه الإيجار العادل، بناءً على معايير محددة. بالإضافة إلى ذلك، إذا رغب أي من الطرفين في إجراء تغييرات على شروط الإيجار، فإنهما مطالبان بإخطار الطرف الآخر قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء عقد الإيجار، ما لم يتفقا على خلاف ذلك. هذا وفقًا للمادتين 13 و 14 من القانون رقم 33 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي (‘قانون الإيجارات المعدل في دبي’)

“المادة 13

لأغراض تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر، قبل انتهاء عقد الإيجار، تعديل أي من شروطه أو إعادة النظر في زيادة أو تخفيض الإيجار. إذا فشل المؤجر والمستأجر في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، يجوز للمحكمة تحديد الإيجار العادل، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.”

“المادة 14

ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك، إذا رغب أي من الطرفين في تعديل أي من شروطه عملاً بالمادة (13) من هذا القانون، يجب على ذلك الطرف إخطار الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل تسعين (90) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.”

يعمل مؤشر الإيجار الذكي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) لعام 2025، على استقرار أسعار الإيجارات وتخفيف التضخم من خلال تنظيم زيادات الإيجار وتعزيز شفافية السوق. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر مؤشر الإيجار الذكي تقييمات إيجارية موحدة عبر جميع المناطق السكنية. تستند زيادات الإيجار إلى عوامل مثل قيم العقود وتصنيف المباني، مع إلزام الملاك بإخطار المستأجرين قبل 90 يومًا من انتهاء العقد لتكون الزيادات صالحة. إذا لم يدعم مؤشر الإيجار الذكي الزيادة، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلب الإخطار، يتم تطبيق المؤشر السابق اعتمادًا على تاريخ تجديد العقد.

في الحالات التي قدم فيها المؤجر الإخطار المطلوب قبل 90 يومًا ودعم المؤشر السابق الزيادة، ولكن المؤشر الجديد لا يدعمها، سيحدد تاريخ التجديد المؤشر الذي سيتم تطبيقه: