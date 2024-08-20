"بوست إكس" تجمع 7.3 مليون دولار لتوسيع عملياتها في دول الخليج
أعلنت شركة"بوست إكس" PostEx، إحدى شركات التكنولوجيا المالية الرائدة في باكستان، عن جولة تمويلية قبل السلسلة A بقيمة 7.3 مليون دولار.
وقادت الجولة شركة"كونجنكشين كابيتال" Conjunction Capital - شركة رأس المال الاستثماري العالمية التي تركز على التكنولوجيا. وشمل المشاركون الآخرون مستثمرين جدد - Dash Ventures وSanabil500؛ والمستثمرين الحاليين - VSQ وFJ Labs وZayn VC.
وسوف تساعد العائدات شركة بوست إكس في تعزيز ريادتها للسوق في باكستان ودعم التوسع القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستتمكن الأسواق والعملاء الجدد من الوصول إلى خدمات بوست إكس.
وتوفر PostEx إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال - مما يزيل الحواجز والتحديات التقليدية لأساليب التمويل التقليدية - في حين أن حلها اللوجستي المدمج يجعل عمليات التسليم لعملاء التجارة الإلكترونية أكثر كفاءة بكثير؛ مما يخفف من مشاكل التدفق النقدي للعملاء. يعد الوصول إلى رأس المال أمرًا بالغ الأهمية للشركات عبر الإنترنت التي تتطلع إلى التوسع؛ أولئك الذين لديهم شراكة تمويل قابلة للتكيف في وضع استراتيجي للاستفادة من الفرص عند ظهورها، مما يؤدي إلى نجاح الأعمال.
ونجحت شركة PostEx في إحداث تغيير جذري في قطاعي التمويل والخدمات اللوجستية في باكستان، وسط بيئة سوقية إيجابية مع وجود مجال كبير للنمو. ويمثل قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، ما بين 1% و2% فقط من إجمالي معاملات التجزئة، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 15%.
يأتي جمع الأموال بعد 18 شهرًا ناجحة للغاية لشركة PostEx. حيث تجاوزت الشركة إيراداتها السنوية المتكررة البالغة 21 مليون دولار - محققة بذلك الربحية - وتعالج أكثر من أربعة ملايين معاملة شهرية. وكانت الشركة رائدة السوق على مدار العامين الماضيين؛ حيث نمت بسرعة بعد بدء العمليات منذ أقل من 36 شهرًا.
قال محمد عمر خان، الرئيس التنفيذي ومؤسس بوست إكس: "في حين تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان ببيئة تجارة إلكترونية مزدهرة وسريعة النمو، فإن الواقع هو أن المؤسسات المالية التقليدية لا تلبي احتياجات رواد الأعمال الرقميين والشركات عبر الإنترنت. تحتاج شركات التجارة الإلكترونية إلى الوصول إلى حلول تمويل مرنة وبأسعار معقولة ومهمتنا في بوست إكس هي تمكين البائعين عبر الإنترنت من خلال معالجة التحدي الأكثر أهمية الذي يواجههم: الوصول إلى رأس المال المناسب لتنمية أعمالهم من خلال حلنا اللوجستي المضمن المتقدم".
وقال "كيريل كوزيفنيكوف"، الشريك الإداري والمؤسس في شركة كونجونكشن كابيتال: "إن استثمارنا في بوست إكس يؤكد الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودية كمنطقة نمو رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي. إن النهج المبتكر الذي تتبناه بوست إكس في دمج التكنولوجيا المالية مع الخدمات اللوجستية يجعلها في وضع فريد لتلبية الاحتياجات المتطورة لشركات التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة. ونحن ملتزمون بدعم توسعها ودفع المزيد من التقدم في السوق".
استحوذت شركة PostEx على شركة الخدمات اللوجستية الباكستانية Call Courier في عام 2022، مما أدى إلى توسيع نطاق عملها في جميع أنحاء البلاد. قبل جولة التمويل الأولي، جمعت PostEx 8.6 مليون دولار أمريكي من مستثمرين بما في ذلك Global Founder Capital وMSA Capital وShorooq Partners.