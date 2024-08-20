"بوست إكس" تجمع 7.3 مليون دولار لتوسيع عملياتها في دول الخليج

قال محمد عمر خان، الرئيس التنفيذي ومؤسس بوست إكس: "في حين تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان ببيئة تجارة إلكترونية مزدهرة وسريعة النمو، فإن الواقع هو أن المؤسسات المالية التقليدية لا تلبي احتياجات رواد الأعمال الرقميين والشركات عبر الإنترنت. تحتاج شركات التجارة الإلكترونية إلى الوصول إلى حلول تمويل مرنة وبأسعار معقولة ومهمتنا في بوست إكس هي تمكين البائعين عبر الإنترنت من خلال معالجة التحدي الأكثر أهمية الذي يواجههم: الوصول إلى رأس المال المناسب لتنمية أعمالهم من خلال حلنا اللوجستي المضمن المتقدم".