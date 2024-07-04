بورصة العملات المشفرة "كوين ديسي إكس" تعزز تواجدها بدبي
استحوذت بورصة العملات المشفرة الهندية"كوين ديسي إكس" CoinDCX على منصة تداول الأصول الافتراضية"بت اوايسس" BitOasis ومقرها دبي بالكامل، وتخطط للتوسع في أسواق جديدة.
وكانت الشركة الهندية قد قامت سابقاً باستثمار استراتيجي في BitOasis في أغسطس 2023.
وتأسست"كوين ديسي إكس" CoinDCX في عام 2018، ولديها قاعدة مستخدمين تزيد على 15 مليوناً، مما يوفر الوصول إلى أكثر من 500 من أصول العملات المشفرة وتسهيل متوسط أحجام التداول الفصلية التي تتجاوز 840 مليون دولار في مكان واحد في عام 2024.
لكن الشركتان رفضتا الكشف عن قيمة الاستحواذ يوم الأربعاء.
وقال "سوميت جوبتا"، المؤسس المشارك لـ "كوين ديسي إكس"CoinDCX، إن العلامة التجارية وفريق القيادة في BitOasis سيظلان دون تغيير بعد الاستحواذ، مما يعزز التآزر والتعاون السلس بين المنظمتين.
"تبدأ استراتيجيتنا التوسعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من سوقها الناضج واهتمام السكان الكبير باستثمار العملات المشفرة. في العام الماضي، قمنا بالاستثمار بشكل استراتيجي في BitOasis لتعزيز تواجدها الإقليمي. والآن، مع هذا الاستحواذ، نحن على استعداد لتأسيس موطئ قدم أكثر قوة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء من الأفراد والمؤسسات."
تتسارع المنافسة في مجال العملات المشفرة مع إطلاق لاعبين جدد ودخول شركات أجنبية. وقالت Bitpanda نقلاً عن Statista إنه من المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.89 في المائة سنوياً لتصل إلى 395.8 مليون دولار بحلول عام 2028، مرتفعةً من 292.1 مليون دولار هذا العام.
مع معدل 10 % في الشرق الأوسط، يعد اعتماد العملات المشفرة منخفضاً ولكن البيانات الحديثة تشير إلى أن هذا الاتجاه لن يستمر. وفقاً لـ Bitget Research، تجاوز متوسط العدد اليومي لمتداولي العملات المشفرة في المنطقة 500000 في فبراير، مما يعكس نمواً بنسبة 51% على أساس سنوي اعتباراً من عام 2023. وخلال هذه الفترة، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز النمو الإقليمي من خلال قيادة اعتماد العملات المشفرة للفرد مع ارتفاع بنسبة 68 في المائة على أساس سنوي في عدد المتداولين اليوميين.
وقالت علا دودين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BitOasis، إن هذا الاستحواذ سيمكن من تحقيق المزيد من النمو ويمكن للمستخدمين توقع مجموعة منتجات أوسع، وعرض خدمات تشفير محسنة، ووصول أوسع إلى مجموعة موسعة من الرموز المميزة وزيادة السيولة.
و أضافت: "يمثل الاستحواذ على"كوين ديسي إكس" CoinDCX فصلاً جديداً ومثيراً لـ BitOasis، وهو الفصل الذي يدفعنا للأمام على أرض أقوى بكثير. لقد كنا من بين الشركات الأولى التي قامت بالتسجيل وأصبحت كياناً مسؤولاً عن وحدة الاستخبارات المالية - الهند، وأعدنا ترخيصنا التشغيلي MVP بموجب Vara، وحصلنا على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، مما عزز تواجدنا الإقليمي."