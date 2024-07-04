بورصة العملات المشفرة "كوين ديسي إكس" تعزز تواجدها بدبي

مع معدل 10 % في الشرق الأوسط، يعد اعتماد العملات المشفرة منخفضاً ولكن البيانات الحديثة تشير إلى أن هذا الاتجاه لن يستمر. وفقاً لـ Bitget Research، تجاوز متوسط العدد اليومي لمتداولي العملات المشفرة في المنطقة 500000 في فبراير، مما يعكس نمواً بنسبة 51% على أساس سنوي اعتباراً من عام 2023. وخلال هذه الفترة، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز النمو الإقليمي من خلال قيادة اعتماد العملات المشفرة للفرد مع ارتفاع بنسبة 68 في المائة على أساس سنوي في عدد المتداولين اليوميين.