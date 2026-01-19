بورصة السلع العابرة للقارات 2026 تبحث في دبي تأمين التجارة العالمية

ستُعقد قمة بورصة السلع العابرة للقارات (ICX) لعام 2026 في 29 يناير في متحف المستقبل بدبي، حيث تجمع كبار المسؤولين الحكوميين، والسلطات الغذائية المدعومة من الدول، ومصدري المنتجات الزراعية، والتجار، وقادة اللوجستيات لمواجهة عدم الاستقرار المتزايد في إمدادات الغذاء والسلع العالمية.
تنعقد القمة في أعقاب معرض "جلفود"، وفي وقت يرزح فيه النظام الزراعي العالمي تحت أعظم ضغوط يواجهها منذ عقود. فقد أدت الاضطرابات عبر منطقة البحر الأسود، التي تعد واحدة من أهم ممرات تصدير الحبوب والبذور الزيتية في العالم، إلى زعزعة استقرار الإمدادات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا، مما أجبر المشترين على البحث عن بدائل بتكلفة أعلى، وفترات عبور أطول، ومخاطر متزايدة.
تؤثر الهجمات على بنية التصدير التحتية، وحالة عدم اليقين المحيطة بطرق الشحن، وتحولات أسواق الطاقة بشكل مباشر حالياً على تضخم الغذاء وتوافره. ويتفاقم هذا الضغط بسبب تقلب أسعار النفط، والدور المتغير لفنزويلا في تدفقات الطاقة العالمية، واستمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، الذي يعد أحد أكثر نقاط الاختناق البحرية حرجاً في العالم.
صُممت ICX 2026 كمنصة استراتيجية تجمع الحكومات المصدرة والدول المستوردة وقادة السوق الفعليين لتقييم هذه المخاطر والاتفاق على تدابير عملية لحماية سلاسل التوريد والحد من التقلبات.
وقال فيليب ويرل، المدير التنفيذي لـ ICX: "لقد أُنشئت ICX لأن العالم لم يعد يملك رفاهية افتراض أن إمدادات الغذاء والزراعة ستعتني بنفسها. ومع تعرض صادرات البحر الأسود للضغط، وتهديد طرق الشحن، وتقلب أسعار الطاقة بشكل متزايد، فإننا ندخل فترة يجب فيها على الحكومات والسوق الفعلي العمل بشكل وثيق للغاية. تهدف هذه القمة إلى وضع الأشخاص المناسبين في غرفة واحدة؛ المصدرين والمستوردين وصناع السياسات والتجار، لمنع عدم الاستقرار قبل أن يتحول إلى أزمة".
ستشهد القمة تمثيلاً رفيع المستوى من بعض أهم الدول المصدرة والمستوردة للغذاء في العالم، بما في ذلك أيداربيك ساباروف، وزير الزراعة في كازاخستان، إلى جانب مشاركة على مستوى وزاري من مصر والبرازيل والأرجنتين. كما يجمع البرنامج سلطات أمن غذائي رائدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID)، مما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للأمن الغذائي والاحتياطيات الاستراتيجية. كما يُتوقع حضور تمثيل حكومي إماراتي رفيع من وزارة التجارة الخارجية، مما يعكس الدور المتنامي للتجارة الزراعية كركيزة للدبلوماسية الاقتصادية.
إلى جانب الحكومات، سيحضر القمة مؤسسات تجارية وصانعة للسوق كبرى تقع في قلب تدفقات الغذاء العالمية، بما في ذلك "الظاهرة"، و"أغذية"، و"فيرجوس"، ومجموعة "ترانس أويل"، و"كوادرا"، و"هيكس ترست"، بالإضافة إلى شركات معالجة وتجارة ولوجستيات دولية رائدة.
تحظى القمة بدعم من مشاركين رئيسيين في السوق، بما في ذلك شركة "فيرجوس كازاخستان" (FERGUS Kazakhstan)، المصدر الرائد للسلع الزراعية من كازاخستان إلى الأسواق في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يضم الحدث شركة التجارة التركية "ميكي"، التي تم تأكيدها كراعٍ ذهبي رسمي. وبفضل سنوات من الخبرة والعمليات الممتدة عبر روسيا وكازاخستان وتركيا وأوكرانيا ورومانيا، توفر "ميكي" عمليات المنشأ والتصدير الزراعي إلى أكثر من 40 دولة، مما يضعها في قلب ممر تجارة البحر الأسود.
ومع ارتباط الأمن الغذائي الآن بشكل مباشر بالجيوسياسة وأسواق الطاقة ومخاطر الشحن، ستركز ICX 2026 على كيفية تعاون الحكومات والقطاع الخاص لاستقرار طرق التجارة، وحماية المناطق المستوردة، وتأمين الإمدادات طويلة الأجل في وقت لم يعد فيه من الممكن اعتبار الممرات التقليدية أمراً مسلماً به.