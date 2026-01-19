بورصة السلع العابرة للقارات 2026 تبحث في دبي تأمين التجارة العالمية

ستشهد القمة تمثيلاً رفيع المستوى من بعض أهم الدول المصدرة والمستوردة للغذاء في العالم، بما في ذلك أيداربيك ساباروف، وزير الزراعة في كازاخستان، إلى جانب مشاركة على مستوى وزاري من مصر والبرازيل والأرجنتين. كما يجمع البرنامج سلطات أمن غذائي رائدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID)، مما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للأمن الغذائي والاحتياطيات الاستراتيجية. كما يُتوقع حضور تمثيل حكومي إماراتي رفيع من وزارة التجارة الخارجية، مما يعكس الدور المتنامي للتجارة الزراعية كركيزة للدبلوماسية الاقتصادية.