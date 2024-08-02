بوادر إيجابية لخفض تكاليف الإقراض في الإمارات

أكد خبراء إقتصاديون إن المستهلكين في الإمارات ا يمكنهم أن يشعروا بارتياح كبير حيث من المرجح أن تنخفض أسعار الإقراض قريباً.

وظهر هذه البوادر عندما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء في نطاق 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم الحفاظ عليه منذ يوليو 2023 عندما تم رفعه آخر مرة.

ومع ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، أبقى البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة (إيبور) دون تغيير عند 5.40 في المائة، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لجميع التسهيلات الائتمانية الدائمة.