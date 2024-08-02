بوادر إيجابية لخفض تكاليف الإقراض في الإمارات
أكد خبراء إقتصاديون إن المستهلكين في الإمارات ا يمكنهم أن يشعروا بارتياح كبير حيث من المرجح أن تنخفض أسعار الإقراض قريباً.
وظهر هذه البوادر عندما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء في نطاق 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم الحفاظ عليه منذ يوليو 2023 عندما تم رفعه آخر مرة.
ومع ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، أبقى البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة (إيبور) دون تغيير عند 5.40 في المائة، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لجميع التسهيلات الائتمانية الدائمة.
وقال الخبراء إن السعر الأساسي، الذي يرتكز على فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرصدة الاحتياطية (IORB)، يشير إلى الموقف العام للسياسة النقدية ويوفر أرضية فعالة لأسعار الفائدة في سوق المال لليلة واحدة في دولة الإمارات .
وتتبع البنوك المركزية الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي سعر الفائدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق التوازن والمحافظة على ربط عملتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت، التي تربط سعر صرفها مقابل سلة العملات.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعلان سعر الفائدة، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" على أن إمكانية خفض أسعار الفائدة ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في سبتمبر.
وفي حالة أسواق الإمارات العربية المتحدة، ظل سعر الفائدة على الإقراض من البنك المركزي أعلى من 5 في المائة منذ فترة الـ 15 شهراً الماضية. أسعار الفائدة الحالية تقترب من أعلى مستوياتها في عام 2007.
وإذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر، فمن المتوقع أن يصل سعر "إيبور" إلى ما يقرب من خمسة في المائة خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة. "من المفترض أن يوفر هذا ارتياحاً كبيراً لقطاع المستهلكين بشكل عام حيث أن معدلات الإقراض في القطاعات الأخرى بما في ذلك قروض السيارات وفوائد بطاقات الائتمان والقروض الشخصية لن تزيد أكثر. وينبغي أن تسمح تخفيضات أسعار الفائدة أيضاً للشركات المحلية المملوكة للدولة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال البنية التحتية باستخدام حدودها الائتمانية بشكل أكبر حيث تتطلع إلى استخدام الديون بتكلفة أقل وحتى إعادة التمويل بديون أقل في حالات قليلة.
وتمتلك دولة الإمارات حالياً مشاريع بناء قيد التنفيذ تقدر قيمتها بحوالي 500 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويشمل ذلك مشاريع في البنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى الإسكان وبناء الطرق وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع تنويع الاقتصاد غير النفطي مثل الضيافة والسياحة. وأضاف فاليتشا: "سيكون خفض تكاليف الديون بمثابة نعمة كبيرة لزيادة الائتمان وأغراض الإنفاق".
ويعترف هذا النهج التطلعي بالحاجة إلى المرونة في السياسة النقدية. إذا استمر التضخم في الانخفاض كما هو متوقع، فقد يفكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وتتوقع الأسواق الآن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه في سبتمبر. "لقد أظهر الاحتياطي الفيدرالي، تحت قيادة رئيسه جيروم باول، التزاما ثابتاً بالمواءمة والتصميم على تعديل إجراءاته مع توقعات السوق. ويعكس القرار الأخير بالحفاظ على أسعار الفائدة دون الانحراف عن الاتجاهات السائدة هذا التصميم. وقال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في نور كابيتال: "من خلال القيام بذلك، يهدف باول إلى غرس الثقة في المستثمرين عبر الأسواق المالية العالمية".